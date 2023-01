Kolik mám dovolené? Neomezeně. Microsoft dá zaměstnancům tolik volna, kolik budou chtít

Microsoft si pro zaměstnance připravil další benefit, kterým přispěl do své uvolněnější firemní kultury. Po možnosti pracovat trvale z domova a speciálním bonusu ve výši 1 500 dolarů za nasazení během pandemie koronaviru přichází s neomezenou dovolenou pro všechny své americké pracovníky, kteří ve firmě dělají na plný úvazek. To znamená, že si budou moci čerpat tolik dní volna, kolik jen budou chtít. Musí to však schválit jejich nadřízený.

Počítání dovolené je pro drtivou většinu zaměstnanců firem běžnou praxí. V novém roce dostanou přesný počet dní, které musí za následujících dvanáct měsíců vyčerpat, a oni si pak – ideálně s větším předstihem – naplánují, kdy si volno vezmou. Některé společnosti ovšem začaly zavádět jiný mechanismus. Například Adobe, Netflix nebo LinkedIn zavedly, že si pracovníci své dny dovolené počítat nemusí. Prostě jich budou mít neomezeně.

V českém pracovním prostředí to obdobně udělal i online supermarket Rohlik.cz nebo antivirový obr Avast (dnes – po fúzi s americkým konkurentem – je už známý jako Gen). A podobně smýšlejících firem je po celém světě pochopitelně více. Nyní se k nim připojuje i americká technologická společnost Microsoft, která možnost neomezené dovolené zavádí pro své zaměstnance, kteří pracují ve Spojených státech a mají v podniku plný úvazek.

„Dramaticky se změnilo, jak, kdy a kde děláme svou práci,“ vysvětluje v interní zprávě Kathleen Hoganová, která má zaměstnance v Microsoftu na starosti. „A protože jsme se transformovali, modernizace naší politiky dovolených na flexibilnější model byla přirozeným dalším krokem,“ doplňuje. Tím reaguje i na zavedení možnosti trvalé práce z domova, s čímž za covidu experimentovala řada firem – některé tomu zůstaly věrné, jiné (třeba nově Disney) tolik ne.

Změny začnou platit od 16. ledna a znamenají, že ani noví zaměstnanci Microsoftu již nemusí na čerpání dovolené čekat. Vedle právě zaváděné politiky neomezeného volna bude Microsoft nabízet deset firemních svátků, dovolené, volno na nemocenskou a duševní zdraví a volno pro soudní případy, případně pro pozůstalé. A navíc pracovníci, kteří mají nevyčerpaný zůstatek dovolené z loňska, dostanou v dubnu jednorázovou finanční náhradu.

Nad čerpáním dovolené ovšem stále bude muset mít dohled nadřízený, který určí, zda si zaměstnanec volno může vzít, nebo ne. To se samozřejmě bude odvíjet od vykonané práce, respektive úkolů, které má rozpracované. A také se očekává jistá zodpovědnost samotného pracovníka, který by měl být natolik vyspělý, že správně vyhodnotí, jestli se od pracovního stolu může na delší dobu vzdálit.

Možnost neomezené dovolené se v Microsoftu netýká těch pracovníků, které firma platí na základě odpracovaných hodin – stejně tak se této výhody nedočkají zaměstnanci mimo Spojené státy. U těchto dvou skupin se po 16. lednu nic nezmění. A byť se může zdát strategie s neomezeným volnem jako zajímavá a vlastně velmi výhodná, nemusí to tak být vždy. Je totiž možné, že lidé naopak budou mít obavy si dovolenou brát.

S tímto problémem se mohou potýkat zpravidla ti, kteří mají ve firmě velkou zodpovědnost – a představa, že budou mimo mnohem delší dobu, než uvádí zákon (v Česku je to dvacet dní), je může stresovat. Opačný trend se pak může ukazovat i v případech, že pracovníkům zkrátka přijde nekolegiální, aby měli delší dovolené než druzí, a proto se budou omezovat. A žádná výhra to pak není ani pro zaryté workoholiky. Vždy ale záleží na správném mindsetu.