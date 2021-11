Spotřební elektronika z definice rychle stárne. Když se podíváme například na počítače z 80. nebo 90. let, většinou vyvolají dojem omezenosti a ošklivosti, která je zkrátka dlouho překonaná. Neplatí to ovšem pro jeden z prvních osobních počítačů, co kdy vznikly, jmenovitě Apple I. Autentické zařízení z roku 1976 vyvedené ve dřevě má silnou auru významné historie. Snad také proto se teď prodalo v aukci za 500 tisíc dolarů, v přepočtu 12,7 milionu korun.

Z dnešního pohledu bychom jej jen stěží označili za počítač – mnohonásobně vyšší výkon totiž mají ledničky, chytré lahve na víno nebo samoohřívací hrnky. První komerční produkt společnosti Apple Computer, uvedený 11. dubna roku 1976, nabídl procesor MOS 6502 s výkonem jeden MHz, 4 KB paměti RAM a úložiště s kapacitou 456 kb. Na rozdíl od většiny současných Maců bylo přitom možné operační paměť dodatečně rozšířit na 8 nebo 48 KB.

S tím, jak většina elektroniky stárne, rychle klesá také její peněžní hodnota. Nakonec je to zcela neužitečný odpad, který lze přinejlepším jen recyklovat pro použití v něčem novějším, lepším. Pokud bychom tímto prizmatem soudili první počítač Apple Computer, až zpětně pojmenovaný Apple I, nestál by vůbec za pozornost. Místo nulové užitné hodnoty ale nabyl obrovskou sběratelskou a historickou hodnotu.

Asi 45 let staré zařízení je totiž nejen plně funkční, ale dost možná ho postavil přímo spoluzakladatel Applu Steve Wozniak. Ten v 70. letech jako mladík pomohl založit klub pro počítačové nadšence Homebrew Computer Club, kde se hned po prvním setkání rozhodl postavit svůj vlastní malý počítač. Spolu se Stevem Jobsem pak pro něj vytvořil schémata a rozdával je ostatním členům klubu, kteří si stejný počítač chtěli složit také.

Extrémně raritní počítač Apple I ze 70. let Foto: John Moran / CC

Steve Jobs později dostal nápad předpřipravené základní desky prodávat. Aby měli dostatek prostředků na výrobu, prodal svou dodávku Volkswagen Transporter (jednu z ikon hnutí Hippies), Steve Wozniak zase prodal svou pokročilou kalkulačku. Díky tomu nakonec byli schopni dát dohromady 200 kusů Apple I, které prodávali za 666,66 dolaru.

Jelikož se jich do oběhu dostalo asi 175, dlouhé dekády jich přežilo jen několik desítek a fungují nejspíš pouze jednotky kusů, jedná se o extrémně raritní sběratelské předměty. Původní počítače navíc neměly jasně definovanou skříň, vznikaly různé verze v kufřících, plastu nebo elegantním dřevě. Právě jeden takový, vyvedený v exotickém dřevě Koa z Havajských ostrovů, se teď vydražil v aukci za půl milionu dolarů, v přepočtu 12,7 milionu korun.

Všechny komponenty prodaného Applu I jsou původní a počítač, doplněný o monitor Panasonic z roku 1986, je plně funkční. Nabídka obsahovala dokonce dobovou kopii programovacího manuálu pro procesor MOS 6502 a dvojici kazet se softwarem. Vítěz aukce má tedy vše potřebné pro to, aby zařízení zapojil a pustil se do práce jako v roce 1976.

„Pro sběratele staré elektroniky a počítačových technologií je to něco jako svatý grál,“ řekl před aukcí deníku Los Angeles Times expert na Apple I Corey Cohen. „Proto je to pro hodně lidí vzrušující událost,“ dodal. Tělo ze dřeva Koa pro Apple I vytvořil prodejce The Byte Shop, který od Jobse koupil padesát plně složených počítačů. Dřevěné skříně ale podle všeho vznikly jen pro šest z nich.

Přestože se zdá, že diskutované zařízení patří k nejexkluzivnějším, co počítačová historie nabízí, není to ani nejdráže prodaný Apple I. Prvenství zde stále patří funkčnímu prototypu zařízení, který je možná tím, co Wozniak postavil po zmiňovaném setkání klubu Homebrew Computer Club. Jeden ze základních kamenů počítačového věku se v roce 2014 v New Yorku vydražil za 905 tisíc dolarů, v přepočtu 23 milionů korun.

Vývoj a produkce počítačů Apple I byly ukončeny v září 1977, čtrnáct měsíců po jejich uvedení. V červnu téhož roku totiž byly do oběhu vypuštěny první kusy Apple II, který se stal jedním z prvních masově vyráběných osobních počítačů na světě. Kromě vyššího výkonu nabídl například také podporu barevné grafiky.