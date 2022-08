V popředí současného vesmírného průmyslu už nějakou dobu stojí společnosti jako je SpaceX nebo Blue Origin a starý, vládně-korporátní svět jen těžko stíhá. Důkazem jsou i snahy aerolinky Boeing, která se už léta pokouší vytvořit novou generaci vesmírné lodi pro lidskou posádku. Stroj zvaný Starliner se však potýká s problémy a let s posádkou teď jeho tvůrci odložili na únor příštího roku.

Novinářům to sdělil zástupce amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Podle původního harmonogramu měl přitom Starliner s posádkou vyletět k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) ještě letos.

Boeing dosud uskutečnil dva testovací lety, oba zatím bez posádky. Vůbec poprvé vyletěl Starliner na oběžnou dráhu v prosinci 2019. Jeho cílem tehdy bylo se připojit k ISS, avšak pokus byl zmařen nefunkčními palubními hodinami. Ty způsobily, že loď pozdě zažehla své motory, spálila příliš mnoho paliva a nedostala se na správnou trajektorii.

Foto: NASA Starliner při startu na raketě Atlas V

Navíc inženýři za letu objevili další systémovou chybu, která by mohla způsobit, že by servisní modul při oddělení narazil do části, která je určena pro posádku. To by mohlo například poškodit tepelný štít, ale i Starliner jako takový. Mise tak byla zkrácena na dva dny a vesmírné plavidlo se alespoň úspěšně vrátilo zpět na Zem.

Při svém druhém letu letos v květnu Starliner úspěšně zakotvil u ISS, i když i tento let provázely technické problémy. První pokusy o start v srpnu 2021 překazily nejdříve problémy s palivovými systémy a následně potíž s palivovými písty. Během startu o pár měsíců později pak navíc selhaly některé z trysek, což ale zvládl Boeing vyřešit pomocí náhradních.

Právě potíže, které měla loď v květnu, se nyní inženýři snaží vyřešit, aby let se dvěma astronauty byl bezpečný. Historicky první posádku Starlineru budou tvořit američtí astronauti Barry E. Wilmore a Sunita Williamsová. Williamsová má za sebou již šest misí, Wilmore tři.

Odsunutí prvního letu s posádkou na únor 2023 je pro Boeing dalším zaškobrtnutím na cestě k vývoji vesmírné lodi, která by mohla konkurovat strojům firmy SpaceX. Ty už na oběžnou dráhu pravidelně létají, a to i s astronauty. Na Mezinárodní vesmírné stanici se ostatně teď nachází posádka mise SpaceX Crew-4 na přibližně půlroční misi.

Foto: NASA První start lodi Starliner se nezdařil a byl předčasně ukončen

Navazující let má v plánu NASA ve spolupráci se SpaceX na začátku října. K dvěma americkým astronautům se přidá jejich japonský kolega a ruská kosmonautka. O tyto operační lety k ISS se původně mělo SpaceX dělit právě s Boeingem, avšak místo toho NASA v červnu oznámila, že si od SpaceX koupila dalších pět misí k Mezinárodní vesmírné stanici. Ty by v kombinaci s již zakoupenými měly stačit do doby, než ISS ukončí svou činnost.

S přispěním ČTK