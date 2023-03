Konec dlouhého čtení pracovních zpráv. Slack zapojil ChatGPT, které shrne porady a odpoví kolegům

Firmy pokračují v závodech o zavádění prvků umělé inteligence do svých služeb. ChatGPT, textový generátor od společnosti OpenAI, už do svého internetového vyhledávače Bing přidal Microsoft, podobný program, zatím ne dostupný veřejně, oznámil i současný nejoblíbenější vyhledávač Google. Nově ChatGPT začala využívat oblíbená platforma pro týmovou komunikaci Slack americké společnosti Salesforce. Umělá inteligence shrne dlouhou poradu nebo navrhne odpověď na zprávy od kolegů.

Ať u vás v práci používáte Slack, nebo jinou podobnou službu, možná to znáte. Musíte si na chvíli odskočit od notebooku. Po návratu znovu otevřete počítač a zjistíte, že tam na vás čeká spousta nových zpráv od kolegů, kteří řeší nějaký aktuální problém.

Dnes vám nezbývá nic jiného, než si postupně konverzaci v daném vlákně pročíst a tím zjistit, jestli a jak se vás to týká, případně co že to máte udělat. Textový generátor ChatGPT, který ve Slacku zatím najde omezený počet pracovních týmů po zapsání na čekací listinu, konverzaci projde za vás a krátce shrne, o co jde, abyste mohli efektivněji reagovat.

To ale není jediná situace, při které se v nové verzi Slacku se známým textovým generátorem od OpenAI setkáte. Přímo v aplikaci vám totiž pomůže s rešerší při řešení různých problémů nebo s vymýšlením nového projektu. Jak přesně bude moct uživatel v takovém případě s programem komunikovat, zatím není jasné. Z fotografie prostředí nového Slacku níže to vypadá, že bude v aplikaci dostupný v podobě takzvaného bota, tedy dodatečného softwaru, se kterým uživatelé budou moci konverzovat stejně, jako když posílají soukromou zprávu svým kolegům.

ChatGPT ve Slacku má ušetřit i čas se samotnou konverzací. Měl by totiž navrhovat text zprávy, kterou chce člověk poslat kolegovi. Podle Slacku tak lidé budou trávit méně času psaním a více času nad konkrétními pracovními úkoly. „Tento výkonný řečový model jsme integrovali do našeho konverzačního prostředí,“ uvedl vedoucí produktů Slacku Noah Desai Weiss.

Nové prvky umělé inteligence ve Slacku jsou součástí širšího zavedení chytrých produktů ve spolupráci s OpenAI v programech americké společnosti Salesforce, která poskytuje cloudové služby a firemní software pro řízení vztahů se zákazníky, marketing nebo analýzu dat. Tento týden představila Einstein GPT, svou verzi textového generátoru ChatGPT, která technologii od OpenAI kombinuje s vlastní umělou inteligencí.

Salesforce také aktuálně oznámila, že prostřednictvím své investiční skupiny Salesforce Ventures zakládá startupový fond v hodnotě 250 milionů dolarů (asi 5,6 miliardy korun), kterým hodlá finančně podporovat mladé firmy s velkým potenciálem právě v oblasti generativní umělé inteligence.