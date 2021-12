Fantastická zvířata a kde je najít byla původně jen fiktivní učebnice popisující magická stvoření ze světa Harryho Pottera. Po skončení osmidílné filmové ságy ale bylo jen otázkou času, než se rozjedou snahy na ni navázat. Tak vznikl nápad vyprávět příběhy autora Fantastických zvířat, Mloka Scamandera – z něj se postupně vyklubaly dva filmy. Příští rok v dubnu do kin zamíří třetí, přičemž první trailer slibuje novou velkou misi.

Scamanderova filmová dobrodružství začala v roce 2016, když ve Fantastických zvířatech a kde je najít jako Angličan dorazil do New Yorku s kufříkem plným kouzelných stvoření. Záhy musel na jedné straně řešit problémy s těmi, která mu omylem utekla, na druhé straně zjišťovat identitu ničivého Obskura, neboli mladého čaroděje s příliš dlouho potlačovanou mocí.

Druhý film s podtitulem Grindelwaldovy zločiny do velké míry pokračoval s představenými liniemi, ale ukázal ještě několik dalších. Scamander spolu s mudlovským „kolegou“ Jacobem kromě nadpřirozených zvířat hledal svou milou, zatímco Obskurus jménem Credence pátral po své rodinné historii. Paralelně s tím se však hrdinové začali dostávat do přímého styku s bublajícím zlem, organizovaným mocným černokněžníkem Grindelwaldem.

Ačkoliv Grindelwaldovy zločiny skončily ve vypjatém momentu, nadcházející Brumbálova tajemství se odehrávají až o několik let později. Jsme ve 30. letech 20. století a Grindelwaldova armáda se neustále rozrůstá. Mladý Albus Brumbál proto Mloka Scamandera a další pověří důležitým úkolem – zmapovat, co se děje. Hrdiny to zavede do míst, které už známe, ale také do kouzelnického světa v Bhútánu, Německu nebo Číně. Na turistiku ale nejspíš nebude čas, protože se blíží válka kouzelníků s mudly.

První velký trailer vše pochopitelně ukazuje jen v náznacích, ale nabízí jak premiérový pohled na nezvyklý tým kouzelníků (a mudly) zachraňující svět, tak Brumbálovy plány i bující konflikty. „Válka s mudly začíná dnes,“ zaznívá z úst Grindelwalda, zatímco hrdinové se snaží všemi silami jí předejít. Zatím zůstává otázkou, jak daleko celý spor zajde, dvouminutové video nicméně láká na velké souboje a dobrodružství.

Třetí díl Fantastických zvířat bude čelit velkým očekáváním hned z několika důvodů. Mnozí se například ptají, jak se tvůrcům podaří navázat na příliš překombinovaný děj. Už první film z roku 2016 byl přijat jen jako vcelku zajímavé rozšíření světa, názory následující Grindelwaldovy zločiny ale spadly až pod průměr.

Většina diváků bude srovnávat také představitele jedné z hlavních postav černokněžníka Grindelwalda, dosud s tváří Johnnyho Deppa. Oblíbený herec se ale v posledních letech potýká s problémy reputace kvůli údajným fyzickým útokům na svou bývalou manželku Amber Heard. Když soudy rozhodly v zásadě proti Deppovi, studio Warner Bros. ho požádalo o odstoupení z role kouzelníka a nedlouho poté se novým Grindelwaldem stal Mads Mikkelsen.

Někteří – nespokojení s přeobsazením Deppa – se prý chystají nový film bojkotovat, je nicméně otázkou, zda to bude mít významný dopad na jeho příjmy. Předchozí díly Fantastických zvířat v kinech vydělaly 814 a 654 milionů dolarů, přičemž až ve druhém, méně úspěšném, hrála postava Grindelwalda významnější roli. Mads Mikkelsen je dnes navíc podle mnohých lepší herec než Depp. Je tedy možné, že je přesvědčí první nebo další trailer.

Eddie Redmayne jako Mlok Scamander Foto: HBO

Brumbálova tajemství vyjdou dvacet let poté, co svět Harryho Pottera oslavil dvě dekády od vydání Kamene mudrců. Chystají se proto velké oslavy. Na HBO GO je už nyní ke zhlédnutí vědomostní soutěž Bradavický turnaj čtyř kolejí, hlavní událost se ale chystá na příští rok. Hned v lednu vyjde Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, v němž na vznik a dopad filmů z čarodějnického světa budou vzpomínat hlavní herci i řada dalších.

Po dvaceti letech a novém dílu Fantastických zvířat pak bude jedna z finančně nejúspěšnějších filmových franšíz pokračovat dále. O příbězích Mloka Scamandera, Albuse Brumbála a dalších se chystají ještě minimálně dva snímky a ve vzduchu stále visí i možná adaptace divadelní hry Harry Potter a Prokleté dítě.