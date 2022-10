Látky z oceánského odpadu táhnou. Český Nilmore na výrobu cirkulárního oblečení získal 13 milionů

V roce 2021 založil Mikuláš Hurta startup Nilmore, kterým chtěl učinit přítrž fast fashion průmyslu. Přišel s takzvaným cirkulárním textilním konceptem, který spočívá jednak ve vytvoření vlastní řady oblečení z inovativních a především ekologicky vstřícných materiálů, jednak ve vývoji několika druhů recyklace obnošeného oblečení. V letošním roce získal jeho technologicko-textilní startup již druhou investici ve výši 13 milionů korun s nejvyšší valuací ve svém oboru a chystá další investiční kolo, aby mohl začít budovat značku na evropském trhu.

„Globálně se do nového oblečení recykluje pouze jedno procento produkce, a to způsobem, který snižuje kvalitu vláken. Dříve či později tedy všechen textil skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Přidat do textilu recyklát je pouze jeden z mnoha důležitých kroků, navíc stálé velmi raritní,“ říká Hurta. A dodává, že pokud firmy nebudou řešit problematiku v celé své šíři napříč výrobním a spotřebitelským řetězcem, nic se nezmění.

I proto založil Nilmore. Chtěl přijít s pokrokovým řešením, které sníží negativní environmentální dopad samotné výroby, ale zároveň chtěl vyvinout recyklační systém, do něhož se budou moci zapojit jiné značky i samotní zákazníci. Právě recyklace obnošeného oblečení i prostřihů z výroby tak byla od počátku neoddělitelnou součástí řešení Nilmore.

„Využíváme několik typů recyklace. Tím nejinovativnějším je recyklace molekulární, která zjednodušeně umožňuje materiál rozložit na jednotlivé molekuly a složit je opět zpátky. Díky tomu materiál neztrácí na kvalitě a můžeme z něj vyrobit nový produkt stejné nebo v některých případech dokonce lepší kvality,“ přibližuje proces textilní inovátor.

Vývoj recyklačních technologií nejdříve probíhá na laboratorní úrovni ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a následně se přenáší do průmyslového měřítka. „Právě molekulární recyklaci pro nás zajišťuje partner v Holandsku, se kterým jsme vyvíjeli proces pro recyklaci našeho materiálu NILPLA,“ zmiňuje Hurta.

Foto: Nilmore Nilmore chce budovat značku i na evropském trhu

Ostravský startup díky svým rozmanitým aktivitám, které jsou propojené v jednom funkčním organismu, rychle získal zájem investorů. Po pre-seedové investici tak v letošním roce přišla investice seedová od společnosti Danielson.

„Vidíme v Nilmore opravdovou revoluci textilního odvětví a synergii v našich vizích. Společným úkolem bude posílit obchodní aktivity a samotná investice směřuje do spuštění vlastní výroby na úrovni pletení a šití. Vlastní lokální výroba je důležitá pro kvalitní službu zákazníkům a především zvyšuje udržitelnost samotného výrobku,“ uvádí Daniel Maťák, majitel společnosti Danielson.

Látky z kukuřice i oceánského odpadu

Nyní Nilmore chystá další investiční kolo, aby mohl začít budovat značku na evropském trhu – aktuálně má zahraniční zákazníky v Nizozemí, Německu, Švýcarsku, Slovensku a Velké Británii. Další expanze by měla jít poměrně hladce, vzhledem k velkému zájmu o cirkulární a jinak udržitelný textil nejen mezi zákazníky, ale také mezi hybateli módního průmyslu. V současnosti má ostravský startup v portfoliu hned čtyři cirkulární materiály.

Kromě zmíněného NILPLA z kukuřičného škrobu, který Nilmore představil jako první, jsou to NILCOTT z cirkulární bavlny, NILPET z cirkulárního polyesteru a CIRPAD, tedy cirkulární polyamid 6, který vzniká mimo jiné z oceánského odpadu. Ten do Ostravy přijíždí od italského partnera, jenž pomocí několika iniciativ čistí světové oceány od odpadu a následně ho třídí k dalšímu použití.

„Pro CIRPAD jsou nejcennější vylovené rybářské sítě, které se následně smíchají s odpadem v podobě starých koberců a výrobních odřezků a z mixu těchto odpadních surovin vzejde vlákno pro náš materiál. Příze pak zpracováváme do metráží a finálních produktů v Česku – a rovněž recyklace tohoto materiálu probíhá v Česku,“ doplňuje Hurta.

Všechny materiály spojuje to, že jsou díky know-how v cirkulárním designu a napojení na recyklační technologie plně recyklovatelné s vysokou výtěžností přes 86 procent. O zpětný odběr a recyklaci se stará přímo Nilmore. Úspory ve spotřebě emisí mají dosahovat až 86 procent, spotřeba vody až 98 procent, startup navíc cílí na úplnou redukci odpadu.

Neekologický přístup se prodraží

Rozmanitá nabídka materiálů, jejich dobré termoregulační vlastnosti a schopnost absorbovat vlhkost, stejně jako snížení uhlíkové stopy, rychle oslovily také zákazníky z byznysového segmentu. Startup tak spustil řešení pod hlavičkou NIL Textile a nyní eviduje více než padesát firemních zakázek, rovněž spolupracuje se značkami v módním průmyslu.

„Mezi naše fashion zákazníky patří například NeverEnough, Loukal, NOSENE či Stella Ateliers, na lokální úrovni spolupracujeme s módní návrhářkou Nikol Zezulovou. Z řad firem dodáváme do Alzy, Rainbow Run či MSIC. Řadu dalších spoluprací právě připravujeme a jsme ve stádiu výroby, brzy tedy zveřejníme i další spolupráce s významnými českými i zahraničními brandy,“ poodkrývá Hurta.

Před více než rokem se Nillmore spojil s ateliérem Liběny Rochové – studenti UMPRUM vytvořili ze zmíněných materiálů cirkulární kolekci, se kterou se Ateliér ukáže na světových výstavách. Hurta navíc plánuje, že v budoucnu vybrané modely zařadí i do kolekce Nilmore.

Foto: Nilmore Nilmore má vlastní recyklační systém, do něhož mohou zapojit jiné značky

Spolupráce s projekty, jako je Nilmore, bude dávat byznysovým partnerům stále větší smysl, a to nejen díky tomu, že spotřebitelé budou danou firmu vnímat v lepším světle. Hurta vysvětluje, že pro všechny společnosti se blíží povinnost reportovat nefinanční data – mimo jiné i environmentální a sociální dopady jejich podnikání.

„Značkám, které se nebudou věnovat snižování negativních dopadů, porostou náklady na kapitál a budou také hůře shánět investice,“ popisuje Hurta. V Nilmore jsou schopni vyčíslit úsporu oxidu uhličitého, vody a odpadu díky přechodu na cirkulární řešení. Navíc se blíží směrnice o Rozšířené odpovědnosti výrobce – firmy se tak budou muset samy postarat o recyklaci produktů, jinak na ně dopadne do roku 2025 recyklační daň. Ve Francii je už tato směrnice účinná a pro český trh může začít platit přibližně v roce 2024.

„Přesně takovéto opatření povede k uzavírání pomyslných nůžek mezi nízkými cenami nekvalitního a neekologického textilu a udržitelnými řešeními. Firmám, které s námi naskočí na vlnu cirkularity, vystavíme certifikát o úspoře a recyklaci, díky kterému se vyhnou danění a bude sloužit také jako podklad pro zmíněný reporting,“ uzavírá zakladatel Nilmore.