Kuchař, který zpopularizoval přípravu jídla na ohni, vydal novou kuchařku. Oslavuje domácí vaření

Marek Pavala se do světa gastronomie ponořil díky své účasti v prvním ročníku soutěže MasterChef a od té doby už z něj nevyskočil. Působil v několika vyhlášených pražských restauracích, šéfoval kuchyni italské školy vaření Laboratorio a český kulinářský rybníček výrazně zpestřil tak trochu jiným kempem zvaným Fuego, v němž připravuje zážitkové pohoštění v přírodě na otevřeném ohni. Nyní kuchař, který si rád hraje s plameny, vydal novou kuchařku. A jde proti proudu, který si před lety vytyčil. Zaměřuje se v ní totiž na vaření v klidném prostředí domova.

Jde o druhou kuchařku, která čerpá ze studnice Pavalových receptů a postupů. První vyšla po třech letech kempování a vaření v české přírodě a vychází právě z principu, který stál u zrodu projektu Camp Fuego: dostat milovníky dobrého jídla blíž k přírodě, ideálně také k ohni a dokázat, že i v podmínkách, kde by to jeden nečekal, lze uvařit pokrmy na úrovni fine diningové restaurace.

Nová kuchařka je tak kontrastem té první, jelikož se zaměřuje ryze na domácí vaření. To ostatně prozrazuje i její název Make Home Cooking Great Again. „Došlo mi, že můj první počin, Fuego, byl velký risk. Protože vydat sice krásnou, ale drahou a velice specificky zaměřenou kuchařku o vaření na ohni, vůbec nemuselo dopadnout dobře. Takže oslovit širší veřejnost a zbytek lidí, kteří mě znají, ale vaření na ohni mají na párku, se tak logicky nabízelo,“ přibližuje Pavala genezi své nové knihy.

Foto: Camp Fuego V kuchařce se nachází přes 100 receptů

A přidává ještě jeden důvod. „Domnívám se taky, že se poměrně solidně stravuji a doma to fakt neflákám. Vařím jen z kvalitních surovin, nad jídlem přemýšlím, vždy se snažím o co nejlepší výsledek, vytvářím, inovuji recepty… Jednoduše jsem tak tenhle model chtěl předat dál. Stravování doma je totiž často jedna velká bída a vařit dobře není zase takový problém.“

Nová kuchařka, která vás naučí, jak z domácího vyvařování udělat zážitek i bez otevřeného ohně, je vhodná spíše pro začátečníky a mírně pokročilé kulinářské nadšence. „Stále je to kuchařka o vaření doma, nesnažím se v ní tak machrovat nějakými složitými vyfikundacemi, které by pak stejně nikdo nedělal,“ líčí svým typickým slovníkem.

Kromě více než stovky receptů kuchařka ukrývá také tipy a rady na to, jak si správně vybavit spižírnu a jaké náčiní si pro oslňující domácí vyvařování pořídit. Jelikož Pavala díky kurzům dostává od lidí přímou zpětnou vazbu a informace o tom, co jim při vaření dělá největší problém, ví, že lidé často váhají, co mají koupit, jaká pánev je ta správná, kde pořídit dobrý ocet nebo worchestrovou omáčku.

Na otázku, jestli má z nové kuchařky její autor nějaký recept v největší oblibě, odpovídá, že je hrdý především na své pečené kuře, které pracovně nazývá Dycky kuře. „Je to totiž jediný přímočarý recept na kuře, jehož výsledkem jsou extrémně šťavnatá prsa, brutálně křupavá kůže, měkké a křehké maso stehen a samozřejmě pořádná omáčka. Když se nad tím zamyslíte, tyhle všechny jmenovatele u pečeného kuřete proste běžně nenajdete,“ vysvětluje kuchař, proč má právě tuhle domácí klasiku vůbec nejraději – když se správně připraví.

S novou kuchařkou Make Home Cooking Great Again se do nabídky Camp Fuego po letech vrátily také zimní kurzy domácího vaření, během kterých Marek Pavala účastníky naučí připravit čtyři jídla: hovězí tatarák se zázvorem, hruškou a křepelčím žloutkem, křepelku připravenou metodou sous-vide s domácí teriyaki omáčkou, steak ze svíčkové s omáčkou z červeného vína a tiramisu.