Korejská kryptovelryba buduje nový finanční řád a skupuje bitcoin. Jsou to šílenci vyjící na měsíc

Šest set procent. O tolik za poslední rok narostla hodnota kryptoměny se značkou luna. Běží na blockchainu od firmy Terrafarm Labs a z jejího tvůrce, jihokorejského programátora Do Kwona, se dávno stala jedna z nejvlivnějších postav světové kryptoscény. V ekosystému, který se svým týmem staví, totiž vzniká úplně nový, paralelní bankovní vesmír. Někteří z toho začínají mít strach. Mladý génius chce ale jejich obavy zaplašit mimo jiné tím, že začal ve velkém nakupovat bitcoin, aby ho použil po vzoru zlata jako finanční záruku.

Sedmapadesátiletý miliardář Michael Novogratz se počátkem dubna rozesmál na největší světové kryptokonferenci Bitcoin 2022 v Miami: „Jsem asi jediný člověk na světě, který má na sobě vytetovaný jak bitcoin, tak lunu.“ Nebyla to žádná technologická šifra ani vývojářský slang, jeho svalnaté paže (je bývalým profesionálním wrestlerem) opravdu zdobí kérky s motivy dvou populárních kryptoměn. Na pravé má letící raketu s B ve znaku, na levé vlka vyjícího na Měsíc. Oba tokeny se u něj ale prolínají i jinak než kresbou na kůži.

Novogratzova firma Galaxy Digital Holding je spolu s investičním ramenem kryptoburzy Coinbase nebo fondem Pantera Capital významným investorem ve společnosti Terraform Labs, loni do ní poslali 150 milionů dolarů. Podílí se tak na jednom z nejsledovanějších kryptopříběhů současnosti – Terraform stojí za čím dál populárnějším blockchainovým ekosystémem Terra s vlastní, prudce rostoucí měnou luna a vlastním dolarovým stablecoinem UST. A také plánem nakoupit bitcoiny alespoň za deset miliard dolarů.

Ústřední postavou tohoto příběhu není ani Novogratz, ani zakladatel Coinbase Brian Armstrong, ale třicetiletý jihokorejský absolvent Stanfordovy univerzity Do Kwon. Právě on v roce 2018 spolu se svým spolužákem Nicholasem Platiasem a s podporou podnikatele Daniela Shina z domovského Soulu začal psát novou generaci kryptoměn a jejich využití.

Prvním krokem byla služba Chai, která s pomocí blockchainu zprostředkovává mikroplatby a je v Koreji velmi úspěšná. V roce 2018, po prvním kryptoboomu, ovšem rozjeli Terraform Labs – a základní ideou bylo, že je vedle dominantního bitcoinu a etherea třeba vybudovat systém, který bude široce využitelný, stabilní, nebude mu kolísat cena a bude co možná nejméně centralizovaný. A tak vznikl blockchain terra, jeho domovská kryptoměna luna a také stablecoin UST, který tolik lidí fascinuje, ale mnoho také děsí.

Stablecoiny nejsou nic nového, jde o digitální mince, které jsou obvykle kryté fyzickou měnou, případně jinou kryptoměnou. To jim dodává na stabilitě a jsou proto vhodnější jako náhrada klasických peněz. Jenže Do Kwon na to šel jinak a naprogramoval projekt, jehož pevnost a balanc jsou dané algoritmicky, ne nějakou záložní rezervou. To zkoušeli i jiní, většinou to ale skončilo krachem a ztrátou mnoha milionů dolarů, naposledy se to stalo u tokenů Beanstalk. LUNAtics, jak si fandové luny někdy říkají, je i podle zarytých odpůrců terry příznačné označení – lunatic v angličtině totiž znamená blázen.

UST, který má mít pevnou hodnotu jeden dolar, se zatím drží. Pohání ho mimo jiné obří zájem o něj a s ním propojenou lunu – její cena vystřelila z 13 dolarů v lednu 2021 na nynějších zhruba 100 dolarů. Je to podle tržní valuace čtvrtá nejhodnotnější kryptoměna s objemem 70 miliard dolarů, což je asi desetina bitcoinu. A její úspěch je i důvodem obav, kritici namítají, že kdyby zkolabovala, těžce by to zasáhlo celý trh s kryptoměnami.

„Děláme spoustu rychlých a velkých posunů a to se samozřejmě řadě lidí nelíbí,“ odbyl v rozhovoru pro Bloomberg výtky svých oponentů Kwon, který je podobně jako další zástupci kryptokomunity hodně aktivní na Twitteru, kde jeho účet @stablekwon sleduje na 360 tisíc lidí. Všem pochybovačům odpovídá, že blockchainový systém terra, na němž luna, UST a řada dalších aplikací běží, je vyladěný a funkční a že zájem veřejnosti (a tedy i přísun likvidity) jsou zárukou bezpečnosti.

To, co Kwon s kolegy budují, je totiž skutečně paralelní finanční systém. Nejde jen o kryptoměnu a stablecoin s pevnou cenou, ale celý vějíř dalších služeb – burza Astroport, novátorská pojišťovna Ozone, kryptospořitelna Anchor nebo projekt Mirror, přes který lze investovat do virtuálních klonů tradičních finančních nástrojů, jako jsou akcie. Kvůli němu se mimochodem o Kwanův podnik zajímá americká Komise pro cenné papíry.

„Když budujete úplně nové služby, nemůžete brát ohled na všechna pravidla starého světa,“ řekl Kwon pro portál Coindesk, který ho zařadil mezi nejvlivnější postavy kryptosvěta. Zároveň si ale zjevně uvědomuje, že ten starý svět je aspoň částečně třeba uklidňovat. A nejen jej – proto oznámil, že Terraform Labs nakoupí bitcoin za deset miliard dolarů a nejpoužívanější virtuální měnu použijí jako zástavu pro případ, že by se něco (podle Kwona jen teoreticky) s jeho systémem stalo a začal kolabovat.

Jde spíš o takový akt dobré vůle. Jen hodnota stablecoinů UST je 18 miliard dolarů, takže by je bitcoiny za deset miliard ani celé nepokryly. „Jde o psychologický akt, jak uklidnit lidi, že to není domeček z karet,“ okomentoval krok šéf investičního fondu Hartmann Capital Felix Hartmann pro Coindesk. Kwon k plánu stát se bitcoinovou velrybou, jak se ve finančním světě říká těm, kteří skupují velké množství aktiv, na Twitter napsal: „UST ve spojení s 10 miliardami dolarů v bitcoinové rezervě je začátek nové éry bitcoinového standardu.“ Narážel tím starou praxi, kdy byly bankovky kryté zlatem.