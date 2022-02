Moderní elektronika a webové prostředí během posledních dekád výrazným způsobem proměnily většinu produktů naší kultury, a to i ty nejobyčejnější a na první pohled zdánlivě perfektně fungující. Díky české společnosti Tokoz pomáhají lépe chránit i náš majetek. Zapomeňte však na klasické elektronické alarmy. Tokozu se podařilo překopat fungování něčeho tak obyčejného, jako je klič.

Mechanismus klíče odemykajícího zámek byl znám už ve starém Egyptě. Během následujících tří tisíc let sice prošel výraznou proměnou, ovšem základní princip zůstával víceméně stejný. To se však začalo měnit v posledních letech, kdy do mechanického světa klíčů a zámku začala pronikat elektronika a internet věcí. Tyto změny řeší i společnost Tokoz ze Žďáru nad Sázavou, výrobce klíčů a zámků, jehož historie sahá do 20. let minulého století.

Nedostatky spojené s klasickým mechanickým zabezpečením objektů a nutnost sahat po elektronických systémech – především v místech, kde je vysoká fluktuace příchozích osob – dnes vynalézavé zloděje pomalu, ale jistě mění i na hackery. Snahou Tokozu reagovat na nedostatky běžných zámků i elektronických systémů je mechatronický systém klíče a zámku ePRO. Ten umožňuje skrze aplikaci sledovat a nastavit, který zámek a v jakém časovém úseku je daný klíč schopen odemknout.

Technologie české firmy navíc nevyžaduje vlastní přívod elektrické energie, tu v sobě uchovává samotný klíč, jenž zároveň nese veškeré potřebné informace o přístupových právech. Ta je u jiných řešení přitom obvykle nutné udělovat pro každý zámek zvlášť. Klíč si navíc žádá od serveru přístupové aktualizace v určitém časovém intervalu.

Řešení ePRO od společnosti Tokoz Foto: Tokoz

„To je čas, po který je klíč schopen pracovat, tedy odemykat cylindrické vložky a ukládat si události. Jakmile čas intervalu aktualizace klíče vyprší, klíč přestane být schopen odemykat a je nutné provést jeho aktualizaci a nastavit nový interval,“ vysvětluje Martin Dočekal, produktový manažer mechatronických systémů Tokozu s tím, že je tyto intervaly aktualizací možné nastavovat přesně dle potřeb v rozsahu hodin i celých dní.

Data jsou získávána prostřednictvím aplikace a nejsou nikde ukládána, což snižuje riziko, že by se k nim mohla dostat nepovolaná osoba. Samotný zámek je navíc chráněn i před snahou o mechanické vlámání, kdy na něj postup zvaný bumping, tedy vyklepávání zámku, ani vyhmatávání pomocí planžet neplatí. Klíč je navíc možné kombinovat s nejrůznějšími typy zámků, takže jím lze odemykat nejen klasické cylindrické vložky vstupních dveří, ale i visací zámky, závory či dveře u dodávek a kamionů.

Rozhraní aplikace, skrze kterou lze celý systém nastavovat Foto: Tokoz

Vývoj ePRO probíhal ve spolupráci s brněnským Vysokým učením technickým, které se mimo jiné podílelo i na zabezpečení systému před elektronickými útoky. „Samotnou aplikaci jsme podrobili i úspěšnému zátěžovému testu, který simuloval aktivitu stovek uživatelů,“ popisuje Vojtěch Myška z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

„Aplikace je zabezpečena některými bezpečnostními prvky používanými například v elektronickém bankovnictví. Komunikace mezi serverem a uživatelem probíhá pomocí zabezpečeného protokolu, který zajišťuje vyšší bezpečnost i důvěrnost přenášených dat. Další součástí zabezpečení je automatické odhlášení uživatele při nečinnosti a v neposlední řadě jsme implementovali ochranu proti některým typům kybernetických útoků,“ dodává Myška.

Řešení Tokozu je v tuto chvíli využíváno například brněnským magistrátem, ale nachází uplatnění i u soukromých podniků, jako jsou Koberce Breno či výrobce palet Klaus Timber. Podle Martina Dočekala však jeho zabezpečení může využívat i klasický koncový uživatel bez ohledu na to, kolik takových zámků bude mít. Musí však počítat s tím, že náklady jsou podstatně vyšší než cena klasické mechanické vložky se zámkem.

„Cenová úroveň se odvíjí od komplexnosti řešení, které zákazník požaduje. Do ceny nevstupuje jenom ‚železo‘, tedy vložka a klíč, ale i náklady na cloud, instalaci, přenosové zařízení a další. Orientačně by se dalo říci, že cena za kus cylindrické mechatronické vložky se pohybuje mezi pěti až šesti tisíci korun. Cenu ovlivňuje samozřejmě i velikost celkového řešení, počet instalovaných kusů, náročnost instalace a tak dále,“ vysvětluje Dočekal.

Tokoz při výrobě využívá tradiční postupy i nové technologie Foto: Tokoz

O český vynález je navíc zájem také v zahraničí. Nejvíce poptávek přichází z Velké Británie, Portugalska, Německa či Maďarska, ale také z Afriky a Arabského poloostrova, kde by chtěl Tokoz časem svou pozici posilovat. „Na těchto trzích vidíme velký potenciál dalšího růstu,“ vysvětluje manažerka Tokozu Ludmila Kršková.

„Mechatronika totiž nabízí řešení v podobě kombinace moderní technologie a spolehlivého mechanického systému, kterému při provozu nevadí zvýšené teploty, vlhkost nebo naopak písek a prašnost, které jsou typické pro tyto podnebné oblasti. Zámek také nepotřebuje přívod elektrické energie, a je tak ideálním řešením pro země tohoto regionu, které často bojují s nedokonalou či nespolehlivou infrastrukturou energetických sítí,“ dodává.

Nejen na těchto trzích chce Tokoz časem nabídnout systém ePRO s rozšířenými možnostmi uzamykacího systému. Dále má v plánu také aktualizace bezpečnostních mechanismů na nejmodernější standardy i několik blíže nespecifikovaných novinek z oblasti internetu věcí.