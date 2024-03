Kmen Squamishů si bere zpět své cenné pozemky ve Vancouveru. Buduje tu mrakodrapy, které by jinde neprošly

Uložit 0

Při pohledu na panorama Vancouveru by se mohlo zdát, že o nic nejde. Na obrázcích je kanadské velkoměsto většinou vidět s desítkami mrakodrapů. Přesto právě zde vzbudily povyk plány na novou výstavbu. Jedenáct vysokých budov má nabídnout až šest tisíc bytů pro deset tisíc lidí. Projekt ale překračuje pravidla města – jednoduše proto, že území jim nepodléhá. Novou čtvrť buduje komunita původních obyvatel Kanady.

Projekt Senákw staví indiánský kmen v části Vancouveru, kde v okolí stojí ty nejdražší nemovitosti a kde je zároveň nejmenší počet volných bytů. Půdu ale vlastní kmen Squamish, který je jedním z kanadských Prvních národů. V případě nové čtvrti uzavřel partnerství s developerskou společností Westbank. Squamishové poskytli pozemky, firma zajistí financování potřebné pro výstavbu v řádu miliard dolarů.

V posledních měsících ale projekt vzbudil vlnu kritiky u stávajících obyvatel, plánovačů i místních politiků. Vtip je v tom, že squamishská půda nepodléhá kanadským zákonům, a tak jsou plánované budovy vyšší a objemnější, než by směla být jakákoliv jiná zástavba ve Vancouveru.

Jak píše kanadský magazín Maclean’s, nejde přitom o klasický NIMBY efekt. Ten znají mnozí i z Česka – NIMBY, tedy akronym pro Not In My Backyard, vyjadřuje nechuť lidí k výstavbě v okolí jejich bydliště. „Kritika se vymyká standardním stížnostem, že je budova příliš vysoká nebo že neodpovídá charakteru původní zástavby. Přetrvává také pocit nedůvěry,“ píše Maclean’s. Podle něj u lidí v sousedství developerského projektu zaznívají například výtky, že vysoká betonová budova neodpovídá tradičnímu způsobu života původních obyvatel Kanady. Objevil se i návrh, aby se na pozemcích stavělo ze dřeva, jež se vytěží v provincii Britská Kolumbie, pod kterou Vancouver spadá.

Foto: senakw.com Výstavba se nelíbí především místním obyvatelům

Vše došlo do fáze, kdy sousedské sdružení podalo na Senákw žalobu s cílem stavbu zablokovat. Pozemky, kde Squamishové chtějí stavět, jsou totiž opravdu lukrativní, developerský projekt přinese kmenu podle odhadů miliardy dolarů.

Podobných případů je přitom v Kanadě vícero. Na západě Vancouveru Squamishové vytvořili společenství s dalšími kmeny, a to s národem Musqueamů a Tsleil-Waututhů, a chystají výstavbu dvanácti věží v projektu nazvaném Heather Lands. V plánu má společenství ještě jeden projekt známý jako Jericho Lands, kde je – zatím pouze na obrázku – třináct tisíc nových domů. I proti němu se protestuje. „Faktem je, že Kanaďané nejsou zvyklí na to, aby domorodí obyvatelé obsazovali společensky, ekonomicky nebo geograficky cenná místa,“ uvádí magazín Maclean’s. Tak jako tak, projekt Jericho Lands nedávno schválila městská rada Vancouveru. A žalobu na Senákw zamítl soud.

Nebyl to přitom první zádrhel – už dříve se vedly desetileté spory, které se týkaly samotného navrácení půdy do rukou indiánů. Kmeny totiž žily v oblasti projektu Senákw mnohem dříve a město bylo postaveno mimo jiné na jejich území. Nakonec tu ale byly vykáceny stromy, aby mohla vzniknout železnice, a Squamishové byli v roce 1913 vystěhováni a jejich domy zapáleny.

Podobnou zkušenost mají i další První národy. Na východním pobřeží Kanady žili například Mikmakové, nakonec tu ale osadníci vybudovali dnešní Halifax. Podobným případem je dnešní Winnipeg, odkud byli domorodí obyvatelé také vytlačeni. „V poslední době ale původní komunity získávají zpět moc, která jim byla odebrána, a vítězí v soubojích, jež potvrzují jejich svrchovaná práva vyplývající ze smluv. Díky tomu také získávají větší pravomoci rozhodovat o svých zájmech a hospodářském rozvoji,“ vysvětluje kanadský magazín.

Pro kmeny původních obyvatel představuje výstavba především příležitost, jak vytvořit pro svoji komunitu bohatství. „Senákw je domorodým zájmem, ať už to pro ostatní vypadá jakkoli,“ míní Maclean’s. Naráží tím na to, že v rámci projektu například nemají vzniknout soukromé dvory, ale společné veřejné prostory, a budují se pěší cesty tam, kde by normálně byla parkovací místa. Magazín Daily Hive popisuje, že jen deset procent bytů má získat místo k parkování, což by jinak odporovalo pravidlům ve městě. Komunita tím chce ušetřit na výstavbě a podpořit využívání jiných druhů dopravy.

V Senákw bude také vyčleněno 250 cenově dostupných bytů pro Squamishe, které bude spravovat nezisková společnost. Zbytek nájmů má přinést ekonomický prospěch až sedmi dalším generacím kmene.