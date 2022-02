Před Maxem Verstappenem byla najednou vyčištěná cesta – a bylo úplně jedno, že Lewis Hamilton celému závodu vévodil. I díky kontroverznímu rozhodnutí komisařů titul spadl stejně do kapes Red Bullu. Rozhodující klání loňské sezóny formule 1 přineslo několik zvratů a především znovu potvrdilo, jaká rivalita mezi stájemi Red Bull Racing a Mercedes, za který jezdí Hamilton, panuje. Před pár dny navíc přilil olej do ohně i samotný šéf týmu s rozzuřenými býky v logu.

Továrny a hangáry, kde stáje pracují na vývoji nových monopostů, patří mezi ta nejstřeženější místa ve světě F1. Běžný smrtelník se do nich jen stěží podívá, největší šanci má při dnech otevřených dveří, které jednotlivé týmy královské disciplíny motorsportu pořádají. Například Red Bull Racing své závodní zázemí v britském Milton Keynes otevře jen šestkrát do roka. Všechny termíny jsou navíc velmi rychle zarezervované.

Někdy se ale možnost procházky ve stájových hangárech objeví třeba v aukcích, což před pár dny udělal i Mercedes. V rámci udílení cen Autosport Awards, které každoročně oceňují motorsportové závodníky za úspěchy v uplynulé sezóně, proběhla i tajná aukce, během níž se dražila prohlídka továrny stáje Mercedes-AMG Petronas Motorsport v britském Brackley. A hádejte, kdo přihodil nejvíc peněz…

Za čtyři tisíce liber (zhruba 116 tisíc korun) ji vydražil Christian Horner, dlouholetý šéf stáje Red Bull Racing, který tým závodící pod logem populárního energetického nápoje dovedl k devíti titulům. Právě Red Bull Racing je jedním z největších rivalů Mercedesu, s nímž svádí urputné boje o celkové vítězství v závodech F1. Ostatně od roku 2010 se na zlatých pozicích střídaly jen tyto dvě stáje – a sebraly tak dosavadní nadvládu Ferrari.

Výherci aukce, jejíž výdělek poputuje na podporu organizace Grand Prix Trust, je slibován pohled do útrob továrny, která díky svým technologiím a pečlivým inženýrům vynesla stáji devět Pohárů konstruktérů. Součástí má být i testování monopostů a nahlédnutí do skic designů formulí. Že by ale toto všechno mohl vidět ten, který pro Mercedes pod taktovkou Toto Wolffa představuje největší profesní hrozbu, se zdá nepravděpodobné.

Jak upozorňuje server Motorsport.com, v pravidlech aukce bylo jasně napsané, že se prohlídky nemůže účastnit nikdo z jiných týmů formule 1, tudíž „radost“ Christiana Hornera, který se dražby přímo účastnil, může být zbytečná. A nejen jeho, ale i dalších až dvaceti členů stáje Red Bull Racing, které podle zprávy RacingNews365 plánoval vzít s sebou, aby se inspirovali. Byť se vysloveně uvádělo, že je prohlídka určena jen pro čtyři osoby.

Během aukce se nicméně na sociálních sítích mezi komunitou fanoušků F1 začalo řešit, zda ji Christian Horner skutečně vydražil. Do oficiálního listu bylo totiž napsáno jeho jméno s překlepem (Chrisrian Horner), takže se krátce spekulovalo, jestli si z toho celého nedělal někdo jen legraci. Nic to ovšem nemění na faktu, že tento krok rozvířil výživnou debatu a připomenul vzájemnou rivalitu, která mezi Red Bullem a Mercedesem dlouhodobě panuje.

Ta navíc byla silně podpořena i loni v prosinci hned po posledním závodě sezóny v Abú Dhabí, kde se rozhodovalo o celkovém vítězi soutěže. Proti sobě stáli nizozemský jezdec Max Verstappen a britský závodník Lewis Hamilton. Jeden z Red Bullu, druhý z Mercedesu. A byť celému závodu vévodil druhý zmíněný, po nehodě Nicholase Latifiho, vyjetí safety car a kontroverzního rozhodnutí komisařů vyhrál nakonec Verstappen.