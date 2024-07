Kijonková, Jáčová, Čupr nebo Borkovec. Tohle je TOP 50 CEOs s největším vlivem na LinkedInu v Česku

Uložit 0

Pravidelnost příspěvků spolu s poutavým vizuálním obsahem je to, co vám dokáže zajistit velký dosah a zvětšující se komunitu na LinkedInu. Potvrzuje to i nejnovější žebříček nejvlivnějších šéfů v Česku, kteří na této profesní sociální síti působí. Vévodí jim předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer, jemuž zdatně konkurují Simona Kijonková, Jana Jáčová, Tomáš Čupr, Petr Borkovec nebo Jan Juchelka. A proč jsou právě oni těmi nejvlivnějšími? Jejich příspěvky na LinkedInu mají ten největší počet zobrazení.

Na profesní sociální síť LinkedIn se specializují v české agentuře Future Sales a dlouhodobě monitorují, co se na ní děje. Zpracovávají data z příspěvků se stamiliony zobrazení a spolupracují s firmami po celém světě. Každý půlrok zároveň vydávají žebříček nejvlivnějších šéfů na českém LinkedInu a exkluzivně pro CzechCrunch teď poskytli nejnovější data za první polovinu letošního roku. Na konci článku najdete kompletní seznam, ve kterém je padesát předních byznysových osobností českého LinkedInu.

V agentuře Future Sales analyzovali více než devět tisíc unikátních profilů, které odpovídaly zadání. To znamená, že daný uživatel musí pracovat ve firmě, která má na LinkedInu více než 51 zaměstnanců (dosud se v žebříčku pracovalo pouze s firmami alespoň čtyřikrát většími), musí mít jako hlavní lokalitu zvolené Česko, v daném období publikovat příspěvky minimálně tři měsíce za sebou a musí mít jako roli CEO (výkonný/generální ředitel) nebo jeho synonymum (chairman/předseda představenstva) či majitel/zakladatel.

A to nejzásadnější? Uživatelé v žebříčku jsou řazení podle impresí, respektive počtu zobrazení jejich příspěvků, což vyjadřuje i jejich vliv. Dosah příspěvků se přitom počítá z pohledu pěti základních kritérií: počet sledujících, počet pozitivních reakcí u příspěvků, frekvence příspěvků, délka textu a formát postů. Už dávno to není jen o písmenkách. Naopak bodují ti, co ke svým příspěvkům přidávají obrázky, videa nebo i další dokumenty, jež zvyšují atraktivitu i dosah. V první padesátce vizuální obsah jasně dominuje.

„Na LinkedInu lze při komunikaci použít různé strategie. Nejlépe to ilustrují odlišné přístupy dvou dam, které se dostaly do první desítky. Každá z nich využívá zcela opačnou strategii. Simona Kijonková se zaměřuje na vizuální obsah s příběhy a udržuje nízkou frekvenci příspěvků. Naopak paní Jáčová používá převážně videa a publikuje s vysokou frekvencí, průměrně 2,3 příspěvku denně,“ říká Jan Kyselý, marketingový stratég Future Sales.

Další důležitý faktor je podle Kyselého to, že tři uživatelé z první desítky píší v angličtině, dva z nich navíc jsou cizinci. „Propast mezi panem Zellmerem a ostatními se neustále zvětšuje, což ukazuje, jak úspěšně využívá svoji strategii, kdy mimo jiné díky angličtině oslovuje potenciálně mnohem širší publikum,“ doplňuje marketingový stratég Future Sales. Celkově ale podle něj lze u šéfů z první desítky každé čtvrtletí pozorovat výrazný nárůst počtu sledujících, což potvrzuje, že se jim kolem sebe daří úspěšně budovat stále větší komunity.

TOP 50 nejvlivnějších CEOs na českém LinkedInu

Data za první polovinu roku 2024 dle výpočtů Future Sales.