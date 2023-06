Kulturní dědictví z gauče. Díky nové funkci map od Googlu si lze důkladně prohlédnout i Pražský hrad

Vývojáři z Googlu mají k dispozici miliardy záběrů Street View a leteckých snímků, pomocí kterých skládají své mapy. Letos představili novou funkci, která vznikla především díky pokroku v oblasti umělé inteligence. Z dostupných dat se jim totiž podařilo vytvořit realistický digitální model světa. Nově ho rozšířili o čtyři nová města a také o pět set památek po celém světě. S telefonem se tak můžete podívat ze všech úhlů na to, jak vypadá Akropole v Athénách, římské Koloseum nebo Pražský hrad.

Možná právě plánujete výlet do Paříže, během kterého chcete vyrazit do baziliky Sacré-Cœur. V mapách od Googlu se tak můžete jak virtuálně „vznášet“ nad objektem, ale také se podívat na to, kde je hlavní vchod. Pomocí časové osy pak máte možnost zkoumat, jak se místo mění v různých denních dobách a jak třeba vypadá předpověď počasí.

Pokud jsou navíc k dispozici potřebná data, můžete nahlédnout i do interiéru okolních restaurací a kaváren – a rovnou si v nich udělat rezervaci. V podstatě vám stačí vybrat památku, kterou chcete blíže prozkoumat, a kliknout na její název přímo v mapách. V sekci obrázků se vám pak objeví video, které daný monument lépe, ze všech stran představuje.

Služba pod názvem Immersive View je od začátku roku dostupná v Londýně, Los Angeles, New Yorku, San Francisku a Tokiu, tento měsíc se postupně zavádí také v Amsterdamu, Dublinu, Florencii a Benátkách. Navíc se v ní objeví na pět set památek a ikonických míst ze všech koutů světa. Důkladně prohlédnout si tak můžete i florentský Palác Pitti, benátskou baziliku Santa Maria Gloriosa dei Frari nebo Královský palác v Amsterdamu.

Rozšíření se týká také Česka, jelikož si v mapách bude nově možné prohlédnout digitální model Pražského hradu. Immersive View pak umožní také prozkoumat Karlův most, Staroměstské náměstí, Národní muzeum, Petřínskou rozhlednu a další monumenty a místa hlavního města.

K vytvoření podrobných digitálních modelů využívá Google takzvaná neuronová zářivá pole (NeRF), což je pokročilá technologie umělé inteligence, která převádí klasické obrázky do trojrozměrné podoby. Pomocí technologie NeRF lze vytvořit v digitálním prostoru přesnou repliku místa včetně jeho osvětlení, textury materiálů i toho, co je na pozadí.