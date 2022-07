Kratos je zpět. Sony odhalilo termín vydání i nový trailer k očekávané hře God of War Ragnarök

Sony má v zásobníku celou řadu úspěšných a kritiky oceňovaných her. Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Death Stranding nebo třeba slavná série adventur The Last of Us, to jsou všechno tituly, které mají v gamingovém světě velkou relevanci. Dále nelze opomenout ani legendární ságu God of War, ve které se s hlavním hrdinou, spartským válečníkem Kratosem, protloukáte drsnými světy. Sony teď definitivně potvrdilo, kdy dorazí její další, vysoce očekávaný díl.

Nové pokračování pod názvem God of War Ragnarök, které bude zasazeno do severského mytologického prostředí, bylo oznámeno už v září předloňského roku, dosud se ale na herní povrch nedostalo. Očekávalo se, že vyjde loni, američtí vývojáři ze Santa Monica Studio (patřící pod křídla Sony) ale téhož roku přiznali, že se chtějí soustředit na „špičkové zpracování hry“, proto ji odložili na rok další. Respektive letos. A teď by to už konečně mělo vyjít.

Sony potvrdilo, že God of War Ragnarök vyjde 9. listopadu. Nová hra bude dostupná jak na PlayStation 5, tak na starší generaci s přídomkem 4. Japonská firma tak vůbec poprvé vydá nový díl této série na dvě generace svých konzolí současně, čímž pochopitelně zasáhne větší množství hráčů. Ačkoliv je totiž PlayStation 5 už pár let oficiálně venku, stále se hůř shání – i to může být jeden z důvodů, proč mají lidé ve svých obývácích ještě PlayStation 4.

God of War Ragnarök bude vydán v rámci takzvané druhé éry. Ti, kteří populární sérii God of War znají, dozajista ví, že je rozdělena právě do dvou velkých kapitol. Ta první obsahuje jak původní díl z roku 2005, tak vydání s přídomky II, Betrayal, Chains of Olympus, III, Ghost of Sparta a Ascension. A jak je patrné z názvů jednotlivých her, děj vychází z řecké mytologie.

Druhá éra odstartovala sice drobnějšími variacemi A Call from the Wilds a Mimir’s Vision, ale její největší boom přišel až po nich, kdy Santa Monica Studio a Sony v roce 2018 vyrukovaly s obřím vydáním God of War na PlayStation 4, které nabízí propracovanou grafiku a poutavý děj odehrávající se mnoho let po událostech v God of War III. Poprvé byl v tomto díle viděn Kratosův syn Atreus.

A právě Atreus bude jednou z hlavních postav nového dílu. Jak naznačuje doprovodný trailer, který Sony spolu s potvrzením termínu vypustilo, Kratos a Atreus budou hledat severského boha války Týra, aby se spojili proti Odinovi a zbytku ze světa Asgard. Budou se také snažit zjistit pravou identitu boha Lokiho. A co se vizuálního zpracování týče, podle ukázek to vypadá, že i ti největší grafičtí gurmáni budou potěšeni.

Sony mimochodem na vydání připravilo několik exkluzivních edicí pro skalní fanoušky God of War. V několika balíčcích budou navíc ke hře dostupné i tematické artefakty, například i replika kladiva boha Thóra, které je známé jako Mjölnir. Dále budou dostupné kostky, soška, steelbook, prsten nebo třeba vinylová deska se soundtrackem. Více informací ohledně exkluzivních edic lze najít na oficiálním blogu.