Kovošrot vyměnil za taxíky a biohacking těla i mozku, který je podle Ondřeje Krátkého víc než Mac

Do čeho investují, jaký byl jejich první job, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu v rámci nového formátu Karlínských 20. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dávají nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Jak se dostal mezi kolegy, jejichž součet prstů nebyl nikdy dělitelný pěti? A proč raději používá mozek než jakýkoliv jiný přístroj? Na Karlínských 20 dnes odpovídá Ondřej Krátký ze startupu Liftago, který přináší několik zajímavých tipů, jak zdokonalovat svou mysl, zdraví i produktivitu za využití těch nejmodernějších nástrojů.

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Spát chodím zhruba v deset a snažím se spát šest a půl až sedm hodin. S měřením kvality spánku mi pomáhá chytrý prsten Oura. To, jestli se vyspím, u mě zatím nejvíce ovlivňuje omezení hluku a klid od jídla co nejdéle od spánku. Navíc osobně nesmím pít kafe déle než ve 14.00 – usnu dobře, ale probudil bych se před pátou.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Aplikaci Oura, abych si nahrál data o prstenu a řekl si, co mám příště vyzkoušet pro lepší spánek. Právě ten podle vědců ovlivňuje hodnotu kvality života asi nejvíc, tak jsem se na něm začal pracovat. Zároveň se snažím najet nové zvyky, jako se třeba aspoň pět až deset minut protáhnout jógou nebo si zameditovat.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Superhuman, velmi produktivní mailbox. I díky němu používám e-mail jako to-do list, píšu si maily a odkládám si je do budoucna. Dále kalendář od Googlu, ten používám na schůzky i na „kalendářování“ určitých bloků času na strategii, přípravu i resty. Pak se rád dívám na aplikaci Business Metrics, což je naše interní věc na real time data z Liftaga – z ní mám hodně insightů.

Zkouším teď nově i tablet Remarkable a aplikaci na doporučení kamaráda z AimsAPI.com, abych nahradil papírové kresbičky a poznámky. Jinak nejvíc simple app mám Note to self, což je aplikace na rychlé e-mailování sám sobě bez toho, aniž bych vyplňoval povinné pole mailu. Zkouším i český Aimful pro produktivitu schůzek.

Foto: Liftago Ondřej Krátký, CEO Liftaga

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Ve své hlavě. Baví mě objevovat, co všechno lidský mozek dokáže. Příklad – když řeším nějakou žádost, děsně funguje nad ní strávit mentálně pár minut, pak na ni zapomenout a jako nějakou frekvenci se k ní během dalšího dne/dnů vracet. Pak když sednu k tabletu a chci navrhnout řešení, je to otázka chvilky, protože mozek celou dobu někde na pozadí ten problém řešil.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Nejradši asi jeans, černé tričko a tenisky.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Adidas NMD_R1 na kancl lajf, ale sháním doporučení na něco s pevnější podrážkou na chození po městě, protože firemní taxi jízdy rád střídám s chůzí a dalšími sdílenými prostředky od BeRideru po MHD.

5 věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Nabíječka, powerbanka, Remarkable nebo iPad, potravinové doplňky od youthandearth.com nebo AG1 a kartáček na zuby (po 36 letech retardace jsem se rozhodl řešit prevenci zdraví od autofagie, ketózy až po zdravé rovné zuby).

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Myšlení rychlé a pomalé o Daniela Kahnemana. Vysvětluje všechno, co se teď děje, protože mluví o iracionálním fungování lidské mysli a chybách v rozhodování a zpracování informací. Myslím, že lidi přeceňují roli emocí, biasů, mýtů a chyb v rozhodování v historii lidstva a je strašně zajímavé to začít sledovat.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Takový nemám.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Zvuky deštného pralesa na uklidnění a focus. Black Pistol Fire nebo AC/DC jako lehký oldschool na zvýšení nálady. Skvělá mood boost skladba od první je Hipster Shakes a od druhé Thunderstruck.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Podcasty střídam, spíš podle konkrétního hostitele nebo industry, které chci poznat nebo víc chápat. Obecně top podcast je Huberman Lab a ze zpráv jsou to týdenní výběry od iRozhlasu a CzechCrunche.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Fuha. Asi bych chtěl elektronický klavír Yamaha Clavinova, abych měl motivaci víc cvičit a učit se. Pak bych si od Yamahy rád do obýváku pořídil nějakého café racera, abych nemusel jezdit na klavíru.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Garáž nemám, auta i motorky si půjčuji a zkouším. Hodně mě bavil Triumph Scrambler od kamaráda nebo LC 500 Convertible, který mi dali na testování v Lexusu. Co na to říct, miluju sdílenou ekonomiku.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Kro Kitchen, Mr.HotDog, Kuchyň, Bufet nebo snídaně v Esce, když poruším přerušovaný půst.

Jak si vydělal své první peníze?

Spíš jak jsem je utratil – prvních ušetřených 500 tisíc jsem „investoval“ do zhruba dvou tisíc jízd v taxi po světě. Z těchto zkušeností a insightů žijeme dodnes a tvoří i základ toho, proč se učíme stavět technologii pro nejefektivnější vytížení komerčního vozidla od taxíku přes cyklokurýry až po autonomní auto.

Foto: Liftago Přepravní služba Liftago převáží osoby a doručuje balíky

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Práce v kovošrotu, kde součet prstů kolegů nebyl nikdy dělitelný pěti. A pošťák Ondřej. Možnost přečíst si občas pohledy byla v šestnácti letech děsná sranda.

Investuješ?

Investuju přes Degiro trochu do akcií, kde si vybírám a dlouho držím firmy, které mají game-changing produkt na progresivním trhu řízeným skvělým týmem. Tenhle přístup mě naučil společník Juraj Atlas, který mě k Liftagu dostal. Juraj mi doporučil skvělý web fool.com. Dále si pravidelně posílám něco do bitcoinu a etherea, opět na dlouhodobý horizont. Naposledy mám zvolený profil Odvážný na Fondee – nechci, aby mi volné cash flow leželo dlouho na „spořícím“ účtu, a diverzifikaci do devíti ETF považuji za přiměřeně rizikové.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

To bude asi od Ladislava Lauryna, našeho andělského akcionáře v Liftagu a dnes mého kamaráda. Řekl mi, že v byznysu má základní a nedocenitelnou hodnotu absolutní spolehlivost – co řeknu, to udělám. Po letech se mi to masivně vyplácí a Láďovi děkuju.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Podceňoval jsem Newtonův zákon superpozice sil a brzdil jsem sebe i firmu. Lídr potřebuje nejen tahat dopředu, ale chápat, že každý v týmu mluví a chápe trochu jiným jazykem a že duše a chápání směru přináší vyšší hybnou sílu kupředu. Firma je pak rychlejší a spokojenější. S tím vnímáním různých osobnostních profilů mi hodně pomohla Radka Dohnalová z Atairu.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Byznysově to nebude jediný konkrétní člověk, ale svým přesahem a filantropicky je to řada lidí a organizací od mých spoluakcionářů po Česko.Digital nebo vzdělávací program Můžeš podnikat. Líbí se mi, co dělá třeba Pale Fire Capital a další. Myslím si, že proměna Česka v proaktivnější, podnikavější a zodpovědnější národ začala, tak to pojďme urychlit.