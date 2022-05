Kultovní Porsche 911 má novou edici. Představuje esenci toho, proč se značka stala legendou

I o exkluzivních vozech platí rčení, kolik lidí, tolik chutí. Někomu imponují vozy od Lamborghini, jiní mohou oči nechat na těch značky Ferrari a někteří preferují eleganci britských gentlemanů, jako jsou Rolls-Royce či Bentley. Ovšem limitovaná edice Porsche 911 Sport Classic je natolik atraktivní, že po ní musí toužit snad každý. Německá legenda do něj vložila vše, pro co je uctívána. A navrch přidala spot, který je esencí lásky k automobilům i životu. Zvláště pokud máte to štěstí, že vás v něm doprovází Porsche.

911 je číslo, které vyvolává toužebná vzdechnutí, zvyšuje hladinu adrenalinu v krvi a symbolizuje technologickou i designovou dokonalost. Náleží totiž tomu nejikoničtějšímu modelu, jaký kdy Porsche vyrobilo. Nyní se 911 představuje v dokonale zpracované limitce Sport Classic, která je poctou stylu 60. a 70. let minulého století.

Vůz je postaven na základu verze Turbo, od které si bere plochý šestiválec o objemu 3,7 litru. Ten je naladěn na 550 koňských sil a spárován s manuální sedmistupňovou převodovkou. Díky tomu se jedná o vůbec nejsilnější 911 v manuálu, jaká je aktuálně k dispozici.

Porsche o dalších technických parametrech vozu mnoho neřeklo, víme jen to, že si úpravami prošel výfukový systém, na míru dělané je zavěšení a přítomny jsou i keramické brzdy či natáčecí zadní náprava. To všechno je však podružné, podíváme-li se na design vozu hlásající slávu své pokrevní linie.

Foto: Porsche Bočním liniím vozu je více než padesát let. Přesto jsou stále nadčasové

Přítomen je klasický kachní ocas odkazující na Carreru RS ze 70. let, zadní vstupy vzduchu či 21palcová pětipaprsková kola, která jsou vzpomínkou na model 911S z 60. let. Vintage prvky doplňuje něco málo ze současnosti, konkrétně karbonová střecha a přední kapota, která využívá kombinace plastu a uhlíkových vláken.

To vše se halí do metalicky šedivého laku, jenž je dynamicky půlen dvojicí pruhů ve světlejším odstínu šedé. Celkový efekt dotváří detaily v podobě nápisů a samozřejmě i velká závodní čísla, která si může majitel zvolit dle svých preferencí.

Okouzlení z exteriéru pokračuje i v interiéru, kde se kombinuje černé čalounění s krémovou kůží Classic Cognac. Tu doplňují látkové středy sedadel a výplně dveří. Přítomno je i dřevěné obložení a některé další detaily, jako jsou nápisy Sport Classic na prazích, vyražené emblémy automobilky v opěrkách hlavy a nechybí ani plaketa se sériovým číslem.

Ta je důležitá, jelikož mnoho exemplářů tohoto vozu z výrobních linek automobilky nesjede. Poslední instalovaná plaketa ponese číslovku 1 250, což z novinky dělá velice atraktivní sběratelský kousek. Tomu odpovídá i cena ve výši 274 714 eur, v přepočtu přibližně 6,8 milionu korun. Za ně však dostanete vůz, který rozhodně bude nabírat na hodnotě. Je ale dost pravděpodobné, že vedle finanční půjde i o tu citovou. A ta bude případnému prodeji bránit.