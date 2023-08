Křetínský chce poprvé investovat do IT. Ve Francii se chystá převzít část technologické skupiny Atos

Do nového sektoru plánuje vstoupit investor a miliardář Daniel Křetínský. Jeho společnost EP Equity Investment potvrdila plán na odkup části francouzské technologické společnosti Atos. Jde o divizi zabývající se datovými centry nebo outsourcingem podnikových procesů. Podle Křetínského je důležité, aby byla kritická data evropských firem i nadále skladována v rámci Evropské unie. Pro Atos se zase jedná o klíčový deal v rámci jeho probíhající restrukturalizace, která mu má pomoci dostat se k lepším finančním výsledkům.

Společnosti Atos i EP Equity Investment (EPEI) Daniela Křetínského potvrdily, že společně vstoupily do exkluzivních jednání o prodeji divize Tech Foundations. Francouzský technologický hráč by se tím zbavil závazků ve formě dluhu ve výši 1,9 miliardy eur (46 miliard korun) a od EPEI by získal 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Atos chce v rámci této transakce posílit svou rozvahu zvýšením kapitálu o 900 milionů eur (21 miliard korun).

Křetínského firma zároveň souhlasila s tím, že nakoupí akcie Atosu při ceně 20 eur za kus, čímž by získala podíl ve výši 7,5 procenta. K tomu Atos vydá nové akcie za 720 milionů eur, které nabídne všem stávající akcionářům (17 miliard korun). Celá transakce divizi Tech Foundations ohodnotí na dvě miliardy eur (48 miliard korun) a zatímco by si měla již pod Křetínského dohledem ponechat značku Atos, samotný Atos působící na francouzské burze se přejmenuje na Eviden. Právě tak se jmenuje druhá divize této skupiny.

EP Equity Investment navíc povede v následujících dnech debatu s investičním holdingem Fimalac, který ovládá francouzský investor Marc Ladreit de Lacharrière, o jeho případné menšinové účasti na nákupu Tech Foundations i navýšení základního kapitálu společnosti Eviden. Menšinový podíl v odtržené divizi by měli zároveň získat členové managementu. Dokončení celé transakce se očekává na začátku roku 2024.

„Akvizice společnosti Tech Foundations pro nás představuje skvělou příležitost investovat do rozsáhlé evropské IT infrastruktury a služeb a poskytnout podporu obchodní linii Tech Foundations. Skutečnost, že infrastruktura pro ukládání kritických dat pro evropské klienty je umístěna v EU a provozována společností z EU, je a bude základním předpokladem kybernetické bezpečnosti a klíčovým odlišujícím faktorem,“ uvedl k transakci Daniel Křetínský, majoritní akcionář EP Equity Investment.

Akvizice Tech Foundations má být zároveň důležitým milníkem v diverzifikaci investic EP Equity Investment a přispěje k větší stabilitě skupiny. Pro Křetínského by šlo o další významný krok ve Francii, kde se již významně angažuje v energetice. Podíly rovněž drží v novinové společnosti Le Monde a televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) v dubnu také oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis.

Akcie Atosu na pařížské burze reagovaly na pokročilá jednání o prodeji jedné z divizí mírným růstem. Firmě se v poslední době nedařilo a akcie Atosu se v reakci na prohlubující se ztrátu v posledních dnech propadly téměř o třicet procent na zhruba deset eur. Za poslední tři roky cena akcií klesla o více než 85 procent.