Konec ručního hledání v recenzích. S Google Mapami si teď Češi popovídají o okolí i trasách
Novinka sestaví celodenní itinerář výletu, zohlední aktuální dopravu a umožní přirozeným jazykem prohledávat vlastní seznamy míst.
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„Vybíjí se mi telefon. Kde si ho můžu nabít, aniž bych si musel koupit kávu?“ Třeba na takovou otázku nově dokážou odpovědět Google Mapy. Google totiž od pondělí v Česku spouští funkci Zeptat se Map, která je rovnou dostupná i v češtině a propojuje mapová data s jazykovými modely Gemini. Uživatelé se tak mohou své navigace ptát běžným jazykem, formulovat celé věty a na odpovědi rovnou navazovat dalšími otázkami.
Novinka má ušetřit čas při hledání podniků i plánování cest, při kterém bylo dosud často nutné procházet řadu výsledků a pročítat recenze. Vedle nabíječky se lze zeptat třeba na veřejný tenisový kurt s osvětlením v okolí nebo na nejvhodnější místo pro páteční rande. K odpovědi Mapy navíc připojí náhled doporučených míst či tras, která se v průběhu konverzace přizpůsobuje dalším otázkám. Nechybí ani odhadovaný čas příjezdu, možnosti parkování nebo snímky ze Street View. Při hledání cesty systém zohlední aktuální dopravní situaci, nehody i jízdní řády.
Funkce Zeptat se Map ale neslouží jen k vyhledávání jednotlivých míst a plánování tras. Z pouhého nápadu na výlet dokáže sestavit celodenní itinerář včetně konkrétních tras a odhadované doby přesunů. Při přípravě využívá také tipy a zkušenosti ostatních uživatelů Google Map a usnadňuje i hledání v osobních seznamech uložených míst. Uživatelé v nich nově mohou vyhledávat pomocí běžných jazykových dotazů, aniž by museli ručně procházet všechny uložené podniky a zajímavá místa.