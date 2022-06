Konec jedné éry. Microsoft dnes po 27 letech vypíná legendární Internet Explorer

„Na co potřebujete Internet Explorer? Ke stažení Google Chrome.“ Podobných vtípků na účet jednoho z nejlegendárnějších webových prohlížečů existuje celá řada. A mnoho z nich je pravdivých. Internet Explorer totiž za dlouhé roky neudělal prakticky žádný pokrok a patřil k tomu nejslabšímu, co bylo v oblasti webových prohlížečů k nalezení. A dnes – po sedmadvaceti letech – přichází jeho definitivní konec.

Byla to otázka času. Microsoft už loni v květnu avizoval, že se chystá Internet Explorer ukončit, protože jednoduše ani zdaleka nedosahoval takových kvalit, jaké mají konkurenční webové prohlížeče. A navíc už firma ztratila ambici ho nadále vylepšovat, protože tlačila spíš jeho nástupce Microsoft Edge, který je modernější, rychlejší a zabezpečenější. Proto stanovila datum vypnutí na 15. června roku 2022.

S dnešním dnem tak Internet Explorer, který v první verzi vyšel už v roce 1995 coby součást doplňkového balíčku Microsoft Plus! k operačnímu systému Windows 95, oficiálně ukončuje provoz. Už k němu nebudou vydávány žádné aktualizace ani opravy a uživatele, kteří mají stále odvahu Internet Explorer používat, bude Microsoft přesměrovávat na Microsoft Edge, který od roku 2015 Internet Explorer „nahrazuje“.

Celý ukončovací proces má ale několik výjimek. Slavný webový prohlížeč bude nadále dostupný ve Windows 10 LTSC, Windows Server i starší vydání tohoto operačního systému. Zachován zůstane také ve variantě Windows 8.1, a to do začátku roku 2023, kdy této aktualizaci skončí podpora. Naopak ve spotřebitelských edicích Windows 10, IoT ve verzi 20H2 (a novějších) a Windows 11 už Internet Explorer možné spustit nebude.

Microsoft také ponechá režim, na kterém Internet Explorer funguje, zpřístupněný v prohlížeči Microsoft Edge, a to z toho důvodu, aby na se něm daly provozovat staré aplikace, které byly pro Internet Explorer původně napsané. Podpora bude zachována minimálně do roku 2029. To se může hodit především firmám, jež mají tento prohlížeč nasazený napříč celým svým ekosystémem.

Dnešek tak završuje jednu velkou internetovou éru. Ačkoliv nyní Internet Explorer tvoří méně než jedno procento na trhu s webovými prohlížeči, v roce 2003 (v dobách jeho největší slávy) měl podíl okolo 95 procent. A co je zajímavé, po stránce využívání ho překonal Microsoft Edge až v roce 2019, tedy čtyři roky poté, co vyšel. Webovým prohlížečům nyní dominuje Google Chrome s 65 procenty.