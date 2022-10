Konec světa zní jako science fiction, jenže to ještě před několika lety platilo i o globální virové pandemii, otevřeném ozbrojeném konfliktu na území Evropy a cenách energií, které by položily na lopatky jeden podnik za druhým. Není proto divu, že si někteří lidé vytvářejí zásoby na horší časy, případně si rovnou pod domem budují kryty. Co ale dělat v případě, pokud je v nouzi nejvyšší nutné před vším ujet? Volkswagen nabízí řešení.

Německá automobilka dokáže svou modelovou paletou vyjít vstříc většině potřeb zákazníků, přičemž ty nejoffroadovější uspokojí model Amarok. Tenhle pick-up nabízí Volkswagen již od roku 2009, v roce 2016 si sice prošel faceliftem, ten ovšem po dalších šesti letech nedokáže maskovat stáří vozu tak, jak by bylo zapotřebí.

Proto Volkswagen letos v létě odhalil druhou generaci, která by měla do Evropy dorazit začátkem příštího roku. Automobilka však nezapomněla ani na první generaci, se kterou se rozhodla rozloučit skutečně stylově. Dopřála jí totiž úpravu z dílny společnosti Delta 4×4, díky které se z ní stalo vozidlo schopné ustát téměř vše.

Když jsem Amarok v úpravě Delta uviděl na našem parkovišti poprvé, okamžitě jsem dostal chuť vytáhnout tohle černé monstrum na nějaké parádní dobrodružství. Ideálně lov klokanů či útěk před hordou hladových zombií. Právě takové situace by mu totiž slušely nejvíce.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Extrémní Amarok se nejlépe cítí ve volné přírodě

Díky celé řadě terénních úprav dostal Amarok Delta do vínku charakter Krokodýla Dundeeho říznutý náturou Predátora. Již tak velice schopnému vozu byl ve jménu vyšší průchodnosti terénem nadzdvihnut podvozek a nadělena mu byla také větší, pořádně terénní kola. Průchodnost se navýšila o 80 mm, což zaručuje, že se s ním můžete rochnit v blátivých cestách zcela beze strachu, že se v nich utopíte.

Po vyžehleném asfaltu byste s terénními pneumatikami neměli uhánět rychlostí přesahující 110 kilometrů v hodině. Pokud tedy chcete zběsile prchat ve stylu Šíleného Maxe, prchejte před nepřáteli, kteří mají podobné rychlostní limity.

Aby si vůz nenamočil to, co není potřeba, dostal nové lemy blatníků a také vyhrnuté nárazníky, které odhalují podstatně více než jen laškovný kotníček. Nabízejí výhled na řadu ochranných krytů z šest milimetrů silného hliníku, které brání palivovou nádrž, motor, převodovku či diferenciál srdceryvněji než rytíř čest své vyvolené panny.

Příjemným doplňkem tohoto offroadového monstra je naviják, který může pomoci v momentě, kdy se do skutečně vážných trablů dostanete vy nebo někdo ve vašem okolí. A opomenout bychom neměli ani světelnou rampu na střeše, se kterou i v noci uvidíte dál, než by dohlédl Bystrozraký. Tradiční světla byla navíc doplněna o LED mlhové světlomety s přisvěcováním. Na zádi pak najdete další sadu LED světlometů, které mohou ozářit korbu a okolí zadní části automobilu. To když budete potřebovat na kuchání ulovené vysoké trochu lépe posvítit.

Kdo by čekal, že se uvnitř vozu nachází prostor na umístění trofejí či držáky na zbraně, je na omylu. Interiér byl v podstatě nedotčen, a tak se před řidičem rozehrává naprosto stejná scéna, jako kdyby usedl do klasického Amaroku či jiných modelů značky vyráběných dekádu nazpět.

Dělník Amarok

Místo pro svalovce v úpravě Delta 4×4 je venku v přírodě. Tohle auto je jako čuvač, který potřebuje být neustále v zápřahu, k čemuž má ty nejlepší výkonnostní předpoklady. Pod kapotou dřímá přeplňovaný třílitrový šestiválec generující 190 kW. Ten je spárovaný s osmistupňovým automatem, přičemž síla motoru je přenášena na všechna čtyři kola.

Nebudu lhát, když jsem vozem uháněl po dálnici, motor byl velmi hlučným spolujezdcem. S tím se ovšem v případě takového auťáku musí počítat, stejně jako s celou řadou jízdních neduhů, které jsou zcela přirozené. Automobil je dynamický, dobře akceleruje, ale nedotáčivost a tuhost při řízení prostě cítíte. Do podzemních garáží je nutné vjíždět s maximální obezřetností a na parkovišti se mezi dalšími zaparkovanými vozy rozhodně nebudete proplétat jako malá laňka. Rejd auta je totiž veliký.

Jenže to všechno jsou nedostatky, které vás budou trápit především ve městě. A pokud si tohle auto pořídí někdo, kdo ve městě žije, nejspíše není úplně normální nebo se skutečně připravuje na apokalypsu. Přirozeným teritoriem Amaroku Delta 4×4 jsou lesy, louky a ty nejrozbitější venkovské silnice, na kterých však výtluky sotva pocítíte.

Určitě si kladete otázku, jakou spotřebu může takové oplechované brontosauří mládě vlastně mít. Na cestách po okreskách v kombinaci s uháněním po dálnici se spotřeba ustálila mezi 10 a 11 litry, což je na šestiválec relativně slušná hodnota. I přesto platí, že se současnými cenami pohonných hmot u pumpy peněženka zapláče.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Prostupnost rozbahněným terénem nedělá vozu absolutně žádný problém

Když už jsme u nákladů, pojďme si něco říct i o pořizovací ceně tohoto „drobka“. Podle Volkswagenu úpravy zvedají cenu základního Amaroku o necelého půl milionu. Pokud byste tedy chtěli od Delty upravit zbrusu nový vůz, vše by vás vyšlo na téměř dva miliony korun. Problém je ovšem v tom, že nového Amaroka v první generaci od Volkswagenu již neseženete. Budete tak muset sáhnout po ojetině, což věci trochu komplikuje. Najít totiž exemplář ve skutečně dobrém stavu je nelehký úkol.

Ve zkratce však bylo těch pár dní s Amarokem Delta 4×4 příjemně stráveným časem. Na zvídavé pohledy lidí, okolo kterých projíždíte, si zvyknete velice rychle. Při jízdě s rodinou jsem nikdy neměl větší pocit bezpečí a vlastně mě bavilo i samotné řízení vozu, které je přeci jen trochu jiným zážitkem než u klasického osobáku.

To nejlepší však samozřejmě přišlo v momentě, kdy jsme se vydali zcela mimo zpevněné cesty. Zde se Amarok cítí vůbec nejlépe a nejdůstojněji. Terénem prochází jako nůž máslem a nebojí se téměř ničeho. Co mě na něm bavilo snad ještě víc, je možnost jeho využití při „běžných“ pracích kolem domu. Potřebujete dostat nařezané dříví co nejblíže k chalupě? Žádný problém, korba je tu od toho. Chcete pohnout těžším břemenem? Pomoci může naviják. Chcete očesat jabloň, ale žebřík není k nalezení? Zaparkujte pod ní s tímhle vozem a přepravku máte rychle plnou.

Amarok Delta 4×4 je zkrátka pomocníkem, který se může dostat kamkoliv a zároveň se umí stát i kvalitním pracovním nástrojem. A kdyby náhodou přišla ona apokalypsa, s tímhle autem jsou šance na přežití poměrně vysoké.