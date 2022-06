Komunita Česko.Digital slaví třetí narozeniny. Stát čerpal z jejích projektů v pandemii i při válce

Jsou to už tři roky, co podnikatel Jakub Nešetřil opustil místo viceprezidenta Oraclu, vrátil se do Česka a rozhodl se, že bude pomáhat českému veřejnému prostoru – spoluzaložil tak neziskovou organizaci Česko.Digital. Původně malý dobročinný projekt se dnes může pyšnit komunitou více než pěti tisíc expertních dobrovolníků, kteří společnými silami pomohli za 32 měsíců státu, školství i neziskovému sektoru. A jak ukazuje nový report organizace, jejich dopad rozhodně nebyl malý.

Česko.Digital, které Nešetřil založil s Evou Pavlíkovou a Radkou Horákovou, tvrdí, že za první tři roky existence zasáhlo jeho osmnáct projektů kombinovaně přes čtyři miliony lidí. V raných dobách se jednalo například o projekt na veřejnou kontrolu obecních financí, později šlo o řadu pandemických projektů, zdravotní aplikaci Preventivka nebo nejnověji počiny reagující na válku na Ukrajině.

Ačkoliv se nevěnuje jen koronavirové pandemii nebo válce, právě při krizových situacích bylo Česko.Digital nejvíce vidět – a vyrostlo. Dnes má více než 5 200 členů a stalo se tak největší technologickou komunitou v Code for All, které podobné organizace sdružuje na mezinárodní úrovni. Počtem dobrovolníků přeskočilo například Nizozemsko nebo Rumunsko.

Do komunity se jen letos na jaře připojilo zhruba 700 nových dobrovolníků a vzniklo pět projektů na pomoc Ukrajině. Ty se zaměřují na přímou pomoc, jazykové znalosti nebo snadnější alokaci ukrajinských dětí do škol a školek. Webová stránka notmywar.cz si zase například dává za cíl ukázat i příběhy Rusů a Bělorusů, kteří jsou proti ruské agresi vedené Vladimirem Putinem.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Eva Pavlíková z Česko.Digital

Pozornost si v začátku pandemie získal například projekt Dáme roušky. Jednalo se o komunitní mapu, která umožňovala lidem získat roušky v době, kdy jich nebylo dostatek. Od jara do podzimu 2020 jeho stránky lidé navštívili 2,5milionkrát a zaregistrovali přes 600 tisíc roušek. Zároveň dokázal inspirovat obdobné zahraniční projekty.

Úspěch také zaznamenalo Učíme online, které pomohlo školám s přechodem do online výuky. Jeho služeb vyhledalo 618 škol, v jeho webinářích se vzdělávalo přes deset tisíc učitelů a rodičů a téměř tři tisícovky rodin se mohly zapojit do výuky díky darované technice. Jedná se o jeden z největších projektů Česko.Digital vůbec – napřímo se do něj zapojilo 700 expertních dobrovolníků.

Při pandemii i válce na Ukrajině se navíc stalo, že dobrovolnická aktivita vyústila v oficiální zdroj informací, který přebral stát. Takzvaný Covid Portál si převzala Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a dodnes na něm jsou aktualizované informace o očkování, cestování a jiných životních situacích. Odpověď na krizové situace je ale jen jednou nohou činnosti Česko.Digital.

Tým pod vedením Evy Pavlíkové se chce zaměřit zejména na systémové a dlouhodobé problémy. Jedním z takových počinů je i Safezóna, která se zaměřuje na duševní zdraví mladých. Věnuje se tak patnácti důležitým tématům, jako je šikana, domácí násilí, digitální závislosti, rozchod rodičů nebo poruchy příjmu potravy. Nově plánuje organizace dát ještě větší důraz na několikaleté projekty, které se týkají celé společnosti. Prvními vlaštovkami tohoto typu projektů jsou Společně a digitálně nebo Open data ve firmách.

Foto: Impact Report 2022 Česko.Digital Statistiky projektu Učíme Online od Česko.Digital

Dobrovolnické řady Česko.Digital dnes zdaleka netvoří jen odborníci na IT nebo vývojáři. Jedná se také o marketéry, výzkumníky, manažery, konzultanty nebo například novináře, designéry a další. Ti ve volném času pomáhají veřejné sféře, která do komunity chodí s poptávkou nebo nápady, jak využít digitální technologie v dobročinných projektech.

„Týmy si v rámci projektů předávají digitální kompetence, díky kterým flexibilně reagují na překážky. Zatímco do komunity se může kdokoliv připojit jako dobrovolník, její podporu a rozvoj zabezpečuje jedenáctičlenný kmenový tým. Ten existuje díky podpoře hlavních partnerů – Nadace Avast, Nadace PPF a společnosti Livesport,“ uzavírá Pavlíková.

Autor je taktéž členem komunity Česko.Digital. Zapojil se jako dobrovolník v rámci projektu Inovace zpravodajského storytellingu.