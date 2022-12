Košík.cz ve vánoční sezoně rozvezl dvaapůlkrát víc nákupů než loni, roste obliba veganských alternativ

Nákupní chování Čechů se letos výrazně změnilo – po skončení lockdownů a odeznění pandemie se vrátili do kamenných obchodů, nejisté ekonomické vyhlídky pak snížily jejich spotřební apetit. Během předvánočních nákupů se ale navzdory tomu ve velké míře obraceli také na online supermarkety, kdy například Košík.cz letos očekává další posun laťky v počtu objednávek.

„Letos u nás bude nakupovat celá řada domácností úplně poprvé. Nestíhají, jsou nemocní, věnují se pečení nebo úklidu. Anebo už prostě chtějí vypustit a trávit čas se svými blízkými,“ uvádí tiskový mluvčí Košík.cz František Brož. Hektičnosti svátků podle něj napomáhá také skutečnost, že Štědrý den letos připadl na sobotu a řada lidí musela ještě v pátek dohánět pracovní povinnosti.

„Jedeme úplně na hraně kapacit, ale zároveň samozřejmě tak, abychom zvládli vše doručit včas a v potřebné kvalitě. V tomhle už jsme dostatečně vydrillovaní z koronavirových let, navíc nám hodně pomáhá výrazně navýšená kapacita skladu, na které jsme pracovali v posledních měsících, nebo přesun kompletního Košíku do cloudu,“ doplňuje Brož.

V meziročním srovnání tak Košík za celé svátky registruje asi dvouapůlnásobnou poptávku, konkrétněji by mělo jít o vyšší desítky tisíc nákupů. Ty přitom rozváží také na Štědrý den, v Praze a středních Čechách do 14 hodin, v ostatních městech do pravého poledne. Pro zákazníky bude k dispozici opět na druhý vánoční svátek od sedmi hodin ráno.

Foto: Košík.cz Sklad online supermarketu Košík.cz

„Očekáváme nárůst objednávek oproti klasickému provozu,“ reagoval stroze na dotaz, kolik objednávek během předvánočního období rozveze další hráč mezi online supermarkety Tesco, Michal Kuzmiak z externí komunikace. Rohlík.cz, jednička tohoto trhu v Česku, do publikace článku na dotazy CzechCrunche nereagoval.

Z pohledu složení online nákupních košíků to pak vypadá na tradiční Vánoce – v Košík.cz vyhrává kapr, bramborový salát a křupky k televizi. „Vozíme i sady na lití olova nebo rukodělené ozdoby na stromek, a pak samozřejmě dárkové kazety, to je takový český evergreen – ideálně sady na holení, kolekce salámů nebo řemeslných piv,“ vyjmenovává Brož.

Podle Kuzmiaka je ale složení košíků v online nákupech v Tesku o něco jiné a dominují v nich šumivá vína, prémiové pivo, chipsy, kolové nápoje, kyselé okurky, cherry rajčátka, bagety či banány. „Stoupá obliba veganských alternativ masa,“ doplňuje mluvčí Teska a jeho slova potvrzuje i Košík.

„Rok od roku je popularita veganských alternativ větší. A platí to nejen pro vegetariánské ‚kuřecí‘ nebo ‚steaky‘, ale také napodobeniny rybího masa, jejichž kvalita a chuť bývá dnes již na skvělé úrovni. I do Česka pronikl trend flexitariánství – domácnosti často nakoupí jak maso, tak jeho rostlinné alternativy. A je pro nás určitým překvapením, že tyto výrobky vozíme stále častěji i do menších měst,“ říká Brož.

A jaké netradiční nákupy zákazníci udělali? „Držíme se pravidla, že proti gustu… Utkvělo mi několik metrů vinné klobásy, zábavná je také páteční kombinace oříšků a pletených ponožek – jasné kombo ke sledování seriálů. Zajímavý byl nákup složený výhradně z našich ekovajec, kde jsme samozřejmě především řešili, jak je co nejlépe zabalit. A pak máme jednoho zákazníka, který v rámci objednávek kurýrům pravidelně sdílí vtipy s potravinářskou tematikou. Už z nich máme pěknou sbírku,“ uzavírá Brož.