Koupil polorozpadlý činžák, dnes má nemovitosti v hodnotě miliardy aneb Jak investuje Martin Ladyr

Jak se ajťák a člověk, jenž se rád hrabe v počítačích, dostane k nákupu starého činžáku, který zrekonstruuje? Martin Ladyr se držel jednoduchého pravidla: „Všechno, co vyděláš, narvi do bezpečného přístavu. Takže do cihly, nemovitosti.“ A proto teď člověk, jehož první byznys byl s videohernou, vlastní v Praze nemovitosti za jednu miliardu korun a chystá další velkou investici. O jeho mindsetu pro investování do nemovitostí je mimo jiné nový díl podcastu Vojty Žižky.

Investice do nemovitostí je obsáhlé téma, k němuž se dá přistupovat různě. Martin Ladyr se do toho – možná jako všichni, kteří se tím začali zabývat v devadesátých letech – vrhl po hlavě. Vlastně netušil, co to obnáší. Řekl si, že koupí to největší, na co může finančně dosáhnout, a nebude příliš řešit technický stav budovy. Až poté, co nemovitost bude mít, začne jednotlivé prvky (v jeho případě byty) renovovat za peníze, které vydělá.

„Je to takový never ending process,“ říká v podcastu Ladyr, který se vedle toho, že je realitním investorem, zaměřuje i na vývoj softwaru pro správu nemovitostních portfolií Sworp a také je zakladatelem společnosti Good Mask, jež vyrábí respirátory. „Byl to projekt na několik let. A do stavu, v jakém je činžák teď – osm velkých bytů, zateplená fasáda –, se to nedostalo hned. Šel jsem krok po kroku,“ dodává.

Pro mnoho začínajících i zkušenějších investorů ale může být jeho přístup poměrně nebezpečný. Ladyr, svého času vášnivý gamer, ale podle svých slov nemá v hlavě nějaký nákladový blokátor, takže si jednoduše nepřipouští, kolik opravy polorozpadlých domů budou stát. Vidí spíš potenciál do budoucna, za několik let. „Rád kupuji levné nemovitosti, které v daný moment nemají hodnotu,“ doplňuje.

Vedle toho má i zmíněnou firmu Good Mask, která se zabývá výrobou respirátorů – a která logicky nabrala na relevanci během covidových let, kdy Ladyr mimo jiné začal do Česka dovážet testy z Číny. V podcastu popisuje, jak takový byznys funguje, proč se k tomu vůbec odhodlal a jak samotná výroba probíhá.

