Legendární hospodu na hradbách Vyšehradu čeká změna. Od jara zde otěže převezme karlínský Přístav

Není nad to si dát během léta studené pivo na zahrádce. A co teprve na místě, kde máte velkou část Prahy jako na dlani. Právě oběma zmíněnými přednostmi se pyšní legendární Hospůdka Na Hradbách, která se nachází – jak její název napovídá – na hradbách Vyšehradu. Mnoho Pražanů tak zalilo zklamaní, když její dosavadní provozovatelé na sociálních sítích oznámili, že zde 28. února skončí. Pár měsíců nebylo jisté, co se bude s prostorem dít. Z Vyšehradu ale zazněly dobré zprávy: hospoda hospodou zůstane, jen ji bude mít na starosti uskupení, které stojí za karlínským projektem Přístav 18600.

Na začátku letošního ledna vypsali na Vyšehradu výběrové řízení na prostory sloužící k podnikání. Vedení národní kulturní památky totiž vědělo, že provozovatelé, kteří si je dosud pronajímali, ukončí provoz v závěru února. „Končící nájemce byl na místě více než dvacet let a nutno přiznat, že v posledních letech ztrácel energii. Projevilo se to na nedostatečné údržbě objektů i venkovních prostorů a jejich vybavení,“ vysvětluje důvod, kvůli němuž Hospůdka na Hradbách končí, ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera.

„Celý areál začal působit vybydleně. A to více, než bylo únosné. K tomu se přidaly spory, které nemohu komentovat, ale bylo nutné je řešit. Proto jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení na nového nájemce, stejně jako v případě dalších prostorů, které spravujeme,“ dodává. Kdo hospůdku navštěvoval pravidelně, ví, že její atmosféra měla poněkud undergroundovější ráz. Což samo o sobě není vůbec nic špatného. Mnozí si tak jistě i přes výtky k bezútěšnému vzezření posteskli, že v Praze končí další podnik s nezaměnitelným geniem loci.

Foto: NKP Vyšehrad Ze zahrady na hrabách se otevírá krásný výhled na Prahu

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 17 zájemců a hodnotící komise posuzovala ekonomickou výhodnost předložených nabídek, popis záměru na využití prostoru, reference a zkušenosti uchazečů. Vedení si přitom podle slov Petra Kučery bylo od začátku vědomo toho, že areál bývalého hřiště pozemního hokeje na hradbách je důležitou součástí vyšehradské paměti a vyžaduje specifický přístup.

„Chtěli jsme zachovat jeho neformální komunitní charakter, mezi návštěvníky velmi oblíbený, ale zároveň místu vtisknout nového ducha, přinést novou energii. Proto jsme vypsali otevřené výběrové řízení a čekali s jakým konceptem využití tohoto prostoru zájemci přijdou,“ upřesňuje. Velký zájem přitom tým NKP Vyšehrad překvapil, ale zároveň ukázal, že jde o skutečně lukrativní místo, které dobře vnímají nejen obyvatelé Prahy, ale také místní podnikatelé.

Ti, kdo by chtěli vedení Vyšehradu kritizovat za to, že vyšachovalo dlouhodobého nájemce kvůli tomu, aby prostor uvolnilo třeba nějakému megalomanskému podnikateli, se nemusejí čertit. Ve výběrovém řízení totiž uspělo uskupení nadšenců Přístav 18600, kteří v Karlíně oživili zanedbaný prostor na zdejším břehu Vltavy. Pozemek, který po povodních sloužil především jako černá skládka, v roce 2014 získali do výpůjčky od pražského magistrátu a vybudovali na něm prostor pro bohatý kulturní, vzdělávací i sportovní program.

Tým Přístavu nějakou dobu uvažoval o tom, že by rozšířil své pole působnosti i mimo oblast Karlína. Když se tak uvolnilo místo na Vyšehradě, rozhodl se, že se výběrového řízení zúčastní. „Dlouhodobě jsme hledali prostor pro celoroční využití a rozšíření našich aktivit. Samozřejmě konkrétní podoba projektu vznikla až spontánně při zveřejnění výběrového řízení,“ říká Janek Špinka z Přístavu. Vedení NKP Vyšehradu se zamlouvalo, že karlínské uskupení přistupuje k místu s patřičnou pokorou a pochopením jeho charakteru, a usoudilo, že to uvítají i budoucí návštěvníci.

„Hlavním cílem NKP Vyšehrad bylo najít provozovatele občerstvení. Co se týče programové náplně, jistě nebude tak intenzivní, jak ji známe třeba z Přístavu. I s ohledem na charakter místa a celkového programového směřování Vyšehradu. Chceme však společně s NKP Vyšehrad spolupracovat na kulturních akcích, které se již na Vyšehradě odehrávají, a vytvořit pro ně spíše další funkční prostor,“ dodává Špinka.

A na závěr doplňuje, že jelikož zde nebudou stavět prostor na zelené louce, ale navazovat na dosavadní provoz, budou k celému projektu přistupovat citlivě a s ohledem i na historii uplynulých 20 let. Fanoušci Hospůdky na Hradbách tak nemusejí zoufat, že jejich oblíbená letní zašívárna zcela zanikne. Přístav zde začne fungovat od letošního jara – občerstvení chce zprovoznit už během dubna. Před podzimem pak plánují i rekonstrukci vnitřních prostor.