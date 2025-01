Klasická hra ho už nebaví. Magnus Carlsen nasadil džíny a rozjel turnaj ve „freestyle“ šachách

Uložit 0

Šachy zná téměř každý. V prvních řadách stojí obyčejní pěšáci, kteří slouží jako předvoj ostatním figurkám, jejichž základní postavení je vždy stejné – uprostřed jsou král s královnou, vedle nich střelci a jezdci, v rozích šachovnice věže. Díky této železné pravidelnosti se hráči můžou učit jednotlivá šachová zahájení i zavedené strategie. Existují ale lidé, kteří tvrdí, že některé méně obvyklé varianty šachu podporují kreativitu mnohem víc. „Chci ze šachistů udělat automobilové závodníky,“ tvrdí třeba norský šachový velmistr Magnus Øen Carlsen.

Nejlepší šachista světa stojí za novou ligou Freestyle Chess Grand Slam Tour, jejímž cílem je dát této starodávné hře moderní punc i popularitu, jaké se těší například formule 1 nebo profesionální basketbal. Ze šachů chce udělat svým způsobem reality show. I proto Carlsen přišel s několika inovacemi – do hry zařadí například monitory srdečního tepu, které divákům ukážou, jak na soutěžící působí stres a tlak. Dalším prvkem show pak budou „zpovědní“ budky, kde hráči mohou sdílet své emoce a strategie. A v neposlední řadě dochází i k promíchání kamenů na šachovnici.

Tedy ne všech: pěšáci zůstávají na svých tradičních místech ve druhé a sedmé řadě. Postavení ostatních figurek je pak dílem náhody. Platí ovšem dvě omezení: střelci jsou umístění na políčkách obou barev – a král stojí mezi věžemi, aby bylo možné provést rošádu na obě strany. „Myslím, že tato varianta je lepší než klasické šachy. Pro hráče je nesmírně vzrušující mít novou mapu pro každou partii,“ řekl Carlsen pro list Financial Times (FT).

Foto: Freestyle Chess World Championship Náhodná pozice ve „freestyle“ šachách: konkrétně kombinace 123 z 959 možných

Velmistr již spojil síly s několika investory – podpořil jej například německý miliardář Jan Buettner a také newyorský venture kapitálový fond Left Lane, který pro tuto specifickou šachovou akci vyčlenil 12 milionů dolarů (necelých 300 milionů korun). Podle FT jde o dobrý příklad toho, jak se investoři snaží do sportu přinést nové obchodní modely. V tomto případě chtějí klást větší důraz na osobní příběhy jednotlivých hráčů, aby tím vybudovali velkou fanouškovskou komunitu. „Vidíme v šachách obří nevyužitý potenciál,“ doplňuje Carlsen.

Nová liga odráží napětí mezi Carlsenem a Mezinárodní šachovou federací FIDE. Norovi vadí příliš zdlouhavé partie, samotná příprava na ně je pak prý příliš rutinní a vyčerpávající… Carlsena prostě přestaly bavit klasické šachy i federace samotná. Ostatně to dal najevo loni v prosinci, kdy na šampionát v rapid šachu přišel v džínách, což pravidla FIDE zapovídá. Po pokutě pak z turnaje raději odstoupil. „Jsem už příliš starý na to, abych lpěl na těchto věcech. Ať si FIDE klidně prosazuje, co chce. Moje odpověď ale zní: Jděte do prdele,“ vzkázal.

Federace pak nelibě nesla i samotnou „freestyle“ ligu, a to právě kvůli náhodnému rozmisťování figurek. Podle serveru The New Yorker několik hráčů dokonce uvedlo, že organizace vyhrožovala lidem, kteří se chtěli nové Carlsenovy ligy zúčastnit, že se pak nebudou moci účastnit klasických mistrovství světa.

Nyní se ovšem zdá, že jsou spory zažehnány – FIDE a Freestyle Chess podepsaly koncem loňského roku dohodu „ o přátelské koexistenci“, která šachistům umožňuje účastnit se soutěží obou organizací. Norský velmistr si následně přišel zahrát na turnaj FIDE – a opět dorazil v džínách. Tentokrát už ale nečelil žádným postihům.

Carlsen se teď pečlivě připravuje na soutěž ve freestyle šachách (byť by se této variantě mělo správě říkat Fischerovy náhodné šachy nebo Chess960 podle 960 možných pozic rozestavení figur na začátku partie). Celoroční turnaj začíná 7. února v sídle miliardáře Buettnera v německém Weissenhausu. Další zastávky jsou v Paříži, New Yorku, Dillí a Kapském Městě. Konec je naplánován na 12. prosince. Do soutěže se nelze registrovat – hráči se museli probojovat kvalifikačními zápasy v aplikaci Chess.com. Těch se mohl zúčastnit každý uživatel nehledě na rating.

Organizátoři akce přiznávají, že liga nebude zpočátku zisková, už jen proto, že její vysílání nebude za paywallem. Věří však, že se časem situace obrátí k lepšímu. Ostatně za dalšími projekty Magnuse Carlsena, který je sám o sobě magnetem na další skvělé šachisty, už stojí velká jména jako je Mark Zuckerberg nebo Peter Thiel. Ty zaujala například Carlsenova šachová aplikace Take Take Take, která slibuje lepší prožitek ze hry.