Kouč s neomylnou pamětí. Českým investorům se zalíbil projekt, který digitalizuje posilování

Jejich zařízení si pravděpodobně ani nevšimnete, natož aby mohlo překážet. Malou tyčinku jde snadno schovat do dlaně, ale jednoduše ji taky jako magnet připevnit na činku, tyč na vzpírání i závaží v posilovně. A pak se z obyčejné činky stane chytrá. Kontroluje, jakou váhu zvednete, kolik zvládnete opakování i to, jaký rozsah vlastně máte. Rakouský projekt Trackbar data z tohoto malého přístroje posílá do mobilu, kde si všechny informace o posilování uloží. Nyní získal investici bezmála 12 milionů korun, a to od investorů v čele s českým fondem Reflex Capital.

K digitálu se fitness sune. Pomohla tomu pandemie, kdy lidé museli cvičit buď sami, nebo jen se vzdáleným dohledem trenéra. Podle studie firmy Allied Market Research má trh online fitness dosáhnout do roku 2027 hodnoty celkem 60 miliard dolarů, přitom v posledním předpandemickém roce to bylo jen šest miliard. Zvyšuje se množství uživatelů fitness aplikací a ti si představují, že alespoň nějakou formu vzdáleného modelu cvičení si udrží i do budoucna.

Trackbar se ten trend rozhodl využít. Zařízení dává dohromady data z akcelerometrů, gyroskopů i tlakových senzorů. Takže umožňuje sledovat aktivitu i techniku. V mobilu přehledně ukazuje, jak se tréninky jednotlivce vyvíjely v minulosti. A vykreslí je i do více či méně přívětivého grafu.

Každé opakování cvičení pak analyzují algoritmy a převádějí je do dat. Aplikace propojuje uživatele s trenérem a ten tak na dálku dokáže sledovat výsledky svých klientů. Jde tvořit tréninkové plány i jednotlivé kroky v nich.

„Jsou to velmi šikovní kluci z Rakouska, kteří zavádí digitalizaci do odvětví fitness center, které funguje už desítky let v podstatě úplně stejně. Což je zajímavá ambice a potenciálu tohoto trhu, stejně jako týmu firmy, věříme,“ říká Ondřej Fryc z fondu Reflex Capital, který do projektu poslal peníze.

Foto: Trackbar Tým statupu Trackbar, který monitoruje cvičení

Trackbar získal 450 tisíc eur, tedy necelých 12 milionů korun, od investorů v čele právě s českým Reflex Capital, peníze mu poslal také tuzemský AI Startup Incubator a angel investor Gernot Singer.

Tým se dokázal dostat s pilotním produktem do několika fitness center včetně franšízy Anytime Fitness, známé sítě, která je otevřená 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kromě toho projekt uzavřel partnerství s výrobcem posilovacího náčiní Ergofit.

Projekt založili Stefan Schade, Lukas Butt a Stephan Glauninger. Podle Schadeho, který figuruje jako CEO Trackbaru, firmy, které před pandemií investovaly do fitness vybavení s možností technologického propojení, průběžně rostly. „Navíc gamifikace a možnost soutěžit s ostatními a vidět osobní pokroky vedly k tomu, že uživatelé zůstávají dlouhodobě aktivní. To je zajímavá skutečnost u odvětví, které vykazuje často vysoký úbytek klientů,“ poukazuje.