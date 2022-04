Křečci dozpívali. Slovenský e-shop Dedoles s veselou módou je v problémech, propustil 200 lidí

Veselí tancující křečci ovládli i český reklamní prostor a pro slovenský módní e-shop Dedoles, který je známý nejen díky nim, ale především díky barevným ponožkám, je tuzemsko dokonce největším trhem vůbec. Desetiletá firma rostla rychle hlavně v posledních čtyřech letech, kdy své tržby z úrovně 140 milionů korun v roce 2018 navýšila na loňských 2,2 miliardy. Velké plány měla i pro letošek, ty ale kvůli problémům nakonec nenaplní.

Na potíže v Dedolesu jako první upozornil slovenský deník SME, podle kterého firma musela propustit 200 zaměstnanců a má problémy se splácením faktur. „Prudký růst způsobil nevyhnutelné investice do infrastruktury, skladového vybavení a technologií, IT systémů či budování značky. Přidávali jsme do portfolia nové produktové řady a postupně i nové trhy, dnes působíme v 21 zemích,“ potvrdila společnost ve vyjádření pro SME.

I když byl Dedoles se svými loňskými tržbami loni v zisku, letošní nové investice a nákupy zboží byly dimenzované na vyšší růst a poptávku. Ty ale vzhledem k pandemii a začátku válečného konfliktu na Ukrajině, jež negativně ovlivňuje nákupní chování lidí, nedokáže naplnit. Nižší prodeje tak způsobily zmíněné problémy se splácením.

Foto: Dedoles Zakladatel e-shopu Dedoles Jaroslav Chrapko

„Se všemi dotčenými stranami však intenzivně komunikujeme a navrhujeme řešení, protože jsme čestná firma, která usiluje o korektní vztahy,“ dodala společnost s tím, že údajně jde jen o dočasný stav a pomoci jej vyřešit by měl také nový investor. Jednání s partnery by už měla probíhat od začátku roku.

Dedoles má výraznou stopu také v Česku, kde do fyzického světa začal expandovat v loňském roce. Nyní zde provozuje šest prodejen a devět kiosků v obchodních centrech, celkem v Česku zaměstnává 121 lidí. Těch se ale propouštění nedotklo. „Ozdravná opatření se dotkla slovenské centrály, v rámci níž jsme měli tři kolegy, kteří pracovali i pro českou centrálu,“ říká pro CzechCrunch Pavla Halašová, country manažerka Dedolesu pro Česko.

Tuzemsko je přitom pro e-shop nejdůležitějším trhem. „V roce 2021 byla pro nás Česká republika top zemí, na které jsme dosáhli největší tržby,“ popisuje Halašová, konkrétní výši tržeb ale nezmiňuje. V roce 2020 se Česko podílelo na příjmech firmy z jedné třetiny.

Jak pro slovenský Denník N uvedl zakladatel a šéf Dedolesu Jaroslav Chrapko, firma je podle něj pořád zdravá, jen aktuálně potřebuje více času na prodej příliš vysokých zásob. Původně totiž počítala s tím, že letošní tržby navýší na 150 až 180 milionů eur (3,7 až 4,4 miliardy korun).

„Od začátku roku do března jsme udělali tržby na úrovni 25 milionů eur s DPH, platíme svoje závazky, ale zásoby mámě tak obrovské, že nestíháme úplně všechno platit načas. Proto jednáme s některými dodavateli a dohadujeme si splátkové kalendáře. Ale není to o tom, že bychom krachovali. Máme jednoduše obrovské skladové zásoby, které nám stačí při současných prodejích na více než půl roku. A z nich umíme generovat peníze,“ řekl Chrapko.