Kia na milánském Design Weeku představila elektroauto z dílků LEGO. Zaujala i výstavou protikladů

Na Design Weeku v Milánu, který probíhal od 17. do 23. dubna, toho bylo k vidění skutečně hodně. Kromě rozsáhlého komerčního veletrhu Salone del Mobile, na němž se prezentovala velká jména ze světa designu, bylo po městě rozesetých bezpočet dalších přehlídek. Mezi nimi i prezentace automobilky Kia. Ta ukázala hned dva počiny. Jedním byl model vozu EV6 poskládaný z kostiček LEGO a nazvaný Brick To The Future, druhým byla výstava Opposites United, shrnující současnou filosofii jihokorejské značky.

Na přehlídku automobilky Kia jsem vyrazila poslední den v rámci mé návštěvy milánského Design Weeku. Tedy po tom, co jsem byla plná dojmů z výstavy českého skla, porcelánu a keramiky Made by Fire, o které mluvili všichni dotázaní ze světa designu s ohromným nadšením, a prošla si část Salone del Mobile s veletrhem světel Euroluce na kraji města.

Výstava spojených protikladů sestávající z pěti designových pilířů probíhala v milánském Museo della Permanente, budově z 19. století vklíněné mezi moderní domy. Designérský tým jihokorejské automobilky v čele s Karimem Habibem vytvořil digitální díla, která měla návštěvníka vtáhnout do zdrojů, z nichž čerpají inspiraci. Jednotlivé části výstavy nazvali Odvaha pro přírodu, Radost z rozumu, Energie k pokroku, Technologie pro život a Napětí ve vyrovnanosti.

Každé dílo bylo umístěné v oddělené místnosti tak, aby ho návštěvník mohl vnímat nerušeně, bez okolních vjemů. Postupně si je tak mohl projít – některé místnosti byly zrcadlové, díky čemuž se promítaný výtvor odrážel v prostoru kolem a vytvářel silně imerzivní zážitek, podpořený hudbou a rozličnými zvuky.

Některá díla byla spíše meditativní, například Napětí ve vyrovnanosti, které tvořily záběry přírody prolínající se s pohledy na nebe s ubíhajícími mraky, jimiž se člověk mohl nechat cele obklopit, nebo Odvaha pro přírodu. Zde se na plátně promítaly záběry plné zeleně, ke kterým bylo nutné projít skrze několik jemných závojů.

Foto: CzechCrunch / Sára Goldbergerová Výstava Opposites United v milánském Museo della Permanente

Foto: Kia / BrickVision Auto z LEGO kostek trvalo postavit 800 hodin

Při procházení místnosti, která hostila Radost z rozumu, závěsy vystřídaly bílé balónky a obrovská skleněná krychle vyplněná objektem připomínajícím slunce. Završením celé výstavy byla poslední, šestá místnost, ve které se měly všechny protiklady spojit v jeden. V rozsáhlém prostoru vířily všechny barvy a neurčité tvary, návštěvník tak mohl nabýt dojmu, že putuje červí dírou napříč časoprostorem.

Automobilka Kia ale neusilovala jen o vytvoření podmanivých instalací, jakož spíš o ukázku toho, jakým směrem se její smýšlení ubírá. Každé dílo totiž bylo spojené s přístupem k vývoji aut – ten by měl vést k tomu, že v roce 2045 bude automobilka zcela uhlíkově neutrální. S větší intenzitou se tak zaměří na zdokonalování elektroaut. I proto bylo součástí prezentace značky Kia elektrovozítko z kostiček LEGO.

Elektrifikaci automobilů totiž staví Kia dílek po dílku, nápad po nápadu. A konkrétně k vytvoření LEGO auta Brick To The Future bylo potřeba 350 tisíc dílků a 800 hodin práce firmy BrickVision z italské provincie Reggio Emilia. Kia se rozhodla zhmotnit prostřednictvím kultovní stavebnice model EV6 proto, že jde o její vlajkovou loď mezi čistě elektrickými modely. Do roku 2027 jich chce představit celkem 15. Již brzy do flotily přibude futuristické SUV EV9 se třemi řadami sedadel.

Kromě elektromobility se Kia soustředí na další rozměry designové udržitelnosti, které v rámci výstavy Opposites United rovněž prezentovala. Například kůži a PVC v nových vozech zcela nahradí recyklovanými materiály a ve větší míře se zaměří také na využívání materiálů rozložitelných. Společně s tím se sama zasadí o vývoj biomateriálů – v rámci Design Weeku její zástupci zmínili například to, že již úspěšně experimentují s myceliem.