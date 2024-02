Konečně skvělý historický seriál. Šógun na Disney+ vás vezme mezi intriky, kulturu a samuraje Japonska

Uložit 0

Evropané jsou nemytí barbaři. Japonci bezcitní surovci. Alespoň tak se zpočátku navzájem vidí hlavní postavy nového seriálu Šógun, jehož první dva díly právě vyšly na Disney+. My jsme díky streamovací službě měli možnost zhlédnout už osm z deseti dílů historické série. A zasáhly nás jako přesný úder katanou japonského samuraje. Šógun se povedl. A připomene vám i Hru o trůny.

Japonsko na konci šestnáctého století je napjaté jako struna šamisenu, tradičního hudebního nástroje asijské země. Rada pěti šlechticů se rozpadá, neboť jeden z jejích členů Joši Toranaga až příliš nabírá na síle. Jenže feudální Japonsko je pevně svázané tradicemi a protokolem, a tak se mocní mužové pouštějí do soubojů slov a úředních nařízení. Každému je ale jasné, že vše je pouhou předehrou předtím, než se prolije krev. Však historie tu dobu později označuje jako Sengoku džidai, období válčících států.

Dosud do sebe uzavřená a zahleděná země vycházejícího slunce se navíc potýká s přibývajícím vlivem Evropanů. Portugalci v zemi šíří střelný prach i katolickou víru a zneužívají svého postavení coby spojky s okolním světem. Někomu jsou trnem v oku a urážkou japonské kultury. Pro jiné jsou spojenci, ba dokonce bratry ve víře.

A do toho vlny a větry k břehům donesou Johna Blackthorna, vůbec prvního Angličana na japonské půdě. Pro kterého je papežský Portugalec nepřítelem a japonský samuraj nepochopitelným krutovládcem beze špetky soucitu. On sám je pro své zprvu věznitele, později hostitele nemytým Evropanem bez špetky slušného vychování. Ale osud to tak chtěl, že se z něj stane mnohem víc…

Seriálová novinka Šógun na Disney+ se povedla. Především v prvních epizodách vás nejvíc bude bavit střetem Východu a Západu, kdy je každá strana přesvědčena o tom, že právě její kultura je ta správná. V těsném závěsu jsou ale politické machinace japonských šlechticů a jejich poddaných. Tomu, kdo není nadšenec do dějepisu nebo Asie, to může klidně připomenout Hru o trůny. Naopak ten, kdo historii holduje, pozná spoustu styčných bodů s realitou.

Atmosféra k válce směřujícího Japonska je vynikající, ne všechno se ale seriálu daří tak úspěšně. Tím nejviditelnějším nedostatkem je naneštěstí herec a muzikant Cosmo Jarvis v ústřední roli Blackthorna. Jeho nesympatický, místy až obhroublý projev vyžaduje velkou dávku zvykání si. Co naplat, že takové pojetí jeho postavy je vlastně pochopitelné, na zážitku to nijak nepřidává. Aspoň že jeho anglický trosečník prochází nějakým vývojem a poskytuje onen zábavný kontrast k upjatému okolí.

Naopak už tradičně vynikající je Hirojuki Sanada v roli pána Toranagy, jehož mysl je dokonce ještě ostřejší než jeho katana. Až se chce říct, že v okamžicích, kdy lord Toranaga hloubá nad budoucností svého klanu nebo kdy k samurajské cti přidává až prohnanou politickou důmyslnost, je už tak dobrý Šógun zdaleka nejlepší. Dostatek prostoru nicméně dostávají i vedlejší postavy. A opět platí, že ty japonské vás zaujmou víc než občas tak trochu šablonovití Evropané.

Například paní Mariko (Anna Sawaiová), jež díky znalosti jazyka propojuje oba protagonisty. Anebo Toranagovi rivalové, které sice spojuje nevraživost vůči budoucímu nepříteli, ale jejichž motivace jsou silně odlišné. Chcete totiž sledovat velkolepou historickou podívanou o osudu Japonska, kde Evropané včetně Blackthorna sice mohou hrát důležitou roli, ale stále zůstávají jen pěšáky na šachovnici skutečných vládců země.

Právě v tom je velká síla Šóguna. Vše japonské zůstává ústředním motivem seriálu. Nebojí se na vás dlouhé minuty promlouvat japonštinou (samozřejmě s titulky). Těšíte se na každý další plán, který šlechtici, vojevůdci a samurajové upředou na bojišti i mezi papírovými stěnami svých paláců. Bohužel občas přijdou okamžiky, které připomenou Posledního samuraje, ve kterém snad celé Japonsko obdivuje Toma Cruise. Naštěstí platí, že i když Blackthorne s každou epizodou nabývá na důležitosti, do velké míry stále zůstává cizincem v cizí zemi.

Seriál na Disney+ je už druhou a volnější adaptací stejnojmenné knihy Jamese Clavella. Oproti vychvalované televizní minisérii z osmdesátých let s Richardem Chamberlainem a Toširem Mifunem v hlavních rolích je novější produkce přece jen o něco, inu, modernější. Nejspíš z této snahy být přístupnější aktuálnímu publiku pramení výtka z předchozího odstavce. Občas si také řeknete, jestli desaturovaný barevný filtr není zbytečný nebo jestli byl ten či onen „cool“ okamžik potřeba.

Vše nicméně působí silně autenticky, na japonské reálie je radost pohledět. Však filmaři údajně věnovali výjimečnou péči věrným kostýmům a rekvizitám. Také Clavellova románová předloha vychází ze skutečných příběhů a postav, ale jména i události přece jen pozměňuje. Například anglický navigátor se opravdu do japonských dějin podobně připletl, nebyl to však John Blackthorne, ale William Adams. A seriálový Joši Toranaga neexistoval, ale jeho předlohou byl Iejasu Tokugawa. Znalcům dějin to o dalším ději napoví mnohé.

Šógun si každopádně navzdory některým nedokonalostem zachovává čest. Napříč osmi zhlédnutými epizodami – na finálovou dvojici se už teď těšíme! – zůstává napínavou, zábavnou a velkolepou historickou podívanou, jaká tu dlouho nebyla. A která je pro českého diváka o to zajímavější, že i při vyprávění o Evropanovi zůstává veskrze japonská, neobvyklá, snad i tajemná. První dva díly jsou na Disney+ dostupné od 27. února, další budou přibývat po týdnu. Celkem je v plánu deset epizod, velkolepé historické drama vyvrcholí 23. dubna.