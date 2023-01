Král F1 Max Verstappen trénuje všude. I ve svém tryskáči, kde si postavil závodní simulátor

Je mu sotva pětadvacet, ale už má na svém kontě dva tituly mistra světa a za zády jednoho z největších sponzorů v celé soutěži. Max Verstappen je dravou ikonou formule 1, v níž rok od roku píše historii. Není to ovšem jen talent, který mu závody vyhrává – je to i tvrdá dřina, jež musí tento belgicko-nizozemský závodník absolvovat. A nebýt jeho špičkového domácího simulátoru, který si nechal vybudovat i ve svém soukromém tryskáči, možná by tak daleko nebyl.

Hlavní jezdec závodní stáje Red Bull Racing se proslavil na rozpálených asfaltech těch nejprestižnějších okruhů planety, kde minimálně v posledních dvou letech nemá konkurenci. Titul mistra světa vyhrál i loni, odnesl si až 60 milionů dolarů ve výplatě a bonusech a postupně se začal připravovat na další, letošní sezónu, do které 5. března znovu vstoupí jako hlavní adept na celkové vítězství.

S tím se pojí i náročný trénink, který musí Max Verstappen se svým týmem absolvovat. Velká část se přitom odehrává ve speciálních simulátorech závodů formule 1, které jsou umístěny v tréninkových zázemích stájí. V nich závodníci jezdí ve videohře a díky jejich autentické výbavě si mohou připadat jako ve skutečném monopostu. Verstappen to ale posouvá ještě o kus dál.

Pro úhlavního konkurenta britského jezdce Lewise Hamiltona je závodění v simulátorech i zábavou a prostředkem k rozptýlení od jiných tréninkových fází. Proto má špičkovou závodní sestavu i doma a jezdí v ní také virtuální šampionáty, jmenovitě pak virtuální edici věhlasného vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans. A protože prohry nemá v DNA, musel investovat do toho nejlepšího.

Max Verstappen has reportedly had his $15 million private jet renovated so that he could put a full racing simulator in the cabin 🤣 pic.twitter.com/xBonvFq34m — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 27, 2023

Verstappen nikdy neřekl, za kolik si jednotlivé komponenty – od monitorů přes závodní sedačku a na míru vyrobený volant až po pedály – koupil, všímaví fanoušci na diskuzním fóru Reddit ale jeho setup rozebrali a porovnali s tržními cenami. Výsledek? Minimálně 15 tisíc dolarů, pravděpodobně ale i dvojnásobek, tedy přibližně 660 tisíc korun.

Jeho domácí kokpit čítá čtyři ultraširokoúhlé monitory od Samsungu, jeden z nejvýkonnějších herních počítačů na trhu, speciálně upravenou sedačku (včetně bezpečnostních pásů a vibrací), závodní volant, sadu pedálů a několik reproduktorů. Součástí je i webkamera, přes kterou se Verstappen často natáčí v rámci živých přenosů jeho virtuálního závodění.

Investice do špičkové výbavy se Verstappenovi má vyplácet, protože – jak v minulosti řekl pro deník Washington Post – ho to posouvá i při skutečném závodění. „Jde o to, že ve všech mých simulátorech nejezdím nutně s formulemi. Ovládám tam jiné vozy, kterým musím přizpůsobit styl jízdy, protože každý vyžaduje něco jiného, co se týče zásahů do řízení, plynu a jízdní stopy,“ zmínil.

„Neustále se učím a přizpůsobuji tomu, co musím v každém autě dělat, abych jel co nejrychleji. Nakonec mi to pomáhá, když se vracím do formule 1, protože mám všechny tyto zkušenosti v hlavě,“ popsal Verstappen, který nedávno odjel údajně svůj poslední závod ve virtuální sérii 24 hodin Le Mans, protože se rozčílil nad tím, když během něj došlo ze strany organizátorů k technickým problémům, které ho odpojily ze hry.

Takzvaný sim racing – jak se závodům v simulátorech říká – je pro něj dokonce tak důležitý, že si měl podobným simulátorem vybavit i svůj soukromý tryskáč Falcon 900EX, který v roce 2020 koupil od britského magnáta Richarda Bransona za zhruba dvanáct milionů dolarů, respektive 260 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že Verstappen ve svém letadle poslední roky cestuje na každý závod v rámci sezóny formule 1, tráví ve vzduchu hodně času, který se dá zužitkovat k zábavě a tréninku v jednom. O postavení herní sestavy přímo na palubě tryskáče informoval poradce stáje Red Bull Racing Helmut Marko.

Ten zmínil, že aktuální mistr světa rozhodně – po faux pas z nedávného virtuálního šampionátu – nemá v plánu opustit scénu herního závodění, právě naopak. Chce do ní investovat ještě více svého času a být jedním z nejlepších i ve videohrách. A prý nemá jít jen o závody, Verstappen se angažuje také v titulech série FIFA.