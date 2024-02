Kosmonaut z Čech je zajímavý film podle české předlohy, tvrdí kritici. Novinka brzy dorazí na Netflix

Uložit 0

Jedním z nejdiskutovanějších filmů u nás byl loni Bod obnovy, první české seriózní sci-fi za 60 let. Další příspěvek do žánru s českou stopou překvapivě přichází jen o několik měsíců později, i když v poněkud jiném kontextu. Kosmonaut z Čech, nový snímek Netflixu, vznikl podle předlohy původem domácího autora a postavy i některá místa konání mají česká jména a názvy, jde ale o americkou adaptaci s Adamem Sandlerem v hlavní roli. Podle prvních ohlasů se nejedná o velké dílo, je v něm nicméně patrný zajímavý koncept předlohy.

Ta vznikla v hlavě Jaroslava Kalfaře, původem českého autora žijícího v New Yorku. Román vydaný v roce 2017 prý vzešel ze vtipu o americkém astronautovi, který uvízne na oběžné dráze a jednoho dne mu volá jeho žena žádající o rozvod. Z vtipu se postupně stala povídka, později román a nakonec i celovečerní film.

Kosmonaut z Čech vypráví o Jakubovi Procházkovi, českém astronautovi, kterého vesmírný program jeho rodné země vyšle na misi až k Venuši, kde má prozkoumat podivnou mlhovinu. Po mnoha měsících strávených sám v kosmu ale Jakub začne přicházet o rozum, teskní po domově a ze Země mu přicházejí zprávy od manželky Lenky, která ztrácí trpělivost s jejich vztahovou mizérií.

Jedinou šancí, jak může Jakub zachránit svůj rozpadající se život, se stane bizarní černý pasažér na jeho lodi – obří mluvící pavouk Hanuš. Zatímco hrdina i čtenáři, potažmo diváci, řeší, zda je jen výplodem choré mysli nebo skutečným mimozemšťanem, Hanuš se zajímá o osobní život astronauta a je rozhodnut mu pomoci situaci s Lenkou napravit.

Ačkoliv zveřejněné upoutávky film představují jako melancholické drama připomínající například Ad Astra nebo Solaris, Kalfařova předloha má výraznou satirickou rovinu s řadou odkazů a komentářů k české komunistické minulosti. Kombinuje v sobě vlivy sci-fi, historické reflexe, haškovské satiry a dokonce i thrilleru. Právě ve střídání poloh a zapojování českých reálií ale prý tkví problémy filmového zpracování.

Kosmonaut z Čech v režii Johana Rencka, stojícího za minisérií Černobyl, v hlavních rolích představuje trojici Adam Sandler (Jakub), Carey Mulligan (Lenka) a Paul Dano (Hanuš). Ačkoliv jde o uznávané herce, kritik Peter Bradshaw píšící pro The Guardian považuje americké obsazení za chybu. Prý se s ním vytrácí humorná linka vycházející z předkládané existence českého vesmírného programu a současného českého astronauta vyslaného na důležitou misi.

Humorný podtext má vycházet také z přítomnosti obřího pavouka a styčných bodů s legendární adaptaci zmíněného sci-fi Solaris od Andreje Tarkovského, ani ten ale podle Bradshawa příliš nefunguje. Snímek se na to prý tváří příliš vážně, aniž by ale do svých seriózních témat odloučení, osamělosti a záchrany vytrácející se lásky zabřednul hlouběji.

V podobném duchu se vyjadřuje také Owen Gleiberman v recenzi pro Variety: „Ten film jejich skomírajícímu vztahu nikdy nedodá výraznější texturu, alespoň ne uspokojivým způsobem. Kosmonaut z Čech je nepřímý a abstraktní, samý šelest a náznaky. Mnohé si musíme doplňovat sami.“ Vyžadovat aktivnější zapojení publika u filmu samozřejmě není automaticky problém, Kosmonaut ale podle některých kritiků dává svým divákům příliš málo, jen se plácá ve vlastní melancholii a prázdnotě vesmíru, bez výraznějšího konfliktu nebo zasloužené katarze.

Foto: Netflix Adam Sandler a Carey Mulligan ve filmu Kosmonaut z Čech

Objevily se nicméně také hlasy, které tyto i další aspekty snímku považují za přednosti. Například server RogerEbert.com vyzdvihuje hlavně Adama Sandlera v pro něj stále nezvyklé poloze. Kosmonaut je podle novináře Roberta Danielse jedním z filmů o stoických mužích, kteří raději odletí daleko do vesmíru introspektivně přemítat, než aby na Zemi šli na terapii nebo dokázali řešit svoje osobní problémy.

Sandlerovi se prý velmi přesvědčivě daří vykreslit v některých ohledech nesympatického hrdinu, který se však nějak snaží vyrovnat s traumaty z dětství a v divácích vyvolat naději, že svoje poraženectví překoná. Stejně tak Carey Mulligan, ačkoliv její postavě chybí mnoho detailů, dokáže Lence vtisknout určitý pocit hloubky. Hanušovi pak k bizarní zábavnosti stačí kombinace uklidňujícího hlasu Paula Dana s faktem, že jde o obřího pavouka jako z béčkového hororu.

V očích recenzentů hodnotících novinku kladně jde o existenciální příběh, který je především o prožitku. I když ten není vždy tak silný, jak by mohl být, jistá rezignovanost, pasivita a tichý smutek jsou přirozenými vlastnostmi stavů melancholie a osamělosti. Kosmonaut z Čech tak prý funguje coby umělecky zpracovaný příběh o nich, kterému nechybí nezvyklý koncept, dobré herecké výkony ani nezvyklý humor. Posoudit to sami budete moci od 1. března, kdy Kosmonaut z Čech vyjde na Netflixu.