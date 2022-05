Za normálních okolností přijde do bytu několik dělníků, kteří nainstalují vanu, stěny obloží dlaždicemi, doplní umyvadlo a toaletu a koupelna je hotová. Finská společnost YIT na to jde jinak. Všechny tyto úkony musí udělat také, nedělá je však v bytě, ale v továrně. Developer přichází do Česka s projektem prefabrikovaných koupelen, které šetří pracovní sílu i peníze.

„Máme vlastní bohaté know-how mateřské společnosti z Finska, chceme ho přenášet na český stavební trh a do projektů YIT více zapojit metody off-site construction, tedy výroby stavebních prvků v továrnách mimo staveniště,“ uvádí generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj. Firma se přitom rozhodla začít právě s koupelnami.

Ty se vyrábějí pod dohledem ve specializované továrně. Hlavní výhodou je to, že se tak snižuje množství dělníků a řemeslníků, kteří jsou ke zhotovení koupeny potřeba. Ti v Česku chybí dlouhodobě, konflikt na Ukrajině však tento problém ještě umocnil. „V dnešní době, kdy firmy bojují s nedostatkem pracovních sil, je to velmi významná pomoc,“ popisuje pro CzechCrunch Lokaj.

Foto: YIT Koupelna se vyrobí v továrně

Výroba koupelny v továrně výstavbu také urychluje. Jak moc? To budou teprve v YIT vyhodnocovat. Zatím totiž společnost prefabrikované koupelny použila v Česku poprvé, a to ve většině bytů projektu Lappi Hloubětín. YIT si od toho nicméně slibuje i kvalitnější a preciznější provedení místnosti.

V továrně se připraví vše, včetně obkladů a dalších předmětů. Zákazník si jen vybere z možných variant. Takto přichystaná koupelna pak zamíří na stavbu, kde ji jeřáb jednoduše zasadí na místo, které je pro ni určené.

Na stavbě už není potřeba nic ladit, vše je dané projektovou dokumentací. Místnost stačí napojit k připraveným rozvodům. „U koupelen se tato metoda používá proto, že se jedná o ucelenou část bytu, která se dá de facto zabalit do kostičky a vyrobit mimo stavbu,“ líčí ředitel YIT Stavo.

To ale neznamená, že není vhodné použít tuto metodu i jinde. Finský developer počítá i s využitím prefabrikovaných prvků na části nosných konstrukcí domů. Chystá se také pilotní projekt na prefabrikované balkony zavěšeného typu.

Foto: YIT Na stavbu pak koupelnu dopraví jeřáb

Už teď je přitom jasné, že prefabrikaci bude YIT využívat i v dalších svých projektech. Počítá s ní například u rezidenčního projektu Vesi Hostivař. „Průmysl 4.0, který může díky automatizovaným postupům a metodám přinést výrazně efektivnější výrobu, výstavbu v Česku zatím bohužel příliš nezasáhl. My ovšem vnímáme, že toto je cesta budoucnosti i ve stavebnictví,“ uvádí Lokaj.

Ve Finsku jsou na používání prefabrikovaných výrobků už zvyklí. Podle Lokaje mají bezpočet typů takto vyrobených modulů pro malé i velké byty. Existují moduly, které mají zabudovanou saunu, jež je ve Finsku často součástí vybavení bytu. A zatímco u nás se využívají hlavně moduly z betonu, ve Finsku pracují i s odlehčenými verzemi. A to i na nosné konstrukce, které jsou z tenkostěnných plechových profilů s deskovými plášti na bázi sádrokartonu.