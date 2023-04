Láhev a víčko už nic nerozdělí. Coca-Cola i v Česku zavádí neodnímatelné uzávěry na všech nápojích

Na domácím nápojářském trhu dochází k radikální změně. Největší firma v rámci tohoto segmentu na světě totiž zavádí neodnímatelné uzávěry v rámci celého svého portfolia nápojů v Česku a na Slovensku. V první polovině letošního roku tak dojde k postupné náhradě a vyrábět se budou už jedině nápoje s tímto novým typem uzávěru. Důvod? Když je láhev spojená s víčkem, výrazně to zefektivňuje proces jejich sběru a recyklace.

S tím, jak se přibližuje platnost nového nařízení Evropské unie, které ukládá povinné používání neodnímatelných víček od 3. července 2024, se mohou spotřebitelé rozloučit se sbíráním plastových uzávěrů od lahví na dobročinné účely (o němž je snad veřejnosti již dlouho dobře známo, že není ani ekologické ani sociálně bohulibé). A nápojářská firma Coca-Cola se rozhodla tento krok udělat s více než jednoročním předstihem.

„Rádi zkoušíme novinky jako první. Což je i tento případ, protože jsme velká skupina a zavádíme tento typ uzávěru na všech trzích, tak jsme si to chtěli vyzkoušet co nejdřív, abychom si ověřili, že to řešení od dodavatelů bude vyhovovat nám, našim výrobním linkám a tomu, co my očekáváme pro naše spotřebitele,“ říká Martina Lovětínská, marketingová ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Foto: Coca-Cola Neodnímatelná víčka budou povinná pro všechny nápojářské firmy

Zavedením nové povinnosti si Evropská unie slibuje, že neodnímatelné uzávěry na lahvích udrží všechny částí nápojových obalů pohromadě i po jejich konzumaci. Díky tomu bude jejich sběr a následná recyklace výrazně jednodušší. Sníží se tak množství odpadu a celý proces recyklace bude efektivnější – víčka od lahví totiž mnohdy končí ve směsném odpadu. Podle průzkumu Coca-Coly se u nás v třídících linkách objeví 13 procent PET lahví bez uzávěrů. Ty jsou přitom z materiálu, který lze následně opět využít.

„Po příjezdu do recyklačního centra putují lahve s víčkem do drtiče, což je soustava nožů, která je nadrtí pod proudem vody na vločky o rozměru asi 10 milimetrů. Celá masa se následně propírá v horké vodě s pracími prostředky a zbavuje se nečistot, pak putuje do studeného praní, kde se na základě jiné hustoty oddělí PET vločky z lahví od vloček z víček – ta jsou totiž vyrobena z HDPE,“ vysvětluje František Doležal, generální ředitel recyklační společnosti General Plastic.

HDPE je vysokohustotní polyethylen, který je vedlejším produktem recyklace. Z PETu se dají opětovně vyrobit klidně opět PET lahve na nápoje, z HDPE drti však nikoliv. Přesto jde o produkt, se kterým lze na recyklačním trhu dále obchodovat a ze kterého je možné vyrábět celou řadu produktů – například přepravky na organický odpad, kýble, kolíčky, obaly na čisticí prostředky, ale i tenké plastové fólie, vodovodní trubky či rozvody plynu.

„Náš nový funkční design zajistí, že uzávěr zůstává po otevření pevně spojený s lahví, čímž se snižuje možnost jeho vyhození a zároveň poskytuje našim zákazníkům zážitek, na který jsou zvyklí. Změna v podobě neodnímatelných víček se týká celého portfolia nápojů Coca-Cola v plastových lahvích,“ dodává Martina Lovětínská. U nového víčka je přitom systém otevírání stejný jako u běžného uzávěru. Rozdílem je kroužek kolem hrdla, ke kterému je připevněno poutko a to drží uzávěr připevněný k láhvi.

Reakce ze strany spotřebitelů na trzích, kde víčka již nějakou dobu nelze odejmout, jako je například Německo, jsou zatím různorodé. Jedni oceňují krok ekologičtějším směrem, druzí si stěžují na to, že je víčko při pití škrábe do rtů či tváře nebo že po naklonění láhve padá do proudu vody, takže její obsah končí všude možně, jen ne ve sklenici.

„Je tedy nutné, stejně jako s každou jinou věcí, se s tím naučit pracovat. To znamená po otevření víčko pořádně odchlípnout, aby nepřekáželo, aby nebylo nepříjemné. To může být často první reakce, když se s tím lidé setkají úplně poprvé. Ale to je pouze záležitost cviku a schopnosti naučit se s tím pracovat,“ vysvětluje Lovětínská. Podle ní navíc po vysvětlení významu víček a spuštění informační kampaně negativní vlna ze strany spotřebitelů ustala.

Podle Veroniky Němcové, ředitelky komunikace ve společnosti Coca-Cola Česko a Slovensko, má navíc připevněné víčko i praktické výhody, například pro osoby s hendikepem nebo pro řidiče, kteří mohou lahev snadněji znovu uzavřít jednou rukou.

Rozhodnutí společnosti Coca-Cola oceňují odborníci v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. „Víme, že většina environmentálních dopadů produktů vzniká již ve fázi návrhu a designu. Tato nová podoba připnutého víčka cílí na omezení plastového odpadu ve volné přírodě, kde víčka často končila. Tuto podobu lahví uvidíme pořád častěji, do roku 2024 by totiž již měla být připnutá víčka standardem v celé Evropské unii,“ uvádí Laura Mitroliosová, CEO společnosti CIRA Advisory s.r.o.