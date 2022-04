Kéž by Fantastická zvířata byla fantastická. Viděli jsme třetí díl série, jež odhalí Brumbálův příběh

S potterovským světem se loučí těžko. Osm filmů podle knižní předlohy o mladém čaroději Harrym Potterovi způsobilo, že hlad spíše narostl, než aby byl ukojen. Filmoví producenti si toho byli moc dobře vědomi, a tak vzniklo volné pokračování, které diváka vrací před dobu toho, kdo nesmí být jmenován – Fantastická zvířata. Jejich poslední, třetí díl vstoupí do kin už tento čtvrtek, my jsme ho už ale měli možnost vidět na novinářské projekci. Pojďme se na něj tedy podívat skrze slova bradavického ředitele Brumbála: „Nezáleží na tom, jak se kdo narodí, ale co se z něj stane.“

Právě v tom tkví největší problém celé série. Série Fantastická zvířata zůstala tím, kým se narodila – fanoušky vynuceným příbuzným původního Harryho Pottera. Byť jsou příběhy J. K. Rowlingové, která se podílela na scénáři, pořád plné kouzel, už nejsou tak kouzelné. Důvodem je pravděpodobně absence propracovaného příběhu, který se vejde do knih. Nebo do dobře napsaného scénáře. V tomto případě obojí chybí.

Zatímco první díl Fantastických zvířat přinesl fascinující a obdivuhodný svět samotných zvířat, druhý tuhle sílu opomněl. Nejen kvůli tomu platí za nejnudnější. Nepomohlo ani to, že roli měnícího se hlavního záporáka Gellerta Grindelwalda získal Johnny Depp, který jinak svým postavám umí vtisknout nezapomenutelného ducha. Vzpomeňme za všechny Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku. Třetí díl Zvířat se ale zvedl ze dna. Ze všech má největší spád a co do narativu je nejakčnější a snad také nejnapínavější.

Foto: Warner Bros. Ve třetím díle přibydou do party nové postavy

Stále je ale plochý. Postavy čeká největší předvoldemortovská bitva, dokonce válka, chcete-li. Na konci si ale divák uvědomí, že vlastně neví, jak byla vyhrána (ano, jak jinak by končil poslední díl trilogie v žánru pohádky?). Kladní hrdinové, kteří bojují proti zlu, pořád něco dělají, něco kují, mají nějaké plány, ačkoli sami navzájem z obavy vyzrazení nevědí, jaké jsou. Až se to na konci všechno protne a zafunguje. Snad jen dílem náhody. Právě tady nejvíce chybí ona propracovanost příběhu, kterou nenahradí žádná magie.

Je to také už podruhé, kdy se zlo až nápadně podobá tomu, které vzniklo v Evropě ve třicátých letech. Kdo by chtěl najít podobnost s nacistickým Německem, nebude hledat dlouho. A to ani v případě samotného Pottera, ani v případě Fantastických zvířat. Ano, historie se i v běžném životě opakuje. Kdo jednou neholdoval propojení kouzelnického a mudlovského světa, zůstane patrně zarytým fanatikem. Jako by snad ale boj o čistotu rasy nestačil, Rowlingová musí s příběhem Fantastických zvířat vést přímo do Německa. Snad hrůza druhé světové války nedovolovala fantazii stvořit nový příběh.

To nejcennější, co poslední díl Fantastických zvířat přinese, je odhalení minulosti Albuse Brumbála. Je to patrně kromě peněz také jeden z důvodů, proč pokračování vzniklo – touha dovyprávět příběh nejmocnějšího čaroděje. Ostatně právě takový podtitul třetí díl má: Brumbálova tajemství. Minulost bradavického ředitele zůstala nevyřčena už od konce šestého knižního i filmového dílu Harryho Pottera. Leccos naznačila postava Rity Holoubkové ve (fiktivní) knize Život a lži Albuse Brumbála, něco její novinový titul Denní věštec. To vše ale bylo obalené lačněním po novinářské senzaci.

Rowlingová přitom šla s Brumbálovým příběhem mnohem dál, než by si jí vysněná čarodějka Holoubková kdy vůbec dovedla představit. Těžko říct, zda si linka, kterou autorka zvolila, takto stojí už od samotného počátku. Či zda Brumbálův příběh upravila až doba přející všemu, co nejde s proudem většiny. V tomto případě ale nechme překvapení až do kina.

Foto: Warner Bros. Ani ve třetím dílu nechybí Hrabák

V roli Grindelwalda se po Colinu Farrellovi a zmíněném Deppovi objevil tentokrát Mads Mikkelsen, trojce také sluší častá přítomnost Jude Lawa v roli Brumbála, který doplnil Mloka Scamandera v podání Eddieho Redmayna. Nechybí ani Jacob Kowalski, kterého ztvárnil Dan Fogler.

Díky dvěma posledně jmenovaným je to sem tam také zábavné. Vtip je přitom něco, co Fantastická zvířata umí lépe než Harry Potter, byť je ho tady jako šafránu. Po stejnu se ostatně dostává i magického tvora hrabáka, který se stal už v prvním dílu jedním z nejoblíbenějším produktů série.

Pro fanoušky brýlatého čaroděje tedy zůstávají Fantastická zvířata filmem, který jednoduše musí vidět. Víc než dvě hodiny se v kině patrně nudit nebudou a snímek určitě přinese spoustu témat, která ovládnou potterovské diskuze. Příště bychom si ale od Rowlingové přáli z kouzelnického světa magičtější příběh.