Kinklající se „kachna“ je zpátky. Na silnice se vrátí coby dostupný elektromobil, má i košík na vejce
Legendární Citroën 2CV, přezdívaný kachna, se vrací v podobě malého městského elektromobilu. Retro koncept se ukázal na pařížském autosalonu.
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Když se řekne automobilová elegance, „kachna“ nejspíš nebude první model, které vás napadne. Legendární Citroën 2CV se při jízdě po nerovnostech kymácel ze strany na stranu, rychlostí zrovna neohromoval a designem na uhlazenost příliš nesázel. Přesto si získal miliony fanoušků. Francouzská automobilka teď chce jeho odkaz oživit v podobě dostupného městského elektromobilu. Sériový model by měl dorazit v roce 2028, přesně 80 let po premiéře originálu.
Nová kachna si zachovává oblé tvary a jednoduchost předchůdce, s délkou 3,7 metru je však o deset centimetrů kratší. Cílová hmotnost kolem jedné tuny by měla umožnit použití menší a levnější baterie a udržet náklady na provoz nízko. K tomu mají přispět i ploché panely karoserie a samostatně vyměnitelné nárazníky, které usnadní opravy. Ve spolupráci s Michelinem vůz získá také technologii pro digitální monitorování stavu pneumatik.
Na originalitu sází hlavně interiér. Nechybí skládací plátěná střecha ani ukládací prostor nápadně připomínající košík na vejce. Pedály odkazují na bajku o želvě a zajíci, zatímco klasickou palubní desku nahrazuje průhledový displej. Rádio je vyjímatelné a poslouží také jako přenosný reproduktor. Nový model by se měl vyrábět v Evropě a jeho základní cena má začínat kolem 15 tisíc eur, tedy zhruba na 380 tisících korunách.