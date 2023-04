Konec zmatku, front a dohadování. FlixBus zavádí povinnou rezervaci všech míst

Zaplatíte si místenku a nastoupíte do autobusu, abyste zjistili, že na vašem objednaném sedadle někdo sedí. Buď přání vyhovíte a posadíte se jinam, nebo vznikne ne zrovna komfortní situace, kdy se za vámi utvoří fronta kvůli tomu, že se čeká, až pasažér bez zaplacené místenky sedačku uvolní a začne si hledat jinou, kde může narazit na problém s někým jiným hned na další zastávce. Přijde vám to povědomé? Takto to totiž mnohdy chodilo v autobusech FlixBusu. Systém se ale – konečně – mění.

FlixBus v Česku nově zavádí povinnou rezervaci místenek. To znamená, že každý cestující bude muset mít předem objednané (a zaplacené) sedadlo, kde bude až do cílové destinace sedět. Nový systém tak vychází z principu, který má dlouhodobě ve svých autobusech zavedený například RegioJet. Správně by se tak už nemělo stávat, že na vámi objednaném místě bude sedět někdo jiný.

Původně německá dopravní společnost, která se vyznačuje vozovým parkem v zelené barvě, začínala na českém trhu bez jakýchkoliv místenek, tedy „kdo dřív přijde, ten si může vybrat ideální místo“. Po několika letech provozu ale přešel na systém, kdy část míst vybral pro takzvané místenkáře, respektive ty, kteří si za sedadlo zaplatili a měli jistotu, že tam sedí oni. Zbytek kapacity nechal pro cestující bez místenek.

Teď ovšem znovu mění model, kdy jsou místenky zkrátka povinné. Cestující dostanou na výběr, zda si připlatí a vyberou si místo, které chtějí, nebo usazení nechají na rezervačním systému, který jim sedadlo automaticky přidělí. Druhá možnost není zpoplatněna, manuální výběr naopak stojí minimálně 15 korun – částka se může zvyšovat v závislosti na délce trasy a kategorii místa. Jestli půjde o první řadu (panorama), sedačku se stolem nebo běžnou.

Hodit se může i novinka v podobě zarezervování i sousedního sedadla, což přijde vhod v případě delších cest, kdy chce mít cestující větší prostor na natažení nohou a podobně. Zatím je tato možnost výsadou jen vybraných spojů s tím, že zakoupení sousedního místa vyjde o dvacet pět až padesát procent levněji, než kdyby se bralo na samostatnou rezervaci.