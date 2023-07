Konec Indiany Jonese překoná i mimozemský úlet z Křišťálové lebky. Uvádíme nový podcast Spoiler

O popkulturním dění se nejlépe povídá s kamarády u piva. Co ale dělat v momentě, kdy kamarádi nemají čas? A pivo došlo? Odpovědí je Spoiler, zcela nový podcast CzechCrunche, ve kterém trojice moderátorů přináší svůj neotřelý pohled na novinky ze světa filmů, seriálů, her, sportu, hudby a dalších odvětví zábavy. Nebudeme chodit okolo horké kaše a kličkovat mezi řádky – a rovnou náš nový podcast odstartujeme nejslavnějším archeologem světa.

Nebojíme se jít do hloubky a prozradit i to, co jste vědět nepotřebovali. Zkažený den je vážná věc, Spoiler se však nebere vážně ani trochu. Proto vám může pomoci nevydařený den trochu vylepšit, třeba humorem, jehož hrany jsou broušeny dokulata. Všechny epizody budou dostupné jak na cc.cz/podcasty, tak na YouTubu ve formě videopodcastu (dostupný i níže) a také na Spotify, Apple Podcasts a dalších oblíbených službách.

V první epizodě Spoileru jsme se podívali na zoubek nejnovějšímu snímku s nejslavnějším archeologem planety, na Indianu Jonese a nástroj osudu. Přestože Harrison Ford za pár dní oslaví své jednaosmdesáté narozeniny, jeho role má pořád švih a grády. Někde k tomu stačí výkon samotného Forda, jindy musí pomoci jeho mladší kolegové či schopnosti filmových triků, díky nimž slavný herec omládl o několik dekád.

Funguje to? Velmi dobře. Přesto divák nemusí film opouštět zcela spokojen. Komu přišla mimozemská jízda z konce čtvrtého dílu o křišťálové lebce až moc přitažená za vlasy, konec pátého dílu s doktorem Jonesem jde možná ještě dál. Rozebereme však i „zajímavost“ ohledně žvýkaček z Maroka, rozplyneme se nad milovanými tříkolkami a pokusíme se nalézt odpověď na otázku, kdo převezme archeologické žezlo?