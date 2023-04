Cestování – – 2 min čtení

Kinští otevírají zámek lidem i na noc. Přespat lze ve věži, v někdejší konírně i ve mlýně

Kdo by si nechtěl vyzkoušet, jaké to je spát na zámku. Ve Žďáru nad Sázavou to lze v několika budovách. Ráz apartmánů udaly hraběnka a designérka.