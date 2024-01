Krkonošská chata ve stylu 21. století nabízí výhledy na Sněžku. Uvnitř i zvenku okouzlí dřevem

Uložit 0

Mít útočiště, kde si můžete v létě naplno vychutnávat krásu horské přírody a v zimě se oddávat sněhovým radovánkám, je k nezaplacení. A nemusí se nutně jednat o chalupu, která toho už mnoho zažila. Na západním svahu Pomezního hřebenu v Krkonoších vyrostla chata zcela nová, která ukazuje horský způsob života ve stylu 21. století.

Na finální podobě projektu chaty HAJ spolupracovalo architektonické studio ADR, které si vzalo na starost celkovou koncepci a vzhled objektu, zatímco interiéry byly svěřeny do rukou studia Formafatal. Oba ateliéry dostaly zadání vytvořit rekreační objekt, který bude vhodný pro trávení volného času v létě i zimě a zároveň vytvoří prostor pro setkávání v širším kruhu rodiny a přátel. Investor si nepřál nic okatého, ale objekt, který zapadne do místní krajiny, bude respektovat původní architekturu a zároveň vyhovovat moderním nárokům na rekreaci.

Jak už u horských chat bývá zvykem, i tento objekt je zasazen do svažitého terénu na jedné z krkonošských luk, ležící ve výšce okolo tisíce metrů nad mořem. Chalupu obklopuje krásná příroda, do které se pozemek otevírá volně, bez jakýchkoliv plotů či jiných umělých bariér. Tu ze severu přirozeně vytváří les, zatímco do ostatních světových stran se otevírají výhledy do údolí i na vrchol Sněžky.

Architekti navrhli dům jako jednopodlažní s obytným podkrovím. O ono žádané splynutí s krajinou se postarala kamenná podezdívka, fasády obložené modřínem a sedlová střecha s krytinou z černého hliníku se stojatými drážkami.

Celkově tvoří chatu dvě vzájemně se prolínající hmoty, kdy ta hlavní má tvar obdélníku a sedlovou střechu a byl do ní umístěn obytný prostor s kuchyní a jídelnou, technické zázemí a relaxační prostory. Druhá část dostala střechu rovnou a nabízí místo pro garáž.

V podkroví jsou tři ložnice, přičemž hlavní z nich má lodžii na severní fasádě, zatímco dvě další mají zvýšené patro, které může posloužit jako příležitostný spací prostor. Dále se v podkroví nachází dvě koupelny a jedna samostatná toaleta.

Studio Formafatal se snažilo vybavit interiéry tak, aby odrážely horské prostředí a zároveň nabízely maximální komfort. Proto byly použity především materiály ve své přírodní podobě jako masivní dřevo, desky s loupanou hranou, černá válcovaná ocel, děrovaný plech či cementová stěrka.

Tyto materiály se vzájemně prolínají, doplňují a propojují jednotlivé části interiéru. Například válcovaný plech se objevuje na knihovně, krbu i v prostoru kuchyňské linky. Dřevo je pak přítomné téměř v celém domě, kde tvoří podlahy, dveře či nábytek a je součástí i řady malých detailů. V koupelně například pomáhá podtrhnout tmavá betonová umyvadla, která jsou v kontrastu se světlou stěrkou. Polotransparentní plech je zase součástí schodiště vedoucího z chodby do podkroví a objevuje se i na trámech ve spacích patrech.