Klenba génia. Ošuntělé pantofle Steva Jobse, v nichž zakládal Apple, se vydražily za miliony

Vypadají jako roky používané nazouváky nějakého žáka základní školy, pravdou ale je, že je nosil jeden z největších technologických vizionářů – Steve Jobs. Ošuntělé pantofle spoluzakladatele a dlouhodobého šéfa společnosti Apple se před několika dny dostaly do aukce a dalo se očekávat, že se rychle prodají. Kdo by nechtěl část Jobsovy každodenní uniformy, ve které měnil svět? Málokdo ale očekával, že se vydraží za tolik.

Pantofle legendární německé obuvní firmy Birkenstock, které Steve Jobs nosil někdy během sedmdesátých a osmdesátých let, se v aukčním domě Julien’s Auctions vydražily za téměř 219 tisíc dolarů, tedy více než pět milionů korun. Předpokládaná cena přitom byla v rozmezí 60 až 80 tisíc dolarů. Prodaly se proto skoro za trojnásobek. Součástí dražby bylo i jejich NFT.

Hnědé – a na první pohled evidentně sešlapané – pantofle patřily ke stěžejním kouskům Jobsova každodenního outfitu, který tvořil i ikonický černý rolák a bledé džíny. A byť mohou mnozí namítat, že byla nejvýraznější tvář Applu viděna zejména v teniskách značky New Balance, jež hodně zpopularizoval, na pantofle nedal dopustit.

„Sandály byly součástí jeho prosté stránky. Byly jeho uniformou. A právě na uniformách je skvělé to, že se nemusíte starat o to, co si ráno vezmete na sebe,“ řekla bývalá Jobsova partnerka Chrisann Brennanová a poukázala tak na jeho minimalistický cit, který se ostatně propisoval i do toho, jak budou vypadat počítače Mac, iPody, iPhony a další zařízení.

Foto: Birkenstock Oblíbené pantofle Steva Jobse od značky Birkenstock

Minimalismus v šatníku známých osobností z technologického světa je ostatně relativně běžný. Například šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg už dlouhé roky točí vesměs jeden druh trička a jeden druh mikiny, aby se jeho hlava nemusela zabývat právě ranním vybíráním vhodného outfitu. Uniformám holduje i třeba šéf Snapu (tvůrce Snapchatu) Ryan Siegel.

„Nikdy ani nekoupil nic jen proto, aby se odlišil od ostatních. Byl prostě přesvědčen o inteligenci a praktičnosti designu a pohodlí při nošení. A ve svých birkenstockách se necítil jako obchodník, takže měl svobodu kreativně přemýšlet,“ doplňuje Brennanová. Nazouváky původně patřily správci Jobsova domu, který je po jeho smrti v roce 2011 odkoupil.

Jak se uvádí na profilu této dražby, Jobs nosil tyto sandály během mnoha klíčových okamžiků v historii Applu, a to rovnou i během jeho založení. V dobách, kdy se svým kamarádem Stevem Wozniakem v garáži v kalifornském Los Altos vymýšlel budoucnost počítačů, měl je pravidelně nosit. Birkenstocky jako takovými měl být naprosto ohromen.

Oceňoval na nich hlavně jednoduchý design a praktičnost. A protože byl Jobs posedlý vším, co ho vnitřně zajímalo, ihned, jak je poprvé dostal do rukou, zajímal se, z čeho vychází jejich ikonický tvar, jaké materiály byly použity na jejich výrobu a jak proces produkce probíhal. Zmiňuje to Margot Fraserová, jež značku Birkenstock přivezla do Spojených států.

Ačkoliv jsou Jobsovy pantofle v dražbě poměrně netradiční, věci, které mají spojitost s Applem, mají v různých aukcích velké ohlasy. Zřídkakdy se v dražbách objeví i poslední modely úplně prvních počítačů od Applu, jež mají velkou hodnotu a prodávají se za miliony. Daří se i sběratelským předmětům samotného Jobse.