Lamborghini představuje svou novou střelu. Hybrid Revuelto nabídne přes tisíc koní

Lamborghini letos slaví šedesát let – a jak je u automobilky zvykem, nadělilo si jedinečný dárek. Představilo vůz Revuelto, který má v modelové hierarchii značky zaujmout místo slavného Aventadoru. Novinka přijíždí s klasickým vidlicovým dvanáctiválcem, který však doprovází hned tři elektromotory. Toto plug-in hybridní kombo dává dohromady výkon přes tisíc koňských sil, čímž dává italské firmě jasně najevo, že ač doba elektrická přichází, na starých zvyklostech to nic nemění.

Pro svůj název si Revuelto zašlo na španělskou koridu, kde si ho vypůjčilo od španělského bojového býka. O revoltu, kterou v jeho jméně slyšíte, se však jedná také – Lamborghini totiž přihodilo ke spalovacímu motoru také elektřinou poháněné jednotky. Díky tomu dostal model od Lamborghini vůbec poprvé plug-in hybridní pohonný systém.

Jeho základ tvoří klasický atmosférický dvanáctiválec do V o objemu 6,5 litru s výkonem 825 koňských sil. Doplňují ho tři elektromotory, kdy dva byly instalovány na přední kola, zatímco třetí je součástí převodovky. Italům se tak podařilo do vozu dostat malou kotelnu, která je v případě plného přiložení schopna generovat výkon až 1 015 koňských sil.

Jak moc to bude pod kotlem vřít, ovlivňuje osmistupňová dvouspojková převodovka. Zrychlení z 0 na 100 by měla novinka zvládnout za 2,5 sekundy – a na 200 km/h se dostane za sedm sekund. Maximální rychlost je 350 km/h a Lamborghini se o stroji nebojí mluvit jako o „silniční raketě“, která dává nahlédnout do schopností hypersportů blízké budoucnosti. Novinka má i speciální brzy, unikátní pneumatiky od Bridgestone a aktivní řízení zadních kol.

Foto: Lamborghini Revuelto zaujme charakteristickým světelným podpisem

Jak se bude vůz chovat na silnici, řidič ovlivňuje i skrze jednotlivé jízdní režimy. Těch by mělo Revuelto nabídnout hned třináct, přičemž nechybí ani čistě elektrický režim určený především do městských ulic. Nabídne až 180 koňských sil a energii uchovanou ve 3,8kWh akumulátoru, která vystačí na dojezd přibližně deset kilometrů.

Revuelto na sebe bude strhávat pozornost vždy a všude, designéři se totiž opět vyřádili. Lamborghini na modelu ukazuje zcela nový designový jazyk, který se však hned na několika místech inspiruje modelem Sián. Celá plocha vozu je definována liniemi, které se dynamicky prolamují a vyčnívají do prostoru. Signifikantní je světelný podpis písmena Y v předních světlometech vozu.

Design však nebyl navržen jen pro to, aby šokoval a evokoval vzhled stíhačky. Designéři mysleli i na účinnost. Oproti Aventadoru tak dokáže Revuelto generovat až o 66 procent věší přítlak. Novinka má i celou řadu aktivních prvků, jak je křídlo či difuzor v zadní části vozu, které napomáhají k lepší stabilitě i efektivitě pohonného ústrojí.

Po otevření nůžkových dveří se posádce naskytne pohled do moderního interiéru s 12,3palcovým přístrojovým štítem, který doplňuje téměř o polovinu menší obrazovka infotainmentu umístěná v centrální části palubové desky. A přítomen je také třetí, 9,1 palce velký displej před spolujezdcem.

Majitelé mohou při konfiguraci vybírat z pestré palety barev, které často nabízejí i skutečnou divočinu. Pro interiér jich je v nabídce na sedmdesát, pro exteriér pak až čtyři stovky. Kolik za všechnu tuto krásu a nádheru zákazníci ve finále zaplatí, se neví. Revuelto, které by se mělo začít prodávat ke konci příštího roku, prozatím svůj oficiální ceník nedostalo. Odhady však hovoří o částce začínající na deseti milionech korun.