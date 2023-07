Některá jejich videa působí jako z filmu. Stojí na nejvyšších místech mrakodrapů a skrze kameru, kterou mají připevněnou na hlavě, mapují prostor okolo sebe. Po trámech a ocelových konstrukcích dokonce i chodí, různě se zachytávají, občas i něco řeknou. Ale co je nejšílenější, nemají žádné jištění. Často jen mikinu s kapucí. Jedním z nich byl i francouzský lezec Remi Lucidi, kterému se jeho adrenalinová vášeň stala osudnou.

Možná jste už někdy slyšeli o Alainu Robertovi, který se dostal na stránky předních médií kvůli nebezpečným výstupům na nejvyšší místa mrakodrapů bez jakéhokoliv jištění, maximálně s pevnějšími botami a malým sáčkem s křídou, aby mu neprokluzovaly ruce, když se chytá všeho, čeho může. Přezdívá se mu Francouzský Spider-Man.

Nelze tvrdit, že zrovna on inspiroval řadu dalších takzvaných mrakodrapolezců, nebylo by ale překvapivé, pokud by na tom měl podíl. Když se totiž podíváte na YouTube, zjistíte, že videa, kde parta lidí leze po výškových budovách, čítají desítky milionů zhlédnutí. A není se čemu divit. Pro drtivou většinu populace je to až příliš nebezpečné, ale i vzrušující.

Mezi podobně laděné jedince, kterým místo krve v žilách koluje adrenalin smíchaný s absolutně nulovým strachem z výšek, patřil i francouzský dobrodruh Remi Lucidi. Ten zdolával objekty ve vysokých výškách i proto, aby se s nimi chlubil na svém Instagramu. V Bulharsku, Portugalsku, Francii i Spojených arabských emirátech světa šplhal na mosty, televizní věže – a právě i na mrakodrapy.

Úspěšných zářezů měl tento třicetiletý lezec několik, žádný další si už ale nezapíše. Osudným momentem se mu stala akce na mrakodrapu v Hongkongu, přesněji v komplexu tří výškových budov Tregunter Tower, na jednu z nichž se snažil vyšplhat. Podle vyšetřovatelů se ale zasekl, zpanikařil, ztratil rovnováhu a zřítil se volným pádem dolů. Na místě zemřel.

Podle deníku South China Morning Post měl Lucidi, který na sociálních sítích vystupoval pod pseudonymem Remi Gemini, přijít do budovy a říct ochrance, že jede navštívit kamaráda do čtyřicátého patra. Než se ochranka dostala k ověření pravdivosti jeho sdělení, už měl být ve výtahu, kterým jel až nahoru na střechu, odkud plánoval vyjít ven.

To se mu podařilo, v jednu chvíli ale začal klepat na okno, což mělo vyděsit uklízečku, která následně zavolala policii. Lucidiho už ovšem nenalezla živého. Pád ze zhruba dvou set metrů neměl šanci přežít. Na místě našli policisté jeho sportovní kameru, v níž objevili několik podobně nebezpečných videí, kdy bez jištění zdolával budovy a další objekty.

Lucidi zároveň není jediným, komu se lezení po mrakodrapech vymstilo. Jak informují The New York Times, v roce 2017 po pádu z více než šedesátipatrové budovy v Číně zemřel i odvážlivec Wu Jung-ning. Jeho případ byl také hodně medializovaný – a dokonce měl přimět čínskou vládu, aby se na takzvaný rooftoping, jak se lezení na nejvyšší místa budov říká, více zaměřila. A ideálně jej omezovala.

Oblíbenost této nebezpečné zábavy ještě víc vyrostla s příchodem sociálních sítích, zpravidla Instagramu a TikToku, kde je pro rychlá a fascinující videa, která udrží pozornost, velký prostor. Konkrétně Jung-ning byl velmi oblíbeným na čínské platformě Weibo, kde měl širokou základnu sledujících. Lucidi naopak měl „pouhé“ tisíce fanoušků, i tak se ale teď stal jedním z nejznámějších. Právě kvůli své smrti.