Fotbalová ikona se obula do návrhu migračního zákona. BBC se po jejím stažení rozpadlo vysílání

Gary Lineker, bývalý fotbalista a moderátor oblíbeného pořadu Match of the Day

Přes dvacet let na britské BBC uváděl jeden z nejoblíbenějších fotbalových pořadů. Pak ale stačil tweet k tomu, aby se moderátorská kariéra bývalého slavného fotbalisty Garyho Linekera otřásla – a spolu s ní i spolupráce s BBC. Nešetřil kritikou na nový návrh zákona o nelegální migraci, jehož znění přirovnal k nacistickému jazyku. A na to stanice reagovala stažením z vysílání. A prý se „nevrátí do té doby, než podepíše dohodu o tom, jak se má chovat na sociálních sítích“.

Poslední dny se v britském mediálně-sportovním rybníčku neřeší nic jiného. Přece jen Match of the Day o Premier League je jedním z nejsledovanějších sportovních pořadů na BBC – a mimo jiné nejdéle vysílaným fotbalovým pořadem na světě (od roku 1964). A když se moderátorského křesla koncem devadesátých let chopila velká hvězda, která v národním týmu Anglie odehrála osmdesát utkání, popularita rostla. Díky tomu se Gary Lineker měl stát i nejlépe placeným pracovníkem BBC. Jako domeček z karet se ale toto kultovní vysílání začalo rozpadat.

Vše začalo Linekerovým příspěvkem na Twitteru, v němž kritizoval návrh nového zákona vůči migrantům. Tamní zákonodárci totiž přišli s tím, že by znemožnili žádost o azyl každému, kdo by do země vstoupil nelegálně. Typicky třeba připlul na člunu přes Lamanšský průliv, což mělo loni udělat přes rekordních pětačtyřicet tisíc migrantů. Takový člověk by pak neměl ani možnost obrátit se na soud pro přezkoumání, pouze by ho čekala rychlá deportace.

Spolu s tím reagoval i na vyjádření od britské ministryně vnitra Suelly Bravermanové, která migrantům vzkázala, že „je pošle zpět do jejich země, pokud bude bezpečná. A pokud by nebyla, tak jinam, třeba do Rwandy“. Na to Lineker reagoval stylem, že jde o „nesmírně krutou politiku zaměřenou na ty nejzranitelnější“ a „používaný jazyk je podobný tomu, který ve třicátých letech používalo Německo“. Podle OSN je návrh zákona jednoznačně protiprávní.

Tato slova stačila k tomu, aby se někteří politici hlasitě ozvali – a rovnou i vyzývali k tomu, aby BBC s bývalým fotbalistou, který v anglické reprezentaci nastřílel osmačtyřicet gólů, rozvázalo smlouvu. A tak se také zčásti stalo. Britská televize oznámila, že Lineker nebude svůj fotbalový pořad moderovat do té doby, než se celá situace přezkoumá a než s ním podepíše dohodu o tom, jak by měl na sociálních sítích vystupovat. Najednou se televizní scéna na ostrovech rozdělila.

Zatímco jedni s rozhodnutím BBC souhlasili, třeba někteří poslanci vládní Konzervativní strany, kteří s návrhem přišli, jiní se naopak přiklonili na Linekerovu stranu. Jak uvádí agentura Reuters, ze solidarity odmítl ve včerejším vysílání Match of the Day vystoupit například bývalý špičkový fotbalista Ian Wright, podobný postoj zaujal i Alan Shearer, další známé jméno v anglickém fotbalu. Zpráva rezonovala také u běžné veřejnosti – petici za Linekerův návrat na obrazovky podepsalo už přes dvě stě tisíc lidí.

Dotklo se to i samotné Premier League, tedy nejvyšší fotbalové ligy na ostrovech, okolo které se pořad točí. Nikdo z týmů, které v sobotu nastupovaly do zápasů, se po dohodě neúčastnil pozápasových rozhovorů. Sobotní díl se vysílal bez komentáře a hostů. A tím to neskončilo. Podporu totiž Linekerovi vyjádřilo i několik kolegů z jiných sportovních pořadů, kteří odmítli vystupovat ve svých vysílání. To už začalo být pro BBC kritické, protože se jí výrazně narušil program.

🚨 | BREAKING: Match of the Day opens with no commentary, no music, and no introduction 👀 pic.twitter.com/tXaUGhj9A7 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 11, 2023

Stanice tak musela na poslední chvíli překopávat naplánovaná vysílání a některá nahradila i pořady o starožitnostech nebo kutilství. „BBC bude moci tento víkend přinášet pouze omezený sportovní program. Omlouváme se za tyto změny, které, jak uznáváme, budou pro sportovní fanoušky BBC zklamáním,“ napsala britská veřejnoprávní televize. Její ředitel Tim Davie se pak za celou situaci s Linekerem omluvil a zároveň odmítl spekulace o tom, že by na svůj post kvůli tomu rezignoval.

K případu se stroze vyjádřil i britský premiér Rishi Sunak, který uvedl, že je to záležitost stanice, nikoliv samotné vlády. A celou kauzu završily desítky a desítky článků ze strany britských médií, pro které je to zásadní téma. Jak to nakonec dopadne, je zatím ve hvězdách. Pokud si BBC bude stát za svým rozhodnutím, tak Lineker bude muset nejprve podepsat zmíněnou dohodu o chování na sociálních sítí, než s ním bude řešit možný nástup zpět do Match of the Day.

Spolu s tím se také mluví o penězích, které Lineker za moderování pořadu pobíral. Britská média informují o částce 1,35 milionu liber za rok, tedy zhruba 36 milionů korun, což z něj dělá nejlépe placeného pracovníka BBC. Před rokem 2020 to mělo být ještě více, v rámci podpisu nové smlouvy ovšem přistoupil na snížení. K celé situaci se Lineker v těchto dnech nevyjadřuje.