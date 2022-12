Rošáda ve Vegas. Slavné resorty MGM Grand a Mandalay Bay za miliardy přebere tamní kasinový obr

Las Vegas. Místo plné kasin, blikajících světel, luxusních restaurací a turistů, ale také město, kde jsou jedny z nejvěhlasnějších hotelů na světě. Ty nejznámější se nachází na takzvaném Stripu, tedy zhruba sedmikilometrovém bulváru uprostřed metropole – a právě tam se teď odehrála miliardová rošáda. Ikonické resorty MGM Grand a Mandalay Bay totiž přechází pod nového majitele, který srdce „města, které nikdy nespí“ už dlouhé roky ovládá.

MGM Grand, který běžná veřejnost může znát z filmové série Dannyho parťáci s Georgem Clooneyem a Bradem Pittem, a Mandalay Bay míří plně pod křídla společnosti Vici Properties. Ta patří mezi hlavní hráče v Las Vegas, co se pronajímání nemovitostí týče. Vlastní například neméně známé resorty jako Park MGM, New York-New York, Luxor nebo Excalibur, které pronajímá kasinovému obrovi MGM Resorts International.

Teď se vedení Vici dohodlo s finanční skupinou Blackstone, s níž Vici dlouhodobě ovládá nemovitosti na lasvegaském Stripu, že od ní odkoupí podíl ve výši 49,9 procenta právě v resortech MGM Grand a Mandalay Bay. A protože v těchto hotelích lomeno kasinech už dosud drželo podíl 50,1 procenta, stane se nyní celkovým vlastníkem. Očekává se, že dohoda bude zkompletována počátkem příštího roku.

Vici za zbylý podíl zaplatí 1,27 miliardy dolarů (29,4 miliardy korun) a převezme podíl Blackstonu na dluhu resortů. Ten má dohromady činit tři miliardy dolarů, pro Vici to tedy znamená převzetí dluhu o velikosti téměř 1,5 miliardy dolarů (34,7 miliardy korun). „Jsme nadšeni,“ říká šéf Vici Ed Pitoniak. „Zjednoduší to naši strukturu a dá nám to úplné vlastnictví dvou neznámějších aktiv v Las Vegas – MGM Grand a Mandalay Bay,“ doplňuje.

Vici tak posílí svůj vliv na jednom z nejnavštěvovanějších míst Spojených států, které silně utrpělo vlivem pandemie, a do svého portfolia tak plně dostane více než 1,6 milionu čtverečních metrů prostoru, který MGM Grand a Mandalay Bay zabírají, spolu s jedenácti tisíci pokoji. Počet pokojů zahrnuje i sousední hotelovou věž Delano Las Vegas a hotel Four Seasons, jenž se nachází přímo uvnitř Mandalay Bay.

Foto: Depositphotos Kasinový resort MGM Grand, známý také z filmové série Dannyho parťáci

Blackstone ale bude mít i po dokončení posledního přesunu nemovitostí na Stripu velkou pozici vzhledem k tomu, že vlastní čtyři další obrovské hotely provozované MGM Resorts International. Před třemi lety koupil resort Bellagio za 4,2 miliardy dolarů (v dnešním kurzu více než 97 miliard korun) a loni sjednal akvizici nemovitosti Aria a Vdara za téměř 3,9 miliardy dolarů (v dnešním kurzu přes 90 miliard korun). Stále také vlastní podíl v nemovitostech ikonického resortu The Cosmopolitan.

Nejde však o první velkou změnu za poslední rok. Loni v prosinci se totiž dostala ven zpráva, že svého majitele změní i resort The Mirage, který měl od MGM Resorts International, respektive Vici, přejít pod Hard Rock International, provozovatele franšízy restaurací Hard Rock. Podle dostupných informací se ale obchod ještě nezkompletoval a je otázkou, kdy k tomu dojde.