Kultovní RPG Gothic dostane moderní remake. Nový trailer ukazuje nebezpečí Starého tábora

Některé videohry neprodají statisíce kusů a nevydělají milionové částky. Přesto se stanou kultovními hity. Gothic je jednou z nich. Hráče si získal jedinečnou atmosférou, náročnou hratelností i herním světem, který vás sice uzavřel do prostoru trestanecké kolonie obklopené magickou bariérou, ale současně nabídl velkou volnost. I proto se dočká moderního remaku, který v novém traileru ukazuje, že fantasy svět hry se vizuálně změnil skoro k nepoznání, ale nebezpečný zůstává stejně.

Pokud jste v roce 2001 nepropadli kouzlu Gothicu, přišli jste o skvělý herní zážitek a velice povedenou hru na hrdiny. Titul z dílny německého studia Piranha Bytes se zapsal do paměti mnoha hráčů a především v Česku si vydobyl velkou oblíbenost. Soupeřit o pozornost přitom musel se zvučnými jmény RPG žánru, rok před Gothicem vyšla Baldur’s Gate II nebo Deus Ex, ve stejném roce pak Arcanum či Wizardry 8. Pokud jste tehdy dali přednost právě jim – anebo si chcete Gothic prostě jen opět připomenout –, dostanete jedinečnou příležitost.

Před čtyřmi lety koupilo původní tvůrce hry vydavatelství THQ Nordic, pod jehož křídly nyní vzniká remake Gothicu. Ten nabídne novou grafiku využívající technologii Unreal Engine, ale pokusí se stavět na stejných základech hratelnosti a prozkoumávání fantasy světa. Vývoj na starost nicméně už nedostali Piranha Bytes, kteří po Gothicu věnovali svým sériím Risen a Elex, ale španělské studio Alkimia Interactive.

Myšlenka na předělávku Gothicu se prvně zhmotnila už v roce 2019 v krátké hratelné ukázce. Tu vyzkoušely desítky tisíc fanoušků, setkala se však se smíšenými reakcemi. I díky této zpětné vazbě by tak remake z dílen Alkimie měl nabídnout autentičtější zážitek věrnější své předloze. Přesto nepůjde jen o obléknutí do nového kabátku, vývojáři do hry přidají například nové lokace, některé stávající budou větší a vyplněné novými úkoly a příběhy.

Před rokem se tak objevil první trailer remaku Gothicu, který si od fanoušků vysloužil větší uznání než dřívější demo. Teď THQ Nordic zveřejnili další videoukázku. Veteránům série – po prvním Gothicu následovali tři další – představí důvěrně známý Starý tábor. Místo plné násilí, nebezpečí a zločinu… Ale přesto jedno z těch bezpečnějších útočišť, které v trestanecké kolonii Gothicu naleznete.

Datum vydání předělávky milovaného titulu autoři nezveřejnili, vyjde ale na PC i na PlayStation a Xbox. Majitelé konzolí Nintendo Switch se prozatím musí spokojit s vylepšenou konverzí Gothicu, ta však na jejich zařízení vyjde už koncem září. A kdo by snad nemohl vydržet do vydání remaku, může si Gothic pořídit na GOGu nebo na Steamu. A byť vyzkoušet díl první je logické, tak vězte, že ten druhý bývá ještě vychvalovanější.

Pod THQ Nordic patří také brněnské studio Ashborne Games, které tvoří historickou strategii o československých legiích . Na digitální přehlídce videoherního vydavatelství, kde se ukázal nový trailer Gothicu, tak čeští vývojáři představili gameplay trailer Last Train Home. V kulisách válkou zmítaného Ruska jejich hra připomíná mix Company of Heroes a Frostpunku – má vyjít už letos.