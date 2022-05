Konec spekulací. Šéf Volkswagenu potvrdil vstup Audi a Porsche do šampionátu formule 1

O možné účasti automobilek koncernu Volkswagen ve slavných závodech formule 1 se spekulovalo už delší dobu, nyní tuto informaci ale oficiálně potvrdil jeho šéf Herbert Diess. Stalo se tak na oficiálním YouTube kanálu skupiny, kde Diess prozradil, že do šampionátu v roce 2026 naskočí Audi a Porsche.

Jedním z důvodů, proč se Volkswagen rozhodl do F1 zapojit, je podle Diesse stále větší popularita tohoto motorového sportu ve Spojených státech a Asii. K ní přispěl nejen kvalitní marketing celé soutěže, ale i dokument Netflixu F1: Touha po vítězství, který popisuje jednu sezónu šampionátu z pohledu závodníků, manažerů i majitelů týmů. V dokumentu, který si na ČSFD vysloužil velmi dobré hodnocení 94 procent, se objevují takové hvězdy jako Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel či Fernando Alonso.

Dalším důvodem, proč chce Volkswagen do šampionátu naskočit, jsou i nová pravidla, která vstoupí v platnost právě v roce 2026. Ty podle Diesse vytvářejí technologické okno, díky němuž se všechny zúčastněné stáje opět seřadí na stejnou startovní pozici, čímž se otevře prostor pro příchod nových hráčů.

Foto: Camille De Bastiani Spojením Red Bullu a Porsche by mohla vzniknout stáj Red Bull-Porsche

Změna pravidel bude spojená s větší elektrifikací motorů jednotlivých monopostů, které by měly navíc začít využívat i syntetická paliva. Znamená to tedy, že inženýři jednotlivých stájí budou muset vyvinout zcela nové pohonné jednotky. Jejich architektura by stále měla představovat V6 turbo hybrid o objemu 1,6 litru, kde by měl hybridní systém generovat až 50 procent celkového výkonu motoru.

Podle Diesse bude trvat několik let, než inženýři jednotlivých stájí takovou pohonnou jednotku sestaví. Byl ovšem skoupý na detailnější informace, jakou roli v tomto procesu sehrají Audi a Porsche.

V případě Porsche se hovoří o možném dlouhodobém partnerství se stájí Red Bull. Spekuluje se o možnosti, že by jí Porsche mohlo dodávat své syntetické palivo, případně i samotné pohonné jednotky. V případě Audi se zase mluví o možném proniknutí do šampionátu prostřednictvím McLarenu, o jehož nákupu mají údajně probíhat jednání. Na stole by přitom měla být částka ve výši 500 milionů eur, tedy přibližně 12,3 miliardy korun.

Pro Audi bude účast v závodech formule 1 znamenat premiéru, zato jméno Porsche v šampionátu figurovalo již na počátku druhé poloviny minulého století. Tehdy se na startovní rošt stavěl model 718 Spyder. Výsledky však nebyly příliš oslnivé, automobilka se proto ze šampionátu po sezóně v roce 1962 stáhla.

Všichni členové představenstva Volkswagenu ale nebyli vidinou možné přítomnosti automobilek v soutěži F1 podle Diesse nadšeni. Koncern podle nich čeká mnoho důležitých kroků spojených s vývojem softwaru, baterií či řešení autonomního řízení. Jak ovšem Diess řekl: „Pokud se věnujete motorovému sportu, musíte být ve formuli 1.“