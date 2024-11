Klimchi otevírá svoji vůbec první prodejnu. Sklo z Barbie je k dostání na Václavském náměstí

Uložit 0

Za pět let své existence dováží do 80 zemí, uspěla v Hollywoodu, a to dokonce v nejočekávanějším filmu roku 2023, a teď otevírá svou vůbec první prodejnu. Značka českého skla Klimchi ji otevřela v Praze na jedné z nejlepších adres.

Společnost, která českým ručně foukaným sklem dobývá svět, se usadila rovnou na Václavském náměstí, v někdejším Grand Hotelu Evropa, který se minulý týden otevřel pod luxusní značkou Marriottu W Hotels. Společnost doufá, že luxusní prodejna v secesním skvostu v centru Prahy bude dobrým strategickým bodem celé značky.

„Je to zatím největší milník v historii značky. Tento rok je pro nás klíčový, protože nám umožní nabídnout našim zákazníkům přímý kontakt s naším světem skla a prohloubit jejich zážitek s našimi produkty,“ říká k tomu zakladatel Klimchi Lukáš Klimčák. Prodejna má samostatný vstup jak z náměstí, tak i ze samotného hotelu W Prague.

V obchodě lidé najdou to nejlepší, co značka na trhu nabízí. Je to například kolekce Royal Marika, Felicity, Linea či Monochrome, prim ale v prodejně tvoří patrně nejznámější kolekce značky – Hobnail. Ta se – jak jinak než v růžové barvě – objevila ve filmu Barbie. Zákazníci tu mohou pořídit vázy, sklenice, džbánky, půllitry, mísy či karafy. V prodejně jsou ale k dostání také svíčky a dvě speciální edice ručně foukaných vánočních ozdob, které navrhl designér František Jungvirt, který s Klimchi spolupracuje už od svých studií.

Jungvirt se pak společně s architektkou Sarah Myslíkovou podílel i na podobě prodejny. Ta je komornější, plochu se v ní ale podařilo využít důsledně. Výloha prostoru volně přechází do interiéru, kterému dominují zakulacené police až ke stropu. Obchod je v béžové barvě, která dává vyniknout barevnému sklu, ta je pak doplněná o zlaté detaily.

Na ručně foukané sklo je každopádně ve W Prague možné narazit také uvnitř hotelu. Ten jej využívá pro svůj Le Petit Beefbar v historickém Grand Café, prostor W Lounge v nové části hotelu, která je přistavěná ve dvoře, a také v hotelovém baru Minus One. Hosté na sklo narazí také v hotelových pokojích. To všechno souvisí s předsevzetím podporovat lokální značky.

„Klimchi letos slaví pět let dynamického vývoje a několika klíčových momentů, které nás výrazně formovaly. Značku jsem založil v roce 2019 ještě z Londýna a hned přijel do rodinné sklárny v Kamenickém Šenově, kde jsme začali prakticky od nuly, bez externího financování,“ vzpomíná Klimčák na svoje začátky.

Zakladatel značky ani chvíli neprováhal. Ještě během svého pobytu v Anglii navázal spolupráci s britskými obchody a během několika měsíců se značka na britském trhu etablovala a dosáhla výrazného úspěchu. České sklo se ale prodává také v USA, Mexiku nebo na Blízkém východě. Dohromady je k dostání v osmdesáti zemích světa. Směřování sklárny pak určila právě spolupráce s Františkem Jungvirtem, který se stal kreativním ředitelem značky.

Klimčák každopádně od začátku mířil i na český trh. Aby se přiblížil českým zákazníkům, spustil v roce 2021 český e-shop. I v tuzemsku prodeje značky rostou, letos tvoří podíl českých zákazníků přes šestnáct procent celkového obratu společnosti. „Kombinujeme dlouholetou tradici českého sklářství s moderním designem, což nám umožňuje oslovovat širokou škálu zákazníků. Naše kolekce, jako například populární Hobnail, jsou navržené tak, aby reflektovaly současné trendy, ale zároveň zůstaly nadčasové a kvalitní,“ líčí zakladatel Klimchi.

Tomu se v posledních letech podařilo navyšovat obrat firmy každým rokem. V roce 2021 společnost utržila necelých 30 milionů, v roce 2022 necelých 40 milionů. Loni byl obrat přes 41 milionů a letos míří na 45 milionů. „Zájem o náš design roste, máme mnohem větší množství poptávek na spolupráci či výrobu produktů na míru. Narůstá také naše zákaznická základna, stejně jako podíl vracejících se zákazníků. To je pro nás důležitá metrika,“ dodává Klimčák s tím, že další obchod by chtěl otevřít v Londýně.