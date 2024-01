Kvůli tuhému mrazu praskla hvězdě NFL helma. Zápas v -15 stupních strhl rekord sledovanosti

Uložit 0

Viděl příležitost, a tak po ní šel. Počítal s tím, že může být sundán protihráčem – ostatně americký fotbal je kontaktní sport a ostré srážky jsou naprosto běžné. Zřejmě ale nečekal, že by se helmami srazili tak tvrdě, až by mu z ní kus odletěl. To se u helem, v nichž hrají hráči NFL, prostě nestává. Není se ale čemu divit, v tak mrazivém počasí by patrně nevydržely ani jinak vysoce odolné materiály. Zápas mezi Miami Dolphins a Kansas City Chiefs, který se místy hrál až v -20 stupních Celsia, byl ale výjimečný ještě v jiném ohledu.

Když přiletíte z vyhřátého Miami do mrazem svíraného města v Kansasu, asi byste zalezli ke krbu a pravou americkou zimou se kochali jen zpoza oken. Ne však v případě hráčů fotbalových Dolphins, kteří do Kansas City, na stadion slavných Chiefs, v jejichž čele hraje jeden z nejlepších quarterbacků Patrick Mahomes, přiletěli hrát americký fotbal, respektive playoff ligy NFL, jímž Amerika v těchto týdnech žije. A že šlo o speciální podívanou, která se zapsala do dějin.

Ne ani tak pro svůj sportovní charakter, ačkoliv šlo o důležité vyřazovací osmifinálové klání na cestě za velkolepým Super Bowlem, tedy vyvrcholením sezóny v NFL, ale hlavně proto, v jakých podmínkách se hrála. Americká média už s předstihem varovala, že zápas mezi Dolphins a Chiefs se bude hrát v mrazivé zimě, která ve státě Kansas v centrální části USA poslední dny panuje. Meteorologové předpovídali teploty hluboko pod nulou a silný vítr. Nic ideálního pro hru.

Obzvlášť to mohl být problém pro Dolphins z floridského Miami, kteří jsou odkojeni na slunci a celoročně letních teplotách. I přes nepříznivý vývoj ale oba týmy do zápasu naskočily a hráli nejen proti mrazu, který se pohyboval okolo -15 až -20 stupňů Celsia, ale také větru, který teplotu výrazně prohluboval, což pociťovali jak hráči na hřišti, tak diváci v ochozech. Jak se později ukázalo, jednalo se o čtvrté nejmrazivější utkání, které kdy v historii NFL proběhlo.

V nejchladnějších podmínkách se podle statistik NFL hrál zápas mezi Green Bay Packers a Dallas Cowboys v roce 1967, kdy venkovní teplota dosahovala hranice -25 stupňů Celsia. Jestli je o pět stupňů více, nebo méně, zase takovou roli ale v konečném důsledku nehraje. Helma by praskla i tak… Přesně taková kuriózní situace se totiž stala právě minulou neděli, kdy se zápas hrál – a tím, kdo to nejvíce schytal, byl právě Patrick Mahomes.

Po silném střetu s protihráčem quarterbackovi Chiefs a nejužitečnějšímu hráči NFL praskla část helmy, což je opět situace, která se v lize nevidí. Přilby pro hráče jsou vyráběny z lisovaného polykarbonátu, tedy velmi pevného polymeru, který je sestaven tak, aby absorboval větší údery, poskytoval vysokou ochranu a odolával extrémním teplotám. I přesto se ale podařilo helmu rozbít – a zjevně za to mohl až příliš velký mráz.

„Jsem si jistý, že to souviselo s tou zimou,“ řekl Mahomes po zápase, který Chiefs ovládli v poměru 26 ku 7. „Ale ano, v tu chvíli jsem nevěděl, že se to stalo. Přišel jsem do hloučku a všichni mi to říkali. Ze hry jsem ale odejít nechtěl,“ doplňuje. Pravidla NFL nedovolují, aby hráč hrál v poškozené helmě, a tak musel jít pro náhradní. „Příště si musíme promluvit, kde jsou záložní helmy uchovávané. Novou jsem dostal úplně ledovou,“ dodává Mahomes.

Díky tomu, že jsou Chiefs v posledních letech velkým diváckým tahákem, ale i proto, že se mělo hrát ve velmi netradičních podmínkách, se očekávalo, že osmifinálové klání bude velmi sledované. Že by ale pokořilo divácký rekord? Nakonec ano. Na streamovací službě Peacock, která zápasy vysílá, ale i na platformě NFL+ a NBC se na zápas dívalo třiadvacet milionů lidí, což je hodnota, kterou tyto služby dosud nezaznamenaly.

Lze navíc očekávat, že miliony dalších lidí budou přibývat. Už tento víkend se totiž rozehrají čtvrtfinálové zápasy osmičky nejúspěšnějších. Chiefs se utkají s Buffalo Bills, Baltimore Ravens hrají proti Houstonu Texans, San Francisco 46ers vyzvou Green Bay Packers a Detroit Lions se střetnou s Tampa Bay Buccaneers. Věhlasný finálový Super Bowl, na jehož mediálně sledované poločasové pauze vystoupí Usher, proběhne 11. února.