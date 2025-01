Konkurence Michelinu Gault&Millau vstoupila do Česka. Nejvyšší ocenění získalo Papilio Jana Knedly

Stejně jako Michelin má svůj Bib, který ohodnocuje restaurace, jež nabízejí dobré jídlo za dobrou cenu, Gault&Millau uděluje zase označení Pop. Dostávají ho populární podniky, které jsou nějak zajímavé, konceptem či využíváním lokálních surovin. Může jít o bistro, kavárnu nebo food truck. Vítězem této kategorie se stalo Eggo Break+Feast Bistro.

Nejvíce ocenění získala sice Praha, čepice se ale rozdělovaly skutečně v celém Česku. Z krajů jich má nejvíce jižní Morava, v závěsu je pak Moravskoslezský kraj. Regiony jsou každopádně víceméně vyvážené a ceny v nich získalo od 15 do 38 podniků, v metropoli je jich 118. Všichni ocenění jsou vyjmenovaní nejen v tištěném průvodci, ale také online, a to v češtině a angličtině – to proto, že gurmánští cestovatelé rádi objevují gastronomii i v zahraničí.

Průvodce Gault&Millau vymysleli dva francouzští kritici se stejnými jmény. Známí byli mimo jiné proto, že podporovali takzvanou nouvelle cuisine – kuchyni, která se vyznačuje lehkostí, čerstvými surovinami a kreativní prezentací, tedy něčím docela jiným než co představovala klasická francouzská kuchyně.

Gault&Millau Mapa ocenění Gault&Millau v Česku

Coby konkurenci michelinskému průvodci, jehož první vydání vyšlo už v roce 1900, ten svůj založili v roce 1965. Od té doby se o tom, který z nich je vlastně lepší, vedou dalekosáhlé diskuze. Zatímco o Michelinu se říkalo, že je známější, o Gault&Millau zase že je autentičtější.

Oba fungují každopádně podobně. I za Gault&Millau se do restaurací vydávají bez jakéhokoli upozornění anonymní inspektoři. Ti si objednají, za svoje jídlo zaplatí a pak posuzují několik aspektů. Patří mezi ně kvalita jídla, prezentace, originalita chutí a celkový gastronomický zážitek.

Hodnotí se ale i kvalita služeb, atmosféra a celkový dojem ve srovnání s cenou. Boduje se od 1 do 20, vyšší skóre rovná se vyšší kvalita. Nejvyšší ocenění, tedy pět čepic, má například luxusní vídeňská restaurace Konstantin Filippou, které dal jméno její šéfkuchař. Kromě pěti čepic má mimochodem na svém kontě také dvě michelinské hvězdy. A traduje se také, že právě průvodce Gault&Millau stál za objevením kulinářských velikánů, jako jsou Alain Ducass, Guy Savoy či Joël Robuchon.

„V Česku chceme sloužit jako kompas v rozmanitém a neustále se vyvíjejícím světě kulinářství. Zdůrazňovat výjimečnost a kvalitu a prostřednictvím důvěryhodného a objektivního mezinárodního hodnocení restaurací inspirovat hosty k objevování nových chutí,“ říkají ke svému vstupu na český trh autoři průvodce s tím, že vizí Gault&Millau je navrácení kvalitních restaurací lidem a nadšených zákazníků restauracím.

Průvodce nyní vychází v sedmnácti zemích po celém světě, z Francie se dostal také do Německa, Rakouska, Belgie, Lucemburska či Nizozemí, dále do Chorvatska, Srbska nebo Slovinska až vykročil mimo Evropu do Turecka, Spojených arabských emirátů nebo do Japonska. Letos se čepice budou rozdávat poprvé také na Slovensku a v Maďarsku.