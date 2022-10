Kulturní centrum, jaké Česko nezná. V Moravské Třebové přetvoří mlékárnu na architektonický skvost

Renesanční zámek v Moravské Třebové patří k těm nejhezčím, které lze v Česku najít. Do budoucna ovšem nepůjde o jediné architektonické dílo, které by přitahovalo zájem místních i turistů. Ve městě má totiž v následujících letech vyrůst nové kulturní centrum za stovky milionů korun, za jehož podobou bude stát uznávaná pražská architektonická kancelář Rusina Frei Architekti. Pojetím půjde o unikátní stavení, která v Česku nemá obdoby.

Když si před časem nechalo vedení Moravské Třebové vypracovat analýzu týkající se kulturního vyžití ve městě, potvrdilo si, že výstavba nového, moderního zázemí, kde by se mohly pořádat například plesy, dává logiku. Před pár týdny pak radnice veřejnosti ukázala, že by takové prostory mohly vzniknout kompletní přeměnou brownfieldu průmyslové haly, která dříve sloužila pro zpracování textilu – a později byla mlékárnou.

Nechala si proto vypracovat návrhy od několika architektonických kanceláří, z nich odborná porota v soutěži nakonec vybrala návrh ateliéru Rusina Frei Architekti. Ten přišel se studií, která počítá s výstavbou společenského sálu pro 250 až 500 osob, kinosálem pro osm desítek lidí, novou městskou komunitní knihovnou, zázemím pro depozitář muzea, kavárnou, barem a dalšími prostory. Včetně parkovacích míst.

„Zachování bývalé továrny a její půdorysné stopy představuje potvrzení přirozeného urbanistického vývoje města. Kulturní centrum bude i nadále doplňovat roh bloku k Jiráskově ulici, podél které navíc mohou vzniknout nové byty. Postupnou konverzí na kulturní centrum se areál zároveň plně otevře veřejnosti,“ popisují architekti a dále odhalují podrobnosti chystaného objektu.

Foto: Rusina Frei Architekti Nové centrum bude v synergii s okolním parkem

Zajímavé je, že jednotlivé části nově vznikajícího centra budou uspořádány jako díly stavebnice. To proto, aby se daly v průběhu času doplňovat. Ostatně i to bylo klíčovým požadavkem radnice města, protože věděla, že celý areál si naráz nebude moci dovolit. Výstavba totiž může stát až 300 milionů korun, které Moravská Třebová nemá, proto se bude stavět na etapy z peněz z národních či evropských dotačních zdrojů.

„Do zachované tovární haly bude vestavěn multifunkční sál a kinosál se zázemím. Velký sál lze prostorově propojit s foyer a s přísálím. V nezastřešené části haly vznikne urbánní zahrada. Knihovna je umístěna v budově bývalé strojovny, přičemž obě stavby propojuje kavárna. Halu na severu doplní depozitář a ateliérové byty podél ulice. Obnovený komín pak bude sloužit jako nádrž na dešťovou vodu,“ uvádí Rusina Frei Architekti.

V případě, že se projekt podaří dotáhnout do finále, by Moravská Třebová podle architektů získala komplexní veřejné kulturní centrum, které by bylo na poměry Česka vcelku jedinečné. Jde totiž o to, že bude postaveno z průmyslového brownfieldu – a tímto způsobem nemá komunitní centrum postavené žádné město v republice. Jaký bude reálný výsledek, je zatím nejisté. Kvůli vysokým nákladům se může design novinky v průběhu stavby měnit.

„K obrazu Moravské Třebové neodmyslitelně patří dlouhé pilovité střechy bývalých textilních továren. Tyto stavby tvoří jednu z kulturně-historických vrstev města a představují cenný odkaz doby průmyslové revoluce. Jejich význam je srovnatelný s dochovaným středověkým městským jádrem, s architekturou renesančního zámku nebo s egyptologickou sbírkou místního muzea. Bylo by škoda o toto industriální dědictví přijít postupným zánikem chátrajících budov,“ doplňují architekti.

Foto: Rusina Frei Architekti Konverze továrny zachovává výraznou architekturu pilovitých střech